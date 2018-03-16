Травма Кокорина – это ужасно. Но для сборной - не катастрофа

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин не сыграет на ЧМ-2018.

То, что происходит сейчас в «Зените», лишний раз подтверждает – мысли материализуются. Если тренер на каждой пресс-конференции будет говорить, как все плохо, то станет еще хуже. Это самый работающий закон на территории РФ.

Манчини не нравилась трансферная кампания, работа судей, игра собственных футболистов. Следующими, видимо, в списке неугодных должны были стать белые ночи. Причем, на тот момент все было относительно неплохо: «Зенит» потратил на покупки больше всех клубов в РФПЛ вместе взятых, судьи волновались, но работали нормально, а футболисты худо-бедно бегали.

А вот теперь Манчини действительно получил проблемы. Надолго выбыли лучший защитник, лучший нападающий - оба из-за «крестов»; второй лучший нападающий забивает за Тулу, а лучший полузащитник сдулся. Красота...

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Но как будет справляться итальянец не очень интересно. Его методы примерно понятны. Важнее другое: что будет со сборной и с самим Кокориным?

Для форварда «кресты» - это ужасно. В случае с Кокориным – еще и обидно. Много лет он тратил свое время не на то, что надо. Выкладывался не так, как мог. Казалось, времени – вагон. А вот нет. В свой лучший сезон в карьере, в год чемпионата мира в родной стране он выбывает на 5-6 месяцев минимум. А ведь 19 марта ему исполнится 27 лет. Стартовый рывок через два-три года, если не раньше, начнет уходить, плюс неизвестно, как скажется операция на колене. Есть много грустных примеров: Торрес, тоже обладавший великолепной стартовой скоростью, после травмы так и не стал прежним.

Но, как бы там ни было, для сборной потеря Кокорина – не катастрофа. Во-первых, в нынешнем ее составе он не был ключевым игроком в атаке. Первая роль – за Смоловым. Он и на Кубке конфедераций играл, и в лучшем матче команды - против испанцев - забил два гола. Кокорин же последний раз отличался за сборную России еще до Евро-2016 – в товарищеском матче против команды Чехии.

Во-вторых, атакующих футболистов у нас хватает. Кроме Смолова это еще и братья Миранчуки, Полоз, Дзюба, тот же Заболотный, Марков из «Динамо» (пусть он пока и травмирован). Понятно, что по позиции и умению сыграть именно на острие Кокорин сильнее их всех. Ну, кроме Федора, возможно. Но в отличии от ситуации с защитниками, тут есть варианты. И не один. Пример Гончаренко в ЦСКА показывает, что при грамотной тренерской работе можно с любым дефицитом дать результат.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, ФК «Зенит», РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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