«Уфа» и «Анжи» устроили безумие во втором тайме. Все голы

«Уфа» не позволила «Арсеналу» оторваться в борьбе за шестое место и после победы над «Анжи» сравнялась по очкам с «канонирами», которые вчера переиграли «Амкар». Махачкалинцы, в свою очередь, не воспользовались шансом вырваться из зоны вылета. Отставание от идущих на 14-м месте пермяков продолжает составлять два очка.
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Фото: ФК «Уфа»
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