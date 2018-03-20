Весной Дзюба забил в чемпионате больше, чем «Зенит»

Если до зимнего перерыва в различных клубах на правах аренды находилось 8 игроков «Зенита», то теперь их число увеличилось до 15. Целая команда с полноценной скамейкой! О том, как складываются у нее дела, - в обзоре «Матч ТВ». Причем начнем с тех, кто был в петербургском клубе еще совсем недавно.

Артем Дзюба («Арсенал» Тула)

Разговоры о том, что весной Роберто Манчини не будет рассчитывать на Дзюбу, пошли еще осенью. В итоге нападающий не поехал с главной командой на зимние сборы и сначала был отправлен набирать форму в «Зенит-2», а затем отдан в аренду в тульский «Арсенал». Где с ходу пришелся ко двору, благо Миодраг Божович уже работал с Дзюбой в «Ростове». Вот и в Туле форвард успел забить три гола и добавить к ним две результативные передачи. И тем самым помог «канонирам» набрать в первых трех играх после перерыва 7 очков.

«Арсенал» идет на 7-м месте.

Дзюба в «Арсенале»

Игры: 3

В стартовом составе: 3

Желтые карточки: 2

Красные карточки: 0

Голы: 3

Олег Шатов («Краснодар»)

На втором зимнем сборе «Зенита» в Турции стало окончательно ясно, что главный тренер сине-бело-голубых не рассчитывает и на Шатова, который в это время занимался неподалеку от основы с «Зенитом-2». От Константина Зырянова он и уехал в «Краснодар», когда клубы утрясли все формальности. В стане «быков» сразу стал игроком стартового состава, выходя на поле во всех трех весенних матчах (1 победа, 1 ничья, 1 поражение).

«Краснодар» занимает 4-е место, но имеет на игру больше, чем идущий пятым «Зенит».

Шатов в «Краснодаре»

Игры: 3

В стартовом составе: 3

Желтые карточки: 0

Красные карточки: 0

Голы: 0

Дмитрий Богаев («СКА-Хабаровск»)

Минувшим летом защитник вернулся в «Зенит», а в феврале для получения игровой практики отправился в Хабаровск. И получил ее пока только в двух матчах из четырех. В обоих случаях дальневосточники проиграли: в Кубке «Шиннику» (в серии пенальти), в чемпионате – бывшей команде Богаева «Тосно» (0:1)

«СКА-Хабаровск» в премьер-лиге находится на последнем месте.

Богаев в «СКА-Хабаровске»

Игры: 2

В стартовом составе: 2

Желтые карточки: 1

Красные карточки: 0

Голы: 0

Максим Карпов («СКА-Хабаровск»)

Этого центрального защитника Манчини постоянно держал в главной команде, но в играх не задействовал. Так что причина аренды у Карпова та же, что и Богаева. Да и клуб оказался тем же. Зенитовец сыграл во всех весенних матчах армейцев, но в каждом из них они потерпели поражение.

Карпов в «СКА-Хабаровске»

Игры: 4

В стартовом составе: 4

Желтые карточки: 0

Красные карточки: 0

Голы: 0

Иван Новосельцев («Арсенал» Тула)

Сыграв по ходу сезона всего один матч за «Зенит» (проигранный питерскому «Динамо» в Кубке), защитник отправился в Тулу вместе с Дзюбой. Но, в отличие от нападающего, пока на поле не выходил.

Новосельцев в «Арсенале»

Игры: 0

В стартовом составе: 0

Желтые карточки: 0

Красные карточки: 0

Голы: 0

Максим Рудаков («ХИК», Финляндия)

Сезон в Финляндии стартует в конце марта. Рудаков имеет все шансы начать его основным вратарем «ХИКа». Во всяком случае в межсезонье именно он сыграл в большей части контрольных матчей.

Кристиан Нобоа («Рубин»)

Сколько бы ни говорил эквадорец, что знал, куда шел и готов играть, сколько дадут, однако на зимних сборах он совсем заскучал в «Зените». И в Глазго на матч с «Селтиком» уже не полетел. Вместо этого отправился в практически родную для него Казань, где тут же заиграл у любимого тренера Курбана Бердыева. Более того, моментально расцвел, записав на свой счет гол в ворота «Спартака» и передачу в победной встрече с «Тосно».

В РФПЛ у «Рубина» сейчас 9-я строчка в таблице.

Нобоа в «Рубине»

Игры: 3

В стартовом составе: 3

Желтые карточки: 1

Красные карточки: 0

Голы: 1

Луиш Нету («Фенербахче», Турция)

После возобновления сезона в Турции защитник, который был отдан в аренду прошлым летом, принял участие в 4 играх из 6. Помог одержать команде две «сухие» победы, однако после поражения от «Бешикташа» (1:3) сел в запас, где и находился во время последнего матча с «Галатасараем».

«Фенербахче» после 26 туров занимает на 4-е место, от лидирующего «Галатасарая» его отделяют 6 очков.

Нету в «Фенербахче» (всего в сезоне)

Игры: 12

В стартовом составе: 11

Желтые карточки: 4

Красные карточки: 1

Голы: 0

Эрнани («Сент-Этьен», Франция)

Бразилец успел приехать в «Сент-Этьен» к старту чемпионата Франции. Поначалу что у него, что у команды дела шли не слишком здорово. Эрнани играл не часто, а «Сент-Этьен» был недалек от зоны вылета. В 2018 году четыре раза выходил на замену в концовках матчей. Причем в игре с «Метцем» умудрился за 2 минуты получить 2 желтые карточки.

«Сент-Этьен» находится на 9-м месте после 30 туров.

Эрнани в «Сент-Этьене» (всего в сезоне)

Игры: 13

В стартовом составе: 5

Желтые карточки: 2

Красные карточки: 2

Голы: 3

Ибрагим Цаллагов («Динамо»)

После возобновления чемпионата России вернулся в стартовый состав бело-голубых и отыграл во встречах с «Уфой» (1:1) и «Краснодаром» (0:0) по 90 минут.

«Динамо» располагается на 12-м месте в РФПЛ.

Цаллагов в «Динамо» (всего в сезоне)

Игры: 9

В стартовом составе: 6

Желтые карточки: 1

Красные карточки: 0

Голы: 0

Роберт Мак (ПАОК, Греция)

Напомним, словак поступил в расположение ПАОКа до начала сезона в Греции. И продолжает бороться за титул. В этом году Мак принял участие во всех матчах. Причем чаще в стартовом составе, нежели выходя на замену. Отдал две голевые передачи.

ПАОК после 25 туров занимает 2-е место и всего на одно очко отстает от АЕК.

Мак в ПАОКе (всего в сезоне)

Игры: 22

В стартовом составе: 11

Желтые карточки: 1

Красные карточки: 1

Голы: 2

Артур Юсупов («Ростов»)

Об аренде в «Ростов» этого зенитовца было объявлено за три дня до старта чемпионата. Стал игроком основного состава. Однако в октябре получил травму колена, после которой еще не играл.

В чемпионате России «Ростов» пока десятый.

Юсупов в «Ростове»

Игры: 11

В стартовом составе: 9

Желтые карточки: 4

Красные карточки: 0

Голы: 1

Александр Рязанцев («Амкар»)

Рязанцев также успел присоединиться к новой команде до начала чемпионата.

В 2018 году в обоих матчах пермяков был игроком стартового состава. В том числе в игре с «Зенитом» на арене «Санкт-Петербург» (0:0).

«Амкар» идет в РФПЛ на 15-м месте.

Рязанцев в «Амкаре» (всего в сезоне)

Игры: 13

В стартовом составе: 10

Желтые карточки: 0

Красные карточки: 0

Голы: 2

Евгений Чернов («Тосно»)

Продолжает быть незаменимым на левом фланге обороны «Тосно» – в новом году провел по 90 минут во всех четырех матчах команды из Ленобласти и стал с ней полуфиналистом Кубка России.

«Тосно» занимает в чемпионате 14-е место.

Чернов в «Тосно» (всего в сезоне)

Игры: 23

В стартовом составе: 23

Желтые карточки: 5

Красные карточки: 0

Голы: 1

Лука Джорджевич («Арсенал»)

С приходом Дзюбы перестал быть железным игроком стартового состава. Хотя Божович готов найти место на поле обоим нападающим. В игре с «Ахматом» черногорец вышел на замену, а с «Амкаром» был заменен на 78-й минуте.

Джорджевич в «Арсенале» (всего в сезоне)

Игры: 21

В стартовом составе: 18

Желтые карточки: 2

Красные карточки: 0

Голы: 7

Фото: ФК ПАОК, ФК «Арсенал» Тула, РИА Новости/Виталий Тимкив, РИА Новости/Алексей Даничев, РИА Новости/Евгения Новоженина, РИА Новости/Максим Богодвид, РИА Новости/Алексей Филиппов, РИА Новости/Виталий Белоусов