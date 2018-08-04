«Ничья – это движение вперед». Новая логика топ-клубов России

Репортаж «Матч ТВ» с матча «Локомотив» - «Спартак» (0:0).

«Крыховяк готовится к «Спартаку», – уверял Семин в среду. Видимо, готовился очень хорошо, поэтому и занял место в старте. Интересно, как Юрий Павлович об этом объявил? Как назвал поляка? Опять Гжежевом? Это, наверное, самая важная и интригующая тайна предматчевого «Локомотива». Увы, она так и осталась неразгаданной. Одно мы знаем точно – где-то в раздевалке в эти минуты грустил Дмитрий Баринов.

– Мы ждем от Крыховяка мощного дебюта, – говорю корреспонденту польского издания Weszlo Каролу Боченеку незадолго до игры.

– Последние его два сезона просто ужасны, – смущенно отвечает Карол. – Если честно, для Польши большая неожиданность, что в российских СМИ пишут, будто Крыховяк – мировая звезда. Это футболист, который носит фортепиано, а не играет на нем.

Коллега как в воду глядел. На последней минуте добавленного времени Крыховяк запорол 100%-й момент. Не будем вспоминать цитаты Майкла Джордана и других великих в этой связи. Давайте просто пожелаем Гжегожу удачи в дальнейшем.

А пока – назад в прошлое. По принципу «мал золотник, да дорог» с первых минут у «Локо» не вышел Эдер. Оно не мудрено — от высоких спартаковских защитников сподручнее было удирать Фарфану. Вернее, сподножнее.

— Фарфан будет действовать так, как посчитает нужным, — сказал перед матчем Семин.

В первом тайме Фарфан счел нужным синхронизироваться с командой, а та 90% времени оборонялась. Чемпионы в этом компоненте выглядели куда предпочтительнее гостей. Картину чуть-чуть подпортил Фернандеш — в конце тайма мягонько пнул мяч в руки Максименко. Зачем? Не бил бы совсем — и у «Локо» получился идеальный тайм в обороне.

«Луис Адриано будет готов к «Локомотиву», — уверял неделю назад Каррера.

Бразилец в старте не вышел, но это не помешало красно-белым выдать огненный тайм в нападении. Чего только стоил удар Зе Луиша через себя!

Еще воротам Гилерме угрожал Глушаков. Чувствовалось, что капитан хочет ответить трибунам за выкрики о девушках легкого поведения. Возможно, Глушаков бы и забил, но помешал Зе Луиш. Вот такой каламбур. Кстати, опасный для здоровья.

Хавбек рассек голову в столкновении с партнером из Кабо-Верде, после чего получил от медиков защитный шлем — так и остался «танкистом» до перерыва. Во втором тайме уже избавился от милитари-образа. Как оказалось — зря. После замены Каррера привычно шлепнул футболиста по лысине, и это было больно.

Через несколько минут таки появившийся на поле Луис Адриано соорудил главный момент красно-белых. Но он так и остался моментом. Спасибо Гилерме за это. Хотя мог бы порадовать спартаковскую публику ляпом.

А спустя 20 минут состоялся «выход в свет» Крыховяка, о котором говорилось выше. И после которого безголевая темнота в небе над Черкизовом стала еще темнее. Хотя каждый смотрит на вещи по-своему.

— Ничья со «Спартаком» – это движение вперед, — признался после матча Юрий Семин.

Хочется надеяться, что такое движение не растянется не весь сезон. Иначе будет трудно. Зрителям — смотреть, а командам — бороться за высокие места.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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