«Уфа» и «Анжи» устроили безумие во втором тайме. Все голы

«Уфа» и «Анжи» устроили безумие во втором тайме. Все голы

16:07

«Уфа» не позволила «Арсеналу» оторваться в борьбе за шестое место и после победы над «Анжи» сравнялась по очкам с «канонирами», которые вчера переиграли «Амкар». Махачкалинцы, в свою очередь, не воспользовались шансом вырваться из зоны вылета. Отставание от идущих на 14-м месте пермяков продолжает составлять два очка. 

Текстовая трансляция и полная статистика

Алексей Никитин открывает счет

Открыть видео

Хуан Лескано забивает ответный гол

Открыть видео

Иван Пауревич снова выводит хозяев вперед

Открыть видео

Еще раз Балканы играют за Урал. Третий гол уфимцев от Йокича

Открыть видео

Пауревич дарит южанам надежду на спасение

Открыть видео

Фото: ФК «Уфа»

Читайте также:

Дзюба уже забивает за Тулу. И сразу со скандалом

Шоу имени Вилкова. Что творил арбитр матча «Амкар» – «Арсенал»

Поделиться в соцсетях:
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»

Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018
Название — www.matchtv.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: matchtv@matchtv.ru
Сообщение о блокировке
Видео недоступно для просмотра из-за блокировщика рекламы. Пожалуйста, отключите блокировщик, и смотрите Матч ТВ в полном объеме. Только благодаря рекламе мы можем предоставить Вам этот контент бесплатно. Спасибо за понимание.