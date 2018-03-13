Рауш провалился, а Миранчуки теперь могут играть без Фернандеша. Главные выводы по 22-му туру РФПЛ

Провал Рауша и Промеса, Миранчуки готовы быть лидерами и почему не получается забить у «Зенита» - главные выводы по 22-му туру РФПЛ.

У Рауша пока не идет

- Замена Рауша в перерыве? Он не попал в игру, - говорил Дмитрий Хохлов после матча с «Краснодаром». – От него требовалось играть атакующего (вероятно, имеется в виду крайнего. - «Матч ТВ») полузащитника, но он и впереди ничего не создал, и в защите в нескольких моментах сыграл ненадежно.

Жестко, но по делу высказался главный тренер «Динамо». Рауш действительно ничего не показал в атаке – ни одного ключевого паса (под голевой момент), всего одна точная передача в штрафную из четырех (средний процент точности по туру – 45%), не сделал ни одной обводки.

В обороне таких очевидных ошибок, как в матче с «Уфой», где Рауш просто привез гол, не было. Но очень много брака – если не считать нападающих, то динамовец один из худших в туре по проценту точных передач – 63%. Для сравнения: Ташаев, исполнявший примерно те же функции у «Динамо», но справа, отдал 79% точных передач. Разница очевидна. Добавьте к этому невыдающиеся показатели по единоборствам (50%), и замена выглядит абсолютно логичной.

Если говорить о сборной России, то почти по всем показателям Рауш уступил конурентам. Даже не только прямым, но и потенциальным.

Примечания: Кл. пасы – пасы под голевой момент. Един. - единоборства

Не забываем, что Рауш сыграл только 45 минут, а остальные – 90. Плюс показатели Дмитрия Комбарова, который в матче со СКА исполнил Хави, можно вынести из подборки - уровень сопротивления был слишком низкий. Но и остальным Рауш в 22-м туре проиграл. Неплохие показатели динамовца по перехватам и подборам не имеют смысла с таким количеством брака.

Понятно, что это всего две игры, тем более с «Уфой» Рауш в целом смотрелся неплохо – подвела только грубая ошибка. Но для себя помечаем: у динамовца пока откровенно не идет в РФПЛ.

Что происходит с Промесом?

После игры со СКА мы уже писали о слабой игре Промеса после перерыва в РФПЛ. Если кратко: его показатели в двух последних турах упали сильнее, чем рубль в 2014-м.

Особенно удивляет, что Промес не отдал ни одной передачи на голевой момент. Даже в матче со СКА. Плюс серьезно упал процент точных ударов: был 50, стал – чуть больше 20.

Конечно, можно было бы сказать, что это всего две игры. Но – нет. Промес блекло смотрелся и против «Атлетика» в Лиге Европы. Тенденция намечается. И связана она может быть с сорвавшимся отъездом в Европу. Потому что Промес – один из самых больших максималистов в РФПЛ. Он говорил о том, что не уедет из «Спартака» без чемпионства тогда, когда это еще выглядело смешно. Причем те слова не были трафаретом для пресс-конференции – он действительно такой.

Голландец сделал то, что обещал. Выиграл титул. Возможно, ему хотелось получить новый вызов. Тем более когда столько слухов было про АПЛ. Но, думается, в ближайших матчах это пройдет. Психология встанет на место, а погоня за «Локо» выбьет из головы другие мысли. Просто наблюдать, как уходит титул, Промес не сможет.

Ханни прибавляет

Зато в матче со СКА очень неплохо показал себя новичок «Спартака» Ханни. Но опять же: делаем скидку на то, что гости из Хабаровска совсем уж слабо оборонялись. Кроме попытки хотя бы визуализировать плотную оборону и самоотдачи почти ничего не было. Тем не менее Ханни неплохо смотрелся на позиции 10-го номера.

Три удара – два в створ

Точность передач – 84%. Прекрасные цифры для его позиции. И один из лучших показателей в туре

Четыре ключевые передачи – две точные. Средние показатели по туру в два раза ниже, чем у Ханни. Напоминаю, алжирец сыграл только 60 минут

60 процентов выигранных единоборств (10/6)

67 процентов удачных обводок (6/4)

В общем, сильно. Поэтому и удивила замена Ханни во втором тайме. Интересно будет посмотреть на алжирца в следующем матче - против «Рубина».

Прогресс Миранчуков

Первые 20-25 минут против «Урала» «Локомотив» выглядел волшебно. По тому полю, которое имелось в Екатеринбурге (мяч сильно дробил), играть лучше было почти невозможно.

«Локомотив» раскованно действовал в одно касание, проводил комбинации из семи-восьми передач с постоянным обострением, затевал в стеночки на третьего, прессинговал сразу после потери мяча. Игроки «Урала» ходили шуганные, потому что как только они получали мяч спиной к воротам гостей, откуда-то появлялись Чорлука, Кверквелия или Коломейцев, которые нагнетали и не давали ничего сделать. Либо потеря, либо пас назад. Тот же Кверквелия вновь уделал всю РФПЛ по количеству перехватов – 17.

Шикарно сыграл Денисов. Если по матчу со «Спартаком» к нему были вопросы по качеству единоборств, то против «Урала» Игорь просто выжег все.

80 процентов точных передач, три передачи в штрафную площадь – две дошли до адресата

79 процентов выигранных единоборств. Выше только у Фернандо и Натхо

Лучший показатель тура по отборам – 7 из 8

Один из лучших по перехватам и подборам – 6+14

Маэстро.

Также необходимо выделить Миранчуков. То, как они прибавили при Семине, это – «Оскар». Причем потенциал Алексея и так был очевиден, он давно к этому шел. Но глядя на игру Антона, удивляешься, как его можно было сослать в Эстонию. В 22-м туре он стал лучшим по обостряющим передачам – 5 (4 точные), Алексей сделал 3 из 4 острых пасов. Итого – 9. Шик. Не все команды столько общими усилиями создали. Тот же «Урал» на всю команду отдал 9 обостряющих пасов. Все хорошо у братьев и с обводками – 6 удачных из 10 у Алексея, 5 из 8 у Антона.

Что интересно, против «Урала» не лучший матч выдал Фернандеш. Всего 55 процентов выигранных единоборств, 66 процентов точных передач и одна передача на голевой момент. Это слабо не только для Ману. Но! «Локо» даже в этом случае выдал хороший матч, а в атаке решали братья Миранчуки.

У «Зенита» проблемы не только на поле

У команды Манчини колоссальные проблемы с позиционным нападением. Одна из причин – опорные и атакующие полузащитники неверно располагаются в моментах, когда мяч у «Зенита». Из-за этого большинство атак питерцев сводятся к проходам по флангу или забросам на Заболотного.

Это карта передач Ивановича и Мевли.

Иванович

Мевля

Большинство пасов поперек, а вперед в основном идут только длинные забросы. Получается, центр отрезан. И не надо сваливать на плохое поле в Ростове-на-Дону. «Локомотив» тоже играл на огороде, но выходил в атаку очень качественно.

Чорлука

Кверквелия

Понятно, что хорват – один из лучших по передачам в РФПЛ. Но Кверквелия все-таки про другое: побороться, отобрать, разрядить ситуацию. Но и он против «Урала» неплохо снабжал мячами центральных полузащитников. Потому что были правильные открывания.

Необъяснимо, почему Манчини – не только очень тонкий в прошлом игрок, но и как тренер чемпион АПЛ и серии А - не может объяснить игрокам, как надо располагаться при выходе в атаку. Как полузащитникам правильно открываться под передачи в опорной зоне.

Не исключено, что игроки просто не слушают итальянца. Точнее, не верят в то, что он говорит. Что было бы вполне логично. Когда тренер каждую неделю повторяет, что хотел бы других игроков, выкладываться за него не сможешь, даже если очень захочется.

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