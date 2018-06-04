Защитник, который сдержал Кейна. Первый новичок «Спартака»

«Спартак» подписал первого новичка в летнее трансферное окно. Кто он?

Самуэлю Жиго 24 года, он воспитанник клуба «Арль-Авиньон». После выпуска из академии провел два сезона во второй французской лиге, а затем (в 2015-м) перебрался в Бельгию – в скромный «Кортрейк». Еще через два года за 1,3 млн евро его выкупил местный гранд – «Гент». В нынешнем сезоне Жиго провел все 40 матчей в чемпионате Бельгии, а его клуб меньше всех пропустил, заняв, правда, только четвертое место.

Француз играет на позиции центрального защитника. При необходимости может выйти справа в обороне и в опорной зоне. Мощный (187 см – рост, 83 кг - вес), достаточно техничен (два гола, четыре голевых передачи) и обладает неплохой дистанционной скоростью. В нынешнем сезоне болельщики «Гента» признали его лучшим игроком команды.

Еще один любопытный факт: в прошедшем сезоне Жиго не реализовал пенальти в ворота Владимира Габулова. Случилось это в 24-м туре чемпионата при счете 1:0 в пользу «Гента». Но на добивание успел партнер Жиго – 2:0, «Брюгге» проиграл, а Габулов через несколько матчей плотно сел на лавку.

По стилю Жиго напоминает Максимовича (подождите, рано пугаться). Он, как и серб, умеет начать атаку качественным пасом, не боится идти в дриблинг и агрессивен в отборе (скорее пойдет в подкат, чем будет пятиться назад в ожидании подмоги). Многое будет зависеть от того, как его впишут в игру. Потому что сильные качества Максимовича в хаосе обороны «Спартака» стали в чем-то даже недостатками.

Но то, что Жиго – в целом достойный выбор, говорит хотя бы его игра против Гарри Кейна в Лиге Европы-17/18. Француз вместе с партнером по центру обороны Диланом Бронном показательно сдержали Кейна. Один из лучших форвардов мира отметился только автоголом, а «Тоттенхэм» по сумме двух матчей вылетел – 2:2 и 0:1.

Помимо «Спартака» французским защитником интересовались «Краснодар» и «Лацио». Но первый в итоге выбрал защитника «Андерлехта» Уроша Спаича, который поедет на ЧМ-2018 в составе сборной Сербии. А второй, видимо, был не готов платить больше 8 млн евро (по данным transfermarkt.ru, именно столько стоил переход защитника в «Спартак»).

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Фото: globallookpress.com