«Если бы вы бегали спартаковскую максималку, давно бы умерли». Что за тренер Вадим Евсеев?

Все идет к тому, что Вадим Евсеев станет главным тренером «Амкара». В дебютном матче в РФПЛ он сыграл так, что у всего «Зенита» просто снесло голову, поэтому приставка «и.о.» вполне может исчезнуть. Корреспондент «Матч ТВ» разбирался, что за тренер Вадим Евсеев, поговорив с игроками, руководством и болельщиками ивановского «Текстильщика», в котором начинал тренерскую карьеру экс-игрок «Спартака» и «Локомотива».

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В «Текстильщике» Вадим Евсеев работал дважды: сначала помощником Дмитрия Парфенова в 2013-2014 годах, потом – самостоятельно в 2017-м. Оба раза успешно – команда билась за выход в ФНЛ.

Причем во втором заходе Евсеев принял «Текстильщик» на седьмом месте. И весной в оставшихся 10 матчах команда победила девять раз подряд (повторение рекорда клуба 1994 года), однажды сыграв вничью. Пропустила всего четыре мяча, хотя за предыдущие 16 матчей было 19 пропущенных.

В нынешнем сезоне ПФЛ Евсеев провел только семь туров (пять побед, одно поражение) и вернулся в «Амкар» - помогать Гаджи Гаджиеву.

«Матч ТВ» поговорил с руководством, игроками и болельщиками «Текстильщика».

«Говорил Евсееву: «Да, вопросы могут не нравится, но надо отвечать»

Президент клуба Юрий Ермаков рассказал не только о Евсееве, но и том, как после окончания карьеры в большом футболе он попал в футзал и остановился в шаге от бронзы чемпионата мира.

- За последние шесть лет «Текстильщик» трижды приглашал главным тренером известных в прошлом футболистов «Спартака»: Парфенова, Евсеева, теперь вот Бояринцева. Это политика клуба? – вопрос Ермакову.

- Да. Решили совместить приятное с полезным, придав новый интерес болельщикам. При этом надо отметить, что, приглашая тренировать известных в прошлом игроков, мы ставим важное условие: помогать им будут в основном наши, местные ребята.

Первым был Парфенов, и вышло очень удачно: заняли второе место. Могли и выше быть, но, к сожалению, в нашей зоне часто стали появляться команды, которые потом выстреливают в ФНЛ, – «Тосно», «Динамо» СПб. Все время нам кто-то мешал подняться выше. Но мы рады, что два тренера, которые работали у нас – Евсеев и Парфенов, - теперь трудятся в РФПЛ главными. Думаю, немногие клубы ПФЛ могут похвастаться этим.

- Тяжело было заманить звезд? Некоторые не любят уезжать из Москвы.

- Во-первых, мы не так далеко от столицы. Во-вторых, у нас далеко не самый последний клуб в ПФЛ. Исторически один из старейших в России. Показываем достойные результаты. Инфраструктура? Для ПФЛ – нормально. Для ФНЛ, возможно, кое-что подтянуть надо. Хотелось бы стадион современный, какие теперь появляются везде. Но наш сносить нельзя, он как памятник архитектуры. Если только реконструировать. Еще есть хорошая школа, манеж, правда, неполноразмерный, но тренироваться можно.

- Долго ли договаривались с Евсеевым и почему выбрали именно его главным?

- Во-первых, он помогал Парфенову, когда Дима работал у нас. Знал город, команду, наши примерные условия. Ну и мы были знакомы с ним, поэтому быстро все решили.

- При нем «Текстильщик» сыграл в чемпионате 17 матчей – 14 выиграл, две ничьи и одно поражение. За счет чего такой результат?

- У нас неплохой состав, скажем так. Второе: у Евсеева есть определенное влияние на игроков. Для них он был как икона, заставлял их относиться к футболу более ответственно.

- Тренировки чем-то запомнились?

- У него своеобразный подход. Например, он на подготовительном этапе, в отличие от многих, не использовал кроссы. Было много тренажерного зала, работы с мячом. Насколько я знаю, такую систему использует Гаджиев. Проблем с «физикой» у команды не было.

- В какой футбол играл «Текстильщик» при Евсееве?

- Мы при всех тренерах стараемся играть в атаку. Чтобы болельщик ходил.

- Людей больше стало?

- Сначала было нормально. Весной 2017-го люди на ура ходили. Но когда не получился старт в новом сезоне, плюс из Кубка вылетели, хотя очень хотели привезти в город команду РФПЛ, то народ схлынул. Шли вторые-третьи, но трибуны не заполнялись. Если бы получилось привезти клуб премьер-лиги, думаю, народу стало бы больше. А так среднем 4-5 тысяч приходило, на некоторых матчах – 8 тысяч.

- Евсеев в разговоре с руководством жесткий тренер, требовательный?

- Не жесткий, но свое видение есть. Старались, по возможности, помогать, но всем хочется ведь Месси. А его мы взять не можем. Приходилось искать компромисс.

- Молодым доверял?

- Тут доверяй не доверяй, а по регламенту с этого сезона надо минимум двух игроков младше 21 года выставлять в составе. Раньше был один игрок, теперь поменяли. Для региональных команд это тяжело. Все-таки самых сильных ребят к выпускному году разбирают академии ведущих клубов, нам остается работать с тем что есть.

- После ухода из клуба Евсеев говорил, что «Текстильщик» был не готов к хорошим результатам по премиальным. То есть пошли победы, а денег на поощрения не оказалось.

- Я бы так не сказал. Был кризис 14-го года, который коснулся многих. Он прилично притормозил наши планы. Вадик хотел, чтобы все было хорошо, но уместно вспомнить одну пословицу: «Он хотел купить корову, но не имел возможности. Мог купить козу, но не имел желания».

В «Текстильщике» при мне было три пятилетних плана развития. Первые два мы выполнили, по третьему тоже двигались в нужном направлении, однако тут кризис долбанул. Газа и нефти в регионе нет. В бюджете не рухнули, но немного упали.

- Почему Евсеев после семи туров этого сезона ушел?

- Ему позвонили из «Амкара», просили помочь. Он подошел и сказал об этом. Что мы будем делать? Препятствовать никому не хотим, тем более если человека зовут в РФПЛ. И Парфенову не мешали, когда его позвали в «Тосно».

- Что случилось на последней пресс-конференции Евсеева?

- Ничего не случилось, просто какой-то психологический момент. Видимо, день был непростой.

- Он тяжело общался с журналистами?

- Было такое. Пресс-конференции у него редко проходили гладко. Мы с ним разговаривали на эту тему, пытался его убедить: «Вадим, пойми: возможно, если с тобой сравнивать, то люди, приходящие на пресс-конференции, дилетанты. Понятно, что тебе вопросы могут не нравиться, но тебе надо на них отвечать». Однако ему непросто давалось. Он как человек состоит из двух частей: одну броню пробьешь, он совсем по-другому начинает разговаривать. Если этот барьер не преодолеть, есть сложности. На мои просьбы быть помягче нормально реагировал, но потом ему какой-то вопрос не понравится и все – замыкается, становится суровым.

- Вы 15 лет руководите «Текстильщиком». ПФЛ умирает?

- «Осень-весна» здорово ударила по лиге. Надо быть дурачком, чтобы этого не заметить. Сколько клубов пропало! Нам говорили, что будет что-то хорошее, но плюсов я пока не вижу, еврокубки наши клубы не выигрывают. Зато минусов очень много.

- Каких?

- Большие разрывы между частями сезона (ПФЛ официально играет только шесть месяцев в году: с середины июля по середину ноября и апрель - май. – «Матч ТВ»). Это сказывается и на тренировочном процессе, и в плане финансов. Если раньше весной заключали контракт, а осенью могли его завершить, то сейчас эти полгода между кругами вынуждены тащить. Чемпионат-то идет, соглашения действует, правда, перерыв между весенней и осенней частями почти пять месяцев. Столько лишнего приходится выкидывать. И таких моментов много.

- Как удается выживать «Текстильщику»?

- Есть только два варианта. Либо если найдется такой фанат футбола, как Галицкий. Но их в стране немного. Либо губернатор, который готов помогать футболу и спорту в целом. В общем, сложно. ПФЛ – как золушка, которая вроде бы и нужна, но на бал ее никто не зовет. Видимо, без феи никак. Вот ее и ищем.

- В прошлом сезоне воспитанник ивановского футбола Сергей Песьяков стал чемпионом России. Помните, как он попал в «Текстильщик»?

- Конечно. Он почти сразу из школы перешел в «Шинник». Это флагман нашего региона. Неплохо там показал себя, попал в молодежную сборную. Когда мы вышли в первую лигу, на сезон к нам приехал. Мы его потом удерживать не стали. Это вообще не про нас. Понимаем, что второго шанса попасть в РФПЛ может и не быть. Я сам в большом футболе выше первой лиги не поднимался. Только потом в мини-футболе и футзале пришли успехи. До сборной России дошел, на чемпионат мира ездил. Поэтому считаю, что у каждого нормально игрока должен быть «свой» чемпионат мира. Надо стремиться всегда выше, а мы будем ему помогать и гордиться. Вот такая простая схема.

- «Текстильщику» как клубу, воспитавшему игрока, что-то перепало за трансфер Песьякова в «Спартак»?

- Ничего. Другое дело, что он сам нас не забывает, помогает своему первому тренеру, проводит мастер-классы с мальчишками, общается с игроками клуба. Мы рады за него.

- Во сколько вы попали в футзал?

- В 34 года. Закончил в большом и ушел. С техникой у меня всегда порядок был, поэтому адаптировался быстро. И за следующие пять лет получил колоссальное удовольствие. Играл на ЧМ, стал обладателем Кубка европейских чемпионов (как Лига чемпионов в большом футболе. – «Матч ТВ»), в составе «Алмаза» из Мирного.

- Насколько это был большой успех?

- Российский клуб тогда первый раз выиграл Кубок европейских чемпионов (1999 год). Потом удалось поучаствовать в чемпионате мира. Жаль, стали только четвертыми. Кстати, и в клубе, и в сборной играли вместе с нынешним судьей Лешей Николаевым. Он тоже полуфиналист чемпионата мира по футзалу. Тогда за девять секунд до конца вели 6:5 у аргентинцев, но за три секунды до свистка они сравняли счет – и по пенальти победили. Обидно. Это тоже было на тот момент наивысшим достижение сборной России. Если говорить о мини-футболе, то в нем в сборную не попадал, но играл в высшем дивизионе, в том числе и против Кости Еременко (признан лучшим игроком в мини-футбол 20-го века. – «Матч ТВ»), его «Дины».

- Чем футзал отличается от мини-футбола?

- Размерами поля, правилами. Например, нельзя забивать из пределов штрафной площадки. Мяч размером примерно как гандбольный, почти не прыгает. Ауты руками бросают. Вообще раньше появился именно футзал. Но бывший президент федерации футзала Авеланж, который ушел в ФИФА, и новый глава что-то не поделили. В итоге Авеланж, имея ресурсы ФИФА, создал мини-футбол. И стал его всячески развивать. Футзал оставался популярным только в Южной Америке, а мини-футбол постепенно его вытеснял. И съел окончательно. Футзал еще существует, но развивается не так, как в мое время.

Игрок, который стал капитаном в 20 лет

Самый яркий пример преображения «Текстильщика» в сезоне-2016/17 – это игра форварда Сергея Орлова и защитника Дениса Фомина. Первый забивал так часто, как никогда прежде, а второй в 20 лет стал капитаном команды.

Сергей Орлов, нападающий, 28 лет

Лучший результат – 10 голов за сезон.

В первой части сезона-2016/17 за 11 матчей забил два гола (оба - с пенальти), после перерыва, уже при Евсееве, за 10 игр - 8 голов.

- С Евсеевым я познакомился еще раньше, когда он был действующим игроком. В Мытищах на КФК друг против друга играли. Он только на домашние матчи приезжал, форму поддерживал. Кстати, в одном моменте Евсеев тогда на мне пенальти сделал. Покричал, что я падаю специально. Но нет, фол был.

- Что он изменил, что команда, находясь в середине таблицы, одержала 9 побед при одной ничьей весной?

- Дисциплину наладил. Предыдущий тренер особого влияния не имел на возрастных игроков. А Евсеева слушали, уважали. В итоге за те пять лет, что я в «Текстильщике», это было одно из лучших наших выступлений.

- А кроме дисциплины?

- Больше работы с мячом стало. Состав-то тот же был, никого нового не купили. Просто каждому разъяснил, что от него требуется. И уверенность нам передалась.

- Вы за десять игр забили восемь мячей. Как?

- Евсеев форвардам сказал: «Играйте в створе ворот. Если вас там не будет, будете на скамейке». Требовал, чтобы мы на острие оказывались чаще, на добивание шли, отскоки караулили. На сборах почувствовали, что получается.

- Он вспоминал игроцкую карьеру?

- Подкалывал бывало: «Если бы вы бегали спартаковскую максималку так, как мы в свое время, давно бы умерли». Что такое максималка? Это работа от штрафной до штрафной: например, захлест голени в одну сторону, а обратно – рывок, потом – подъем берда, снова – рывок. Ну, плюс другие упражнения. И так 21 минуту.

- Евсеев – жесткий тренер?

- В меру. Есть послабления, но может и строго проучить. В Турции мы напортачили, в выходной нарушили режим чуть больше, чем можно, наверное. В итоге на следующей день было четыре тренировки. А на другой день играли с первой лигой Швеции. Ничья была, но они нас пополоскали, конечно.

- Вы смотрели Уэльс – Россия (0:1) в 2003-м?

- Да. Крылатая фраза Евсеева? Это эмоции. Насколько я знаю, у него тогда дочка на операции была. Поэтому для него этот матч стал особенно трудным, вот ему и воздалось за все.

- Шутки по поводу этой фразы были?

- Были, конечно. Но только между нами - в коллективе. Ему мы ничего не говорили. У него такой авторитет имелся в команде, которого, думаю, ни у кого не было.

- Какая у него самая часто повторяемая фраза?

- Всегда говорил: «Гните свою линию. И все будет». Вообще мы его считали фартовым – и человеком, и тренером. При нем часто забивали на 90-й, 89-й минутах. Говорили: «Фарт Валентиныча нам помог». Он и когда от нас ушел к Гаджиеву, «Амкар» сразу пять игр выиграл.

- Как он объяснил команде свой уход?

- А вы не читали интервью, где он про задержку премиальных говорил? Примерно то же самое и нам сказал. Еще поблагодарил, сказал, что во многом благодаря нам его работу главным тренером и заметили.

Денис Фомин, центральный защитник, 21 год

Воспитанник «Текстильщика»

В 2015-м перешел в «Урал», но в основном играл в арендах, в том числе в «Текстильщике»

Весной 2017 года Евсеев назначил его капитаном команды. Фомину на тот момент было 20 лет. В девяти играх второй части сезона забил 4 гола, становился лучшим игроком месяца

- Капитанская повязка? Неожиданно было, - говорит Фомин. - Сначала на сборах против «Амкара» вышел капитаном. Думал, шутка, разовая акция. Поэтому удивился, когда перед сезоном Евсеев сказал, что капитаном буду я. Столько опытных ребят в команде, поигравших и в РФПЛ. Это очень повлияло на меня – четыре гола забил весной. Помню, как после одного победного мяча на последних минутах побежал к трибунам. До слез – такие эмоции!

- Как опытные ребята к подсказу относились?

- Нормально. У нас отличный коллектив, никто на возраст не смотрит.

- Почему мало играли в первой части сезона?

- Приехал, когда чемпионат уже шел. Потом травма случилась, в итоге только после полноценных сборов набрал форму.

- Весной какие цели?

- Добиться результата, подняться выше. Тоже очень этого хочу. Говорят: «Работай, и тебя заберут». Есть интерес от клубов ФНЛ, но пока надо здесь себя показать.

Болельщики: два разных мнения

- Евсеев, конечно, харизматичная личность, но хулиган, - говорит болельщик «Текстильщика» со стажем Виктор Цыганов. - Когда Парфенов был главным тренером, Евсеев, образно говоря, играл роль плохого полицейского. Жестко себя позиционировал в команде, чтобы дисциплина была. В паре они работали очень эффективно. Хотя оба на тот момент были начинающими тренерами. Потом Парфенов ушел в «Тосно», а Евсеев – в «Амкар» к Гаджиеву.

Если честно, тот футбол, который ставил Евсеев, мне не очень нравился. Простоватый. Состав у «Текстильщика» такой, что при должных финансах команда бы и в ФНЛ не затерялась. При Парфенове играли более романтично, что ли.

- В чем проявлялось хулиганство?

- В поведении на пресс-конференциях, например. Он не принимает чужого мнения. Я приходил как-то, задавал свои вопросы. И видел, как они его просто корежили. Думаю, он считает себя выше этого. Если вы посмотрите его последнюю пресс-конференцию в «Текстильщике», поймете, о чем я. Не осуждаю, но вот это его стиль. Постучал костяшками пальцев по столу, на вопросы не ответил – и ушел. Журналистов в итоге значительно меньше стало ходить на эти пресс-конференции.

Или другой момент: на первом сборе в 2017 году мы играли товарищеский матч с «Амкаром». Играли в день прилета в Ларнаку. Понятно, что у тебя хорошие отношения с штабом пермской команды, но после такого длинного пути сразу выходить на матч – это неуважение к клубу и городу.

Еще удивило, что в матче открытия этого сезона против потенциального лидера «Чертаново» он в стартовом составе выпустил 16-летнего парня в воротах (Александра Маслова, пока один матч в ПФЛ за карьеру. - «Матч ТВ»). Естественно, мы проиграли. Хотя состав у нас был не хуже. Вот с чего такое решение? Волюнтаризм.

Это мнение одного болельщика, но, опросив еще и других в социальных сетях, приходишь к следующему. Мнения у фанатов «Текстильщика» действительно разные. С одной стороны, Евсеев дважды приходил в клуб – помощником и главным, – и дважды успешно. С другой, то, как он вел себя на пресс-конференциях, людям, которые были в теме, не очень нравилось. А заявление об отставке (на видео выше) показалось высокомерным.

Что касается, товарищеского матча с «Амкаром» и неожиданного дебюта 16-летнего Маслова, то президент клуба Юрий Ермаков все вопросы снял.

О товарищеской игре с «Амкаром»:

- Играли, по-моему, на следующий день. Точно не в день прилета. Был шанс сыграть с командой РФПЛ, а в другие дни «Амкару» было неудобно, поэтому решили не упускать возможность.

О выходе Маслова в матче с «Чертаново»:

- По разговору с Вадимом понял, что у него сложилась сыгранная команда из 10 человек в поле. Он не хотел ее менять. А по новым правилам с этого сезона в старте необходимо выпускать минимум двух молодых игроков. Надо было кого-то выдирать из состава. Видимо, он подумал, что команда на ходу – и легче поменять вратаря. Но у того не пошло, пришлось все-таки кого-то из полевых выдергивать. Вопрос был только в этом.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, ФК «Текстильщик»

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