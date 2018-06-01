«Денег нет, спонсоры испарились, а губернатор уехал отдыхать в Норвегию». «Тосно» просит помощи у Путина

Вратарь и капитан «Тосно» Давид Юрченко рассказал «Матч ТВ» о сложной ситуации победителя Кубка России.

- Ситуация, как видите, безвыходная. Решили написать письмо президенту. Мы хотим узнать правду. Как так сложилось, что победитель Кубка России, который получил возможность играть в Лиге Европы, не может заявиться во вторую лигу из-за долгов? С чем связаны эти долги? Потому что у нас была другая информация. В частности, нам губернатор [Ленинградской области Александр Дрозденко] обещал, что деньги будут и команда будет жить и развиваться. Как видим, все наоборот, - говорит Юрченко.

- У клуба ушел спонсор?

- Сами хотим это знать. В начале сезона говорилось одно, а зимой, когда мы бойкот устраивали, - другое. Что пришли спонсоры, губернатор взял команду под свое крыло, будет поддержка и прочее. Одну из задач – взять Кубок России – мы выполнили. К сожалению, остаться в РФПЛ не получилось. Но все в один миг отвернулись, никого нет. И спросить не у кого. Звонит только генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко, уговаривает пойти на понижение по долгам на 20-30 процентов. Якобы это ему сказал то ли губернатор, то ли вновь пришедшие спонсоры. Что, если команда не пойдет на эти условия, то ее вообще закроют, сделают банкротом, чтобы никому ничего не платить, и создадут новый клуб.

- Игроки согласились пойти на понижение по долгам?

- Да. Первоначальная цель – существование команды. Жизнь такая штука, что все могут разбежаться по разным клубам, я не исключение. Но мы все были одним костяком, коллективом, у нас была общая цель, которую мы достигли. И хотим, чтобы история продолжалась, хотим знать причины того, что происходит. Поэтому пошли на такие, возможно, не совсем корректные и правильные действия, написав письмо Путину. Но мы желаем прояснить ситуация, понять, куда ушли те финансовые потоки, которые были в команде. И кто в этом виноват.

- 20-30 процентов от всего долга – это ведь больше 1 млн рублей?

- Да.

- Почему письмо Путину, как вы говорите, «не совсем правильные» действия?

- Потому что мы сразу обратились в самую верхнюю инстанцию. Может, это и некорректно по отношению к руководству клуба, но у нас выхода другого не осталось. Общение по-другому не получается. Решили поступить так. И обидно читать комментарии, что это вопрос только денег. Почему люди так негативно реагируют на это? Все мы работаем, у всех нас есть свои обязанности, всем нам надо кормить семью, воспитывать детей. Покупать продукты и прочее. И это вопрос не только футбола, есть много отраслей, где те же проблемы. Сплошь и рядом. Хочется узнать, почему в такой богатой стране, в которой скоро пройдет чемпионат мира, происходит такой непостижимый коллапс? Почему тот же Мутко высказывался в поддержку «Тосно», Прядкин, а сейчас все отвернулись? Будто поиграли в игрушку – и выкинули. Неприятно.

- Уже есть какая-то реакция на письмо?

- Только от СМИ. Это тоже хорошо, может, так информация дойдет куда надо. В том числе и до руководства клуба, которое задумается, что у нас есть семьи, дети. Ладно, я не беру наши зарплаты, говорю про работников клуба, они, извиняюсь, получают по 20 тысяч рублей в месяц, имея по трое-четверо детей, влезая в долги непомерные, поскольку уже больше полугода не получают ни копейки. Обидно. Тем более что изначально были громкие слова, лозунги. Губернатор говорил нам на встрече, уже после «Спартака», чтобы мы завоевали Кубок. Говорил, что даже в случае вылета в ФНЛ команда будет жить, что никто не даст нам рухнуть. Но после 13 мая все испарились, ни до кого не дозвониться. Полнейшая тишина.

- Кто последний выходил на контакт?

- Последний раз я сам позвонил Вячеславу Матюшенко, гендиректору. Узнать, как капитан, ситуацию. Мне же ребята звонят, спрашивают, что и как. Я им отвечаю то же, что и вам. И вот я спросил у Матюшенко прямо: «Что происходит?» Он ответил: «Давай честно, денег – нет, все спонсоры, которые должны были быть, куда-то пропали, а губернатор уехал в Норвегию отдыхать, и я не могу до него дозвониться». Вот так. И что делать? Спрашивать у нашего директора по документам, которого мы ни разу в глаза не видели? Борис Пайкин, спонсор, который клуб зародил и помогал ему изначально, тоже исчез. Понимаю, бизнес бизнесом, но если это твое детище, то почему к команде такое отношение? В этом году мы показывали хорошие результаты, завоевали Кубок России, играя практически весь год без денег. За спасибо. Питались за счет того, что заработали до «Тосно». Это говорит о том, что мы действительно болеем за футбол, а не из-за денег боремся в этой ситуации.

- Когда начались первые проблемы?

- Скажем так, с моих первых дней в команде были задержки – в среднем по два месяца. И мы входили в положение до зимы, терпели, засучив рукава. Начались новогодние сборы, а у нас ни зарплат, ни премиальных, ни квартирных. Мы снимаем жилье и платим из своего кармана, а оно в Питере недешевое.

- Как выкручивались?

- Помогали друг другу чем могли. Связями, займами и прочим. А руководство кормило нас обещаниями. В итоге сегодня 1 июня, а нам деньги за февраль еще не начислили. И большую часть премиальных за сезон, плюс квартирные. У некоторых ребят еще висят долги за ФНЛ.

- Опытные игроки могли что-то скопить, но молодые-то нет. Им есть что кушать?

- Правильно говорите, поэтому и помогали друг другу. Кого домой брали, кормили, если есть возможность, давали в долг. Хотя бы 5-10 тысяч, чтобы человек мог продуктов на неделю купить. Так и жили.

- На зимних сборах случился бойкот. Он помог?

- Пытались достучаться до РФС, в итоге через два-три дня нам выплатили за январь. Но на этом все. Те, кто в аренде, им и за январь ничего не пришло.

- Получается, перед полуфиналом со «Спартаком» «Тосно» 4-5 месяц не получал зарплату. Как удалось победить?

- Кубок взяли сами – коллективам, мужиками в команде, которые пахали, несмотря ни на что. Держались за счет поддержки семьи, близких. Плюс просто договорились между собой, что сделаем это для нас. Вопреки всем и всему докажем, что мы дееспособные спортсмены, футболисты, личности. Что можем достигать больших вершин, даже играя, по сути, без денег. Кстати, до сих пор не получили премиальные от РФС за победу в Кубке. Сразу после игры, зная, что нам полагается 6 млн рублей, сказал генеральному директору, чтобы эти деньги отдали нам. И что игроки лично будут раздавать бонусы тренерскому штабу, массажистам, докторам, персоналу, бухгалтерии, администрации, а потом – то, что останется, поделим между собой. Пусть 20-30 тысяч, но хоть какие-то деньги. Но мы и их пока не увидели, хотя Матюшенко сказал тогда: «Да, так будет правильно. Сделаем».

- Узнавали у руководства, деньги за Кубок пришли или нет?

- Последний раз уточнял еще до «Уфы» (матч 30-го тура РФПЛ. – «Матч ТВ»). Тогда сказали, что не поступали. Сейчас не спрашивал об этом, потому что деньги нам передать все равно не смогут – мы все разъехались по домам. А если через бухгалтерию клуба, то на «Тосно» ведь висят штрафные санкции, их тоже нужно погашать. И все бонусы на другие нужды уйдут.

- Есть надежда, что все закончится хорошо?

- Конечно, есть. Если бы ее не было, мы бы не предпринимали таких действий.

- Вы достойно провели сезон. Есть предложения от других клубов?

- Сейчас говорить об этом не стоит. Конкретики нет. Я нахожусь с семьей в отпуске, отдыхаю полноценно.

Фото: globallookpress.com

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