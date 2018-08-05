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«Хочешь не хочешь, он будет предателем». Селюк – о переходе Еременко в «Спартак»

Алексей Ковалев
17:07
«Хочешь не хочешь, он будет предателем». Селюк – о переходе Еременко в «Спартак»
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался по поводу возможного перехода финского полузащитника в стан красно-белых и сообщил, что растроен трансферными тенденциями в России.

 – Что думаете о потенциальном трансфере Романа Еременко в «Спартак»?

 – Не хочется комментировать слухи.

 – А если гипотетически?

 – Тогда это трансфер, странный в принципе.

 – Почему?

 – По нескольким причинам. Во-первых – это футболист из ЦСКА. Не совсем красиво переходить из такого клуба в «Спартак». Во-вторых, ему уже 31. В-третьих, по правилам РПЛ он будет считаться легионером. Исходя из этого, думаю, красно-белые могут еще повыбирать.

 – С какой-то вы грустью об этом говорите.

 – Просто меня расстраивает эта тенденция в России. Приезжают чемпионы мира-2014, чемпионы Европы-2016, которым за 30… Фарфан, Фернандеш, которым под 33. Это не играет на руку российскому футболу.

 – Поясните. 

 – Это то же самое, что сейчас подписать Марадону. Но Марадона хоть пиаром принесет дивиденды. А эти – будут опять сидеть. Юрий Палыч вчера говорит: «Если Гилерме отстоит 20 матчей на ноль, мы станем чемпионами». Знаете, если Гилерме отстоит 20 матчей на ноль, команда наберет только двадцать очков. Явно недостаточное количество для чемпионства.

 – Да, 20 очков – маловато. «Тосно» в прошлом сезоне 24 набрал.

 – А «Локомотив» за последние восемь игр забил только один мяч «Зениту». И кого они берут? Крыховяк – опорник, за его аренду платятся сумасшедшие деньги. Но это – бог с ним. Дальше – защитник Хеведес. Все результаты «на ноль», а они усиливают оборону. А кто забивать будет? 

 – Есть логика в ваших словах.

 – Мы вчера видели – Эдер лишь на минуту выходит, и то если Фарфана меняет. А там – шесть защитников, и как их расположить на поле? Уже не говорю про Тарасова и Баринова – они просто потеряли места в составе.   

 – Возможно. Но давайте ближе к Еременко.

 – Роман – безусловно, хороший футболист. Тут вопросов вообще нет. Но жизнь показывает на примерах Муту и многих других, того же Шалимова – после дисквалификации мало кто возвращается на прежний уровень. Еременко 31 год, он легионер, а у «Спартака» задача становиться чемпионом и достойно играть в еврокубках.

 – Так, может быть, под Лигу чемпионов его и берут.

 – И что это значит? Еременко будет играть в Лиге чемпионов, а в премьер-лиге – нет? На чьей позиции он будет выходить? 

 – Тоже вопрос. У «Спартака» даже серьезный полузащитник Ханни остается в запасе.

 – Вот-вот. Так что считаю информацию по Еременко слухом. Сейчас говорят про «Спартак», а он потом вернется в ЦСКА. Тем более Роман, мягко выражаясь, подвел армейцев. 

 – Помнится, прошлым летом Евгений Гинер довольно резко отзывался об этой ситуации. Как думаете, сейчас что-то поменялось?

 – Помню историю с отстранением Еременко хорошо, потому что тогда Траоре пришел в армейский клуб. Вышло так, что Романа дисквалифицировали, Дзагоев получил травму, Траоре был во многом виноват, это ясно, и я это даже не обсуждаю. Но даже Березуцкий говорил: «Проблема не в Траоре, а в доставке мяча. Нет ни Еременко, ни Дзагоева, которые эти функции выполняли». Сейчас многое зависит от подхода самого Еременко. Если он придет в ЦСКА с извинениями и будет готов играть, не думая про зарплату, то Гинер может пойти на этот шаг. 

 – Агент Еременко – Марко Трабукки, а он, кажется, ближе к «Спартаку».

 – Все эти ближе – дальше… есть моральные принципы! Смотрите, почему я, например, не люблю Луиса Адриано? Он дает интервью и целует эмблему «Шахтера» – клуба, который его вырастил. А потом говорит: «Мне надо кормить детей. Был бы не против перейти в киевское «Динамо». Понимаете, о чем речь? 

– Кажется, понимаю.

– Есть противостояние болельщиков и клубов, на этом и держится футбол! Допустим, Еременко пришел в «Спартак». Хочешь не хочешь, он уже предатель. У нормального человека это уважения не вызовет.  А если футболист такой – зачем он нужен в коллективе? Я бы на месте руководителя клуба подумал: «Предал один раз, предаст и во второй».

 – Считаете, стоит задаться вопросом, нужен ли этот трансфер «Спартаку»?

 – Такой переход точно разочарует болельщиков ЦСКА. А поклонники «Спартака» будут считать, что утерли нос злейшим врагам. Но не думаю, что игрок после этого станет пользоваться уважением в футбольных кругах.   

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

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