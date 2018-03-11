«Никогда не буду ныть, что у меня нет игроков». Каррера задает стандарт отношения к команде

Главный тренер «Спартака» защищает своих.

«Сильнейшие»

Некоторые сюжеты сезона, думается, легко умещаются в одну фразу Карреры после игры со «СКА-Хабаровском» (1:0): «Мои игроки – сильнейшие. Я доволен ими. И никогда не буду ныть по этому поводу».

В принципе это стандартная фраза для пресс-конференций. Практически шаблонная, помогающая отбиться от неудобных вопросов. Не все ей руководствуются, но это их право. В конце концов, и и АПЛ не все выигрывали.

Важнее, что игроки «Спартака», несмотря на усиливающийся уровень истерики на стадионе, шли и шли на ворота СКА. Били и били (всего – 39 ударов, у СКА – два). Порой откровенно безрассудно и поспешно били, но очень упорно. Возможно, еще и потому, что знали: никто не свалит на них ответственность за ничью. Поверьте, это раскрепощает.

Каррера вступился и за Промеса, который после перерыва откровенно сдал. Его по-прежнему чаще других снабжают мячом, но КПД стремиться к нулю.

С «Атлетиком» он пропал на две игры, с «Локомотивом», как минимум, не выиграл дуэль у Игнатьева, игрока, который только набирается опыта на позиции правого защитника. Со СКА голландец проиграл сам себе.

Семь раз бил по воротам (больше только Фернандо – девять), но попал в створ всего два раза. В первой части сезона – каждый второй удар голландца попадал в цель

Лишь трижды шел в дриблинг, хотя обычно самый активный в этом компоненте

На пару с Адриано совершил больше всех потерь в «Спартаке» – пять

Не сделал ни одной ключевой передачи (под голевой момент) за матч – до перерыва на зиму этот показатель равнялся 3,5 передачам за игру. Лучше был один игрок – Фернандеш (4,5)

Неудивительно, что Каррера впервые в этом сезоне РФПЛ заменил лидера.

– Так бывает, что у нападающего не идет. Главное, что он приносит пользу команде, – объяснил Каррера. – Я выпустил Рошу, чтобы тот попробовал что-то изменить. Поймите, замена – это не наказание. Это попытка помочь команде.

Куда делся настоящий Промес – вопрос. Возможно, на него повлиял несостоявшийся переход в АПЛ. Но не исключено, что это действительно, как и говорит Каррера, всего лишь временный спад. Погрешность, которая скоро вновь опровергнется прежними цифрами.

Довбня – молодец, но не больше

У СКА, конечно, был какой-то план. Но «Спартак» накрывал выход хабаровчан из обороны. Плюс тем явно не хватало класса, чтобы распоряжаться шансами.

– Где-то мешал брак, где-то волнение молодых ребят, которым 20-21 год. Плюс многие пришли из ПФЛ, ФНЛ. Надо время на адаптацию, – делился Билялетдинов.

Если вспомнить, как интересно играл его «Рубин» – лучший из постбердыевской эпохи, смотреть на игру СКА становится очень грустно. Он старателен, обучен, но перспективы в этом, как кажется, нет.

И то, что «Спартак» дотянул до голливудской концовки, – только его, «Спартака», вина. И дело даже не в Довбне, который снова сыграл здорово. Но он не выдавал чудо-спасений – в красивом прыжке или благодаря неимоверной реакции. Нет, он просто брал то, что должен был.

Из 39 ударов по воротам «Спартак» только 11 раз попал в створ. Из них 6 – по центру ворот. В моменте, когда Зобнин в первом тайме бил почти из вратарской, но попал во вратаря, нет подвига. Не выронил мяч – молодец. Тоже самое касается и сэйва после удара Самедова – Александр сам попал в лежащего уже вратаря. От того требовалось только не выключиться из эпизода.

И эти два момента – лучшая характеристика атаки «Спартака» в этот вечер. Настырно, мощно, но не акцентированно. Довбня, конечно, большой молодец. Но он просто показал то, что умеет. Вратарь СКА в этом сезоне стабильно делает хорошие цифры: больше всех сэйвов (это и понятно, учитывая уровень защиты), но и довольной высокий процент отбитых ударов – 75%. Для сравнения: лучший из тех, кто провел больше 10 матчей, Гилерме – 79%. Также Довбня качественно смотрится на выходах (86% – удачных) – не лучшие в РФПЛ, но вполне достойные цифры. Все это он и показал в игре со «Спартаком» И то, что для красно-белых это стало проблемой, странно.

Удачные замены Карреры

В этом сезоне итальянец часто ошибался с перестановками в процессе игры. Самый последний пример – матч против «Локо», когда он выпустил Мельгарехо и Ананидзе, разрушив контроль мяча и выход из обороны.

В матче со СКА замены сработали. Во-первых, уход Промеса на 78-й минуте – сильный ход. И, как оказалось, правильный. Команда стала играть разнообразнее, а лидер, у которого откровенно не шла игра, не стал тянуть «Спартак» за собой.

Во-вторых, пошло на пользу спонтанное, как признался итальянец на пресс-конференции, решение перевести Максимовича в центр нападения, чтобы тот цеплялся за длинные передачи. В итоге именно после одной из них Димидко сфолил на сербе. Тут классическая ситуация: Билялетдинов считает, что ничего не было, Максимович в микст-зоне уверял, что чувствовал толчок от соперника. В любом случае – гол. Красивый – в стиле Фернандо.

«Спартак» не только сократил отрыв от «Локомотива», но и снял все вопросы по конфликтам в команде. Игроки не цепляются так за откровенно невезучие матчи, когда есть какие-то проблемы или даже недомолвки. И снова в инстаграмме красно-белых появилось фирменное уже фото. А значит – погоне быть.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

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