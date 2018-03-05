«По-человечески Геркуса понять можно». РФПЛ объяснила, почему между «Локо» и «Спартаком» ничья 1:1

РФПЛ после продолжительной паузы возобновила практику проведения пресс-конференций по итогам тура.

Последнее подобное мероприятие проходило в 2016 году, а отказаться от них, поговаривают, принял решение вернувшийся на пост главы РФС Виталий Мутко, который предпочитал на все вопросы о российском футболе отвечать лично.

Достаточно вопросов накопилось по итогам первого тура после возобновления чемпионата. Только столичное дерби «Локомотива» и «Спартака» дало сразу несколько сюжетов помимо спортивной интриги. Здесь и запрет президента «Локо» на перфоманс гостевых фанатов, и непрекращающийся столичный снегопад, и стенания о желтом мяче, который затруднял просмотр. Мяч, аналогичный тому, которым играли лидер и действующий чемпион, к слову, занял место в президиуме на равных со спикерами от лиги. Коммерческому директору РФПЛ Павлу Суворову пришлось извиниться за круглого гостя перед телезрителями и объяснить, почему альтернативы не было.

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– В рамках контракта с техническим спонсором контрастные мячи для матчей в условиях плохой видимости предоставляются именно те, которыми играли «Локомотив» и «Спартак», – желто-оранжевые, – сказал Суворов. – Это единственный вариант мяча для подобных матчей – другие, пригодные для официальных матчей, не производятся. Представители спонсора разъясняли при консультациях, что эти мячи многократно тестировались в разных условиях. Более того, в Англии и Испании тот же спонсор и предоставляются такие же мячи. С общих камер видимость мяча действительно была затруднена из-за снегопада. Приносим извинения всем, кто не получил удовольствие от просмотра. Мы уже начали новые консультации со спонсором, чтобы понять, что, когда и как надо сделать для улучшения свойств контрастного мяча для чемпионата России.

Про забаненный лично Геркусом баннер спартаковских фанатов ответ держал глава по безопасности Аркадий Мейтин. Обещал Геркуса пожурить, но не более. Все понимают, что глава «Локо» просто отреагировал на аналогичные действия «Спартака» в матче первого круга.

https://matchtv.ru/football/rfpl/matchtvnews_NI830653_Tazhelaja_igra_tazhelyje_uslovija_tazheloje_pole_Slishkom_trudnoje_derbi

– Президент «Локомотива» Илья Геркус де-факто запретил этот баннер, но де-юре делать так было нельзя, – дипломатично заметил Мейтин. – Есть правила, в которых сказано: если баннер согласован с организатором соревнований (а я лично его согласовал), то никто отменить это решение не может. Но сделано это было в ответ на события в первом круге, когда «Спартак» не допустил согласованный нами баннер фанатов «Локомотива». Там был шарж на бывших игроков «Локомотива», которые перешли в «Спартак» и надпись «Рать взбунтовалась, чемпион ненастоящий». Геркус все это объяснил. Можно ли сказать, что теперь между ними ничья 1:1? Получается, так. С точки зрения права он совершил нарушение, и мы это обсудим на собрании лиги. Но по-человечески Геркус поступил правильно, я могу его понять. Но, уверен, ничего подобного больше не повторится.

Мейтин держал ответ и за инциденты в Петербурге, когда недовольные результатом и судейством фанаты хозяев бросали в штрафную «Амкара» монеты и едва не попали во вратаря Артура Нигматуллина стробоскопом.

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– Неприятно, что такие эпизоды случаются на арене, которой принимать чемпионат мира, но отметим службу безопасности «Зенита», которая сработала на уровне. Человек, который выбросил стробоскоп, сегодня получил штраф в 15 тысяч рублей и будет на год лишен права посещать спортивные соревнования. Еще к четырем применены различные меры наказания. Когда бросали монеты в конце матча, это было опасно. Так можно нанести существенный вред человеку. Ладно файер, это все-таки элемент фанатской субкультуры, хотя и запрещенный, но по-подлому бросать в спину монеты – это, конечно, нехороший факт.

Пытливых репортеров волновала судьба Максима Канунникова, о разрыве контракта которого с «Рубином» объявили после закрытия трансферного окна, но убеждают всех, что процедуры были выполнены в нужные сроки. Камень преткновения – возможность участнику ЧМ-2014 заявиться в другой клуб вне разрешенного на переходы отрезка.

В РФПЛ заверили, что пресса, находившая в кэш-памяти интернета информацию, что нападающий еще несколько дней назад был в заявке казанцев, вводит публику в заблуждение, и все необходимые действия «Рубин» предпринял в легитимные сроки. Точку в вопросе поставит комитет по статусу игроков РФС. Однако, судя по всему, переходу Каннуникова в Хабаровск ничего не грозит.

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Из нововведения можно отметить участие в пресс-конференции представителя партнера РФПЛ – букмекерской компании. Ее вице-президент Александр Егоров поблагодарил за возможность регулярного публичного освещения игорных движений вокруг премьер-лиги, рассказал, что в минувшем туре никаких аномалий зафиксировано не было и «все ставили, как надо».

– Интерес был на обычном уровне, повышенного интереса или его ослабления не отмечалось. Самый популярный матч – «Зенит» – «Амкар» (24 процента ставок), наименее популярный – «Уфа» – «Динамо» (4 процента). Наиболее доходным для букмекеров, как всегда бывает в случае невыигрыша явного фаворита, стал матч в Санкт-Петербурге, а самым убыточным - «Арсенал» – «Ахмат», где сумма выплат на 52 процента превысила сумму ставок.

Пока данные букмекеров читаемы, но при их дальнейшем участии остается только дождаться какого-нибудь горячего тура. РФПЛ обещала сделать пресс-конференции регулярными, и можно только двумя руками поддержать эту инициативу. Концовка сезона обещает быть жаркой, гласность не будет лишней.

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, ФК «Рубин»