Доменико Кришито: «Пока на мне майка «Зенита» - буду биться до последней секунды»

Защитник и капитан сине-бело-голубых в интервью «Матч ТВ» рассказал, чем команда занимается во время паузы в чемпионате, какие в ней настроения, что он посоветовал Кокорину и Маммане, а также бросил взгляд в будущее.

– В чемпионате России перерыв. Чем занимается команда?

– Уже готовимся к матчу с «Уфой». Сегодня, например, было две тренировки. Так что свободного времени особо и нет.

– За четыре дня выходных успели перевести дух?

– Да, безусловно. Я, например, ездил в Неаполь. Там у меня недавно родился племянник – сын сестры. Вот мы всей семьей и отправились туда, чтобы впервые увидеть малыша.

– Как оцените атмосферу в команде на данный момент?

– Мы, конечно, очень недовольны тем, что вылетели из Лиги Европы. Да и в чемпионате все пока идет не очень хорошо. Понятно, что пятое место никак не соответствует нашим амбициям. Но нужно продолжать бороться. За каждый балл. Восемь матчей могут позволить нам если уж не выиграть «золото», то точно попасть в Лигу чемпионов.

– Считаете ли вы, что капитан команды должен быть им как на поле, так и за его пределами?

– Безусловно!

– Тяжело быть капитаном в такие периоды как сейчас, тем более, когда есть аргентинцы, есть россияне, а вы – итальянец?

– Капитаном всегда быть легко, если в команде собраны профессионалы. У нас – именно такие ребята. Да, пятеро молодых футболистов приехали из Аргентины. Но это их первый сезон в России. А для некоторых – за пределами родной страны. У всех латиноамериканцев – он самый сложный. И на данном этапе свой максимальный уровень удается показать далеко не всем. Поэтому, помогаю им как могу.

– Лично на вас сейчас повышенная ответственность за результат?

– В целом, да. Я должен в первую очередь следить за собой, своим примером показывать, как надо играть. Не менее важно подсказывать ребятами, смотреть как себя ведут молодые, чему-то учить их, делиться опытом. А вообще я заметил, что если мы выкладываемся на сто процентов и играем так как должны, для нас нет ничего невозможного. И уж в чемпионате России точно способны обыгрывать всех. Но к сожалению, этом сезоне это у «Зенита» не всегда получается. Увы и арбитры не всегда принимают те решения, которые вполне законно могли бы повлиять на исход того или иного матча. Взять хотя бы тот факт, что в чемпионате мы исполнили только два пенальти. Довольно низкий показатель по сравнению с другими командами.

– Травмы Мамманы и Кокорина вызвали шок у многих болельщиков «Зенита». Как они повлияли на команду?

– Я и раньше говорил – удача в этом сезоне явно не на нашей стороне. А тут еще потеря двух важнейших для «Зенита» игроков. Это тоже часть глобальной неудачи, которая навалилась на команду. Но как это ни странно, травмы Мамманы и Кокорина, считаю, должны сплотить нас еще больше. Теперь каждый обязан играть и за себя, и за них. Тем более Саша и Эмануэль, уверен, будут смотреть все матчи, болеть за нас. Об этом нам всем тоже надо помнить.

– Общались уже с Кокориным и Мамманой после того, как им были сделаны операции?

– Да. И уже поделился с ними своим опытом. У меня ведь тоже была в свое время похожая травма. Так вот, сказал ребятам, что главное в этой ситуации – оставаться спокойными. Ведь разрыв крестообразных связок колена требует длительного периода восстановления. Причем все это происходит долго, вязко, иногда даже нудно. И очень хочется поскорее выйти на поле. Но в том-то и дело, что спешить с этим нельзя. А значит в первую очередь необходимо терпение. Сказал обоим насколько это важно. И если они будут все делать правильно, то вернуться сильнее, чем были.

– Не могу не спросить по поводу вашего будущего. Вы окончательно решили, что покидаете Петербург по окончании этого сезона?

– Это было очень нелегкое решение, которое мы приняли вместе с семьей. И оно действительно окончательное. После семи удивительных и прекрасных лет в «Зените» возвращаемся домой в Италию. Но я хочу заверить всех, что пока до последней секунды, до заключительного для меня финального свистка в форме сине-бело-голубых я буду продолжать бороться. Потому что именно в этой футболке я пережил самые прекрасные моменты в моей карьере.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев