Манчини пора дать себе отдохнуть

«Зенит» под руководством итальянца становится заурядным

Нервы – не канаты. Тем более у тренеров. Стрессы, нехватка очков, травмы, мало трансферов. Ну, или им кажется, что мало. Однако, в трудную минуту некоторые избирают такую модель поведения, которая приковывает внимание именно к ним.

Роберто Манчини пошел как раз таким путем. Он переживает, что правильно. Не хватало нам еще равнодушных тренеров. Но итальянцу неплохо бы продумать линию своих переживаний. Оформить их во что-то логически выстроенное. Иначе получается просто раздраженный фонтан, намекающий на отсутствие готовых решений.

Взять матч недельной давности против «Амкара». Не выдающаяся для «Зенита» игра. При этом Мачини повел себя так, что заставил возвращаться к этому матчу вновь и вновь. Сам высветил моменты, обязательные для последующих сравнений.

– Многие команды, если не все, приезжая в Петербург, выстраиваются в штрафной в полном составе и делают все, чтобы мы не забили, – поведал Манчини восемь дней назад. Но это ведь не потому, что в Петербурге какая-то особая парализующая аура, верно? Это потому, что «Зенит» кажется другим командам сильным. И если они раскроют варежку, им в нее тут же накидают всяких невкусных вещей.

Кроме того, соперники ведут себя так не только в Петербурге. Вот прямо вижу установку Валерия Карпина перед игрой с «Зенитом». «Не вздумайте… Не дай Бог… Только попробуйте раскрыться… Ни одной свободной зоны… Полная концентрация в обороне, а уже потом…».

Осенью прошлого года я делал интервью с Карпиным, тогда еще не тренером, но уже и не ТВ-экспертом. Беседа протекала в одном из московских баров под кубковый матч «Спартак» – «Спартак» Нальчик. Гости повели в счете, но довольно скоро рассыпались. Вот как прокомментировал это Карпин.

– Зачем при счете 1:0 побеждающей команде из второй лиги держать линию защитников так высоко, почти в центре поля? Против «Спартака»! Глупость. Ясно, что возникает зона, в которую Луис Адриано как раз и ворвался. Ровно так было у «Спартака» с «Севильей», почему для Нальчика это новость? Условный «Ростов» или «Рубин» встал бы сзади и не пропустил. Или «Локомотив», допустим, не оставил зон «Краснодару» – и ему некуда было бежать.

Роберто, ровно так же у вас было с «Амкаром», почему для «Зенита» это новость? Никто и никогда не придет к вам, тряся обеими щеками: «Бей по любой». Целью соперников всегда будет ваш дискомфорт, а не желание помериться с упакованным грандом чистым мастерством. По крайней мере до тех пор, пока их составы не сравняются по уровню с вашим.

Вот еще из осеннего Карпина, комментирующего домашнее октябрьское поражение «Зенита» от тульского «Арсенала».

– В России есть команды, великолепно играющие против «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и т. д., но уступающие аутсайдерам. Это психология. Отбиваемся всю игру? Ничего страшного, мы к этому готовы. А забили – герои.

Ну вот же – дорожная карта любой игры аутсайдера против «Зенита». Чем же тогда так возмутителен для Манчини матч с «Амкаром»? Необходимо иметь для подобных случаев свою дорожную карту, только и всего. Антикарту. И доставать ее из рукава.

Но вместо этого – 0:0, что дома, что в гостях. И слова уже на ростовской пресс-конференции: «Хозяева оборонялись и рассчитывали на редкие контратаки, хотя инициатива была на нашей стороне».

Сколько там дают за инициативу? Очко? Или 0,5 хотя бы?

Ясно было после «Амкара» и другое: Манчини аукнутся жалобы на судейство. Не ему лично, поскольку Роберто, может, и не колышет все, что мы тут промеж собой говорим. Но сама ситуация неизбежно отзеркалится.

Понимали абсолютно все: Сельдякова мог сразить какой угодно склероз в отношении наличия у него в кармане красной карточки, но он не убивал «Зенит» целенаправленно. Манчини, уверен, прекрасно это понимал, поскольку тот же Сельдяков, к примеру, не удалил Паредеса за неспортивное движение рукой, хотя прекрасно его видел. Собственно, итальянец и не обвинял арбитра в предвзятости, как это сделал несколько позже Гаджи Гаджиев в отношении Вилкова. Повесив на Сельдякова орден лучшего в мире, Манчини всего лишь выпускал пар.

Но какими тогда словами он должен был назвать рефери Еськова, не давшего пенальти в Ростове за фол Мевли на Калачеве? Худшим в мире? От противного?

У нас такие арбитры, Роберто. Такие дороги, такие футболисты. Это Россия, вы догадывались, куда ехали. «Зенит» – жертва судей? Нет. Тогда не стоит наверное, брызгаться намеками. Ибо все вернется. С гарантией. И вы окажетесь в роли нервного, импульсивного, обидчивого, невыигрывающего человека, который видит вину в ком-то, а не в себе.

И параллельно выдает индульгенцию собственной команде. Она ведь тоже читает тренерские послематчевые слова-эмоции. И Кришито, дисквалифицированный на игру в Ростове, и те, кто не может забить или ошибается в передачах, вместе с вами костерят судейство вообще и Сельдякова в частности. Так легче жить, Роберто, когда виноват кто-то другой. Но тяжелее играть в футбол.

Той же примерно силы и вот это, тоже ростовское: «Я просил футболистов, которые могли бы забивать голы, – мне их не дали. До сих пор мы находимся в тех же условиях. Проблеме несколько месяцев».

Охотно верю, что Манчини просил у руководства клуба еще кого-то. В дополнение к купленным. И не получил испрошенное. Но остальным-то что тогда говорить на пресс-конференциях? Тому же Карпину, Евсееву или Божовичу? По сравнению с Мачини им не просто не купили – у них отняли. И забивать там некому, и обороняться. А счет 0:0.

К тому же, говоря о нехватке игроков, Манчини сам смещает акценты в сторону зависимости «Зенита» от исполнителей. Но возникают после матчей его команды и другие вопросы. Где организация игры? Почему мало осмысленных комбинаций с короткими и длинным передачами? Каким был бы счет, если бы три ростовских голевых момента заимел не Ионов, а Вернер? Почему в Лейпциге после перерыва, по словам тренера, играли только четверо? Чем Заболотный лучше Дзюбы в нынешней зенитовской парадигме?

И разве не при Манчини разучились забивать те, кто приглашен с его ведома как раз для этой цели? Переутомлены? Снизили требования к себе? Перестали чувствовать партнеров? За первое, второе и третье отвечает в любом случае главный тренер, а не Сельдяков или, допустим, Сергей Фурсенко.

В общем, чувствуется некоторое тренерское утомление. Манчини волнуется и мечется, палит по округе дробью, вместе с командой не забивает свои тренерские «голы». В таких случаях, как он сам заметил, нужно либо покупать новых, более умелых, мастеров, либо брать ментальную паузу.

Но в дубль тренера не сошлешь и в запас не посадишь. Так «лечат» игроков. Тренерам же можно попить милдронатику, им не возбраняется, и сосредоточиться на главном, – подготовке команды. Работа, мы видим, нервная, но жутко интересная. И не настолько уж зависимая от Сельдякова на самом деле.

Чемпионат России. 2017-18. Тур 22

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:0

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев, РИА Новости/Сергей Пивоваров, ФК «Зенит»

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