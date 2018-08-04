Травма Азмуна и веселые вопросы на пресс-конференции Хохлова. «Динамо» – «Рубин» – это супер!

И РПЛ - тоже. Репортаж с матча, где никому не было скучно.

Минус Азмун

Стартовый состав казанцев по сравнению с прошлым матчем не изменился, оно и не удивительно. Да и к чему перемены? Наконечник Полоз – Азмун опасно блистал в матче с «Краснодаром», а иранец и вовсе выглядел главным трансферным товаром «Рубина» прямо сейчас. На горизонте маячил «Локомотив», Бердыев же открыто декламировал: «Продажа? Рассматриваем такой вариант!»

Но не прошло и двадцати минут, как после стыка с Рыковым иранского форварда уложили на носилки и унесли с поля. После игры Курбан Бердыев (с легкой усталостью в голосе) рассказал о его здоровье: «Гематома у Азмуна серьезная, но надеемся, что все будет нормально. Дай бог, к следующему матчу (с „Зенитом“) будет готов».

На этом печальные новости – все.

Хольмен, с которым Хохлов угадал

По сравнению с матчем в Туле Хохлов сделал только одну замену. Вместо дисквалифицированного Тетте на поле с первых появился Себастьян Хольмен. Динамовская конструкция 4-2-3-1 трансформировалась в 5-4-1. Швед занял место в центре обороны, а Панченко в помощь Самбе Соу расположился ближе к полузащите.

Хольмен начал голевую комбинацию бело-голубых на 14-й минуте. На ЧМ-2018 швед не ездил, отдохнул, провел полноценную предсезонку, и когда оказался нужен команде, не подкачал.

– В целом первый тайм мы провели очень здорово, – отметил после матча Хохлов. – Но во втором стали проседать. Может быть, потому, что не хватило силенок после Тулы.

Как оказалось, не только футболистам в этот вечер не хватило сил. Подробности – ниже.

Почему не победило «Динамо»?

После игры в пресс-центре прозвучали важные вопросы. Последовал серьезный анализ, и стало понятно, что матч выдался очень тяжелым. Устали все.

Вопросы Хохлову:

– Самба Соу пытался сегодня отрабатывать на всей ширине центра поля. Но при этом амплитуды и перапады были значительны. Как вы это оцениваете?

– Амплетуды, перепады… я ничего не понял. Поясните, пожалуйста.

– Ой, я перепутал слово, – замялся журналист.

– Тогда поясните, о чем вы, – вежливо продолжил Хохлов.

– Вопрос в том… словом, согласны ли вы с тем, что перепады в игре Соу были значительны?

– Ничего не понял, но постараюсь ответить. Мы просили его играть от штрафной до штрафной, особых перепадов я не заметил.

Спустя пять минут пресс-конференция закончилась. И если бы не канал «Матч Премьер», никто бы не узнал о реальных причинах отсутствия очередных трех очков в копилке «Динамо».

– Почему после гола прижались к воротам? – спросили в эфире Хохлова.

– Дело в психологии. Сто раз об этом говорили. После забитого мяча игроки начинают прижиматься. Возможно, чтобы отдышаться какое-то время, чтобы не пропустить гол. Постоянно на этот счет подсказывали игрокам, в том числе в перерыве, что не надо прижиматься к воротам, а продолжать играть в свой футбол.

– Судья не справился с игрой? (Матч шесть раз останавливался из-за травм игроков.)

– Да. Я недоволен судейством. Все спорные моменты – в нашу сторону. Я не люблю это комментировать, однако столько срывов атаки было – и не одной желтой карточки.

– Довольны счетом?

– «Рубин» сложная команда. Первый тайм провели лучше, забили гол. Во втором могли забить. Стал бы счет 2:0, было бы проще. Жаловаться, что ничья плохой результат, наверное, не стоит, но хотели бы победить.

Новая защита «Рубина»

Федор Черных мог открыть счет еще на пятой минуте. Филип Уремович упустил форварда за спину, и тот выходил тет-а-тет с Сосланом Джанаевым. Гола не случилось, но уже тогда Курбан Бердыев сердито поглядывал в сторону хорвата.

Однако балканскому защитнику повезло. Он не отхватил тумаков от тренера по причине того, перед перерывом получил травму и вскоре был заменен.

После матча Уремович брел по микст-зоне с гримасой боли на лице. Не успел он добраться до выхода, как тут нарисовался сияющий Чико Флорес.

– В «Рубине», как правило, играют в три защитника. Вам часто доводилось так играть? – спросили Чико.

(Тем временем Уремович скрылся в дверном проходе, и одним защитником стало меньше.)

– Для нас сейчас важно научиться понимать друг друга, – с улыбкой рассказывал Флорес. – Есть вещи, которые можно улучшить. Будем думать о следующей игре. Постараемся дома обыграть «Зенит»…

Неожиданный второй тайм казанцев

Во втором тайме все перевернулось с ног на голову. И случилось это после гола Полоза.

«Рубин» почувствовал вкус крови, а Бухаров носился так, будто на дворе 2008-й. Но больше гости, увы, забить не смогли. Возможно, из-за этого голос Бердыева после матча звучал так отрешенно.

– Есть какое-то удовлетворение вторым таймом, – подытожил тренер.

В этот момент стало понятно, что чемпионат мира по-настоящему кончился. Пора возвращаться на бренную землю РПЛ. Здесь степень удовлетворения – совершенно неуловимая величина. И вопросы серьезным тренерам задают будущие «акулы пера».

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

Чемпионат России. 2018-19. Тур 02

«Динамо» (Москва) – «Рубин» (Казань) – 1:1 (1:0)

Голы: Черных, 15 (ВИДЕО) – Полоз, 51 (ВИДЕО).

Смотрите также

Сергей Герасимец: «Однажды в минском „Динамо“ Малофеев сказал на установке, что на поле должны выйти 11 павианов»

«Корреспондент задавал такие вопросы, что хотелось его ущипнуть». Черчесов – о президенте, критиках и космосе

Сальваторе Боккетти: «Чем меньше информации из раздевалки попадает в прессу, тем лучше результат»