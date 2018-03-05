Денисова – в сборную? Только вместе с Коломейцевым. Четыре вывода по матчу «Локомотив» – «Спартак»

Семин выкрутился, а Каррера не угадал с заменами – и еще три вывода по матчу «Локомотив» — «Спартак» (0:0).

Чемпионат России. 2017-18. Тур 21

«Локомотив» (Москва) – «Спартак» (Москва) – 0:0

Максимович не провалился

До знакомства с московским снегопадом Максимович сыграл только 276 минут в официальных матчах сезона-2017/18. Три игры с копейками. Думается, этим и объясняются его грубые ошибки – серб банально еще не набрал форму. Тем более что во второй тайме он стал играть намного чище.

Важно, что его ошибки до перерыва были несистемными. Максимович не терял повально игроков или позицию, нет, он именно что чудил. Например, в моменте, когда Фернандеш заработал первый опасный штрафной, легионер просто махнул мимо мяч. Для игрока с его техническими данными – это аномалия.

Чуть позже был опасный обрез, когда Максимович сделал перехват, попробовал начать контратаку, но далеко отпустил мяч – и попал под Коломейцева. Во втором тайме можно вспомнить разве как серба развернул Антон Миранчук. Но умелый дриблер подобное, да еще и на скользком поле, провернет с любым защитником. С любым. Поэтому здесь не Максимович плох, а Миранчук крут.

Цифры (здесь и далее – по данным Instat) у защитника «Спартака» тоже не провальные. Выиграл 13 из 18 единоборств (72% – четвертый показатель в матче. Лучше только у Кутепова (74), Рыбуса (73) и Кверквелии (89). В частности, серб просто смял Эдера, выиграв у него 9 из 10 противостояний.

По передачам Максимович ожидаемо был очень хорош – из тех, что отдавались вперед, а не поперек, 80% точных. И это с учетом поля, засыпанного снегом. Для сравнения: у центральных защитников «Локомотива» Пейчиновича и Кверквелии – 54% и 56% точных передач вперед, у Кутепова – 68%.

Если адаптация новичка пройдет хорошо, за выход из обороны «Спартаку» можно не переживать.

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Денисов дал объем, но потерял в качестве

Визуально казалось, что Денисов был везде. Это неудивительно, потому что он очень качественно подстраховывает партнеров. Занимает такую позицию, что находится будто над схваткой. И если где-то возникает провал, Игорь оперативно его устраняет – подкатом, фолом, отбором.

Он чаще всех полузащитников «Локо» вступал в единоборства – 21 раз. Второй после Кверквелии по перехватам – 13, по количеству попыток отбора уступил только Игнатьеву (4 против 5). Но есть нюансы.

Да, умение просчитывать ситуацию никуда не делось, а вот качество было уже не то. Процент выигранных единоборств – всего 43, удачных отборов - только 50% (худший показатель в команде), шесть потерь мяча (больше теряли лишь Кверквелия и Эдер (в случае с форвардом это абсолютно логично, учитывая, что большую часть матча в борьбе с защитниками «Спартака» ему помогал только снегопад).

Это важный момент, потому что качество ведения единоборств – ключевой показатель для опорника. Тот же Коломейцев, не умеющий так читать игру, как Денисов, собрал более качественные цифры: 10 выигранных единоборств из 14 (71%), три отбора из трех, всего две потери.

Если судить по игре против «Спартака», в невызове Денисова в сборную имеется логика. Игорь – хорош, но уже не так, как раньше. В такой ситуации, согласитесь, есть смысл наигрывать более молодых ребят – Головина, Дзагоева, Зобнина. Другое дело, что лидер нынешней сборной – Глушаков – выдал гораздо более слабый матч, чем Денисов: два выигранных единоборства из четырех, 100% удачных отборов, но только две попытки, четыре потери, всего два подбора и семь перехватов. Спас опорную зону «Спартака» Зобнин, потому что Фернандо, казалось, вообще не было – 20% выигранных единоборств, 12(!) потерь, худший процент точности передач среди полевых игроков и худший процент отборов. Мрак. Неудивительно, что Каррера заменил именно бразильца.

Промес снова пропал

Голландец в 7 из 8 еврокубовых матчей «Спартака» был не очень заметен. Единственное исключение – домашняя игра с «Севильей», где форвард оформил дубль. В РФПЛ таких проблем вроде бы не было – всем сильнейшим Промес исправно забивал. Но вот «Локо» лучшего игрока «Спартака» вновь сдержал. Респект Игнатьеву, который из среднего полузащитника с каждым матчем при Семине все больше превращается в добротного защитника.

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И дело даже не в том самом спасении, когда Самедов уже планировал радоваться голу. Игнатьев справлялся со всеми функциями правого защитника. Понятно, что закрыть Промеса наглухо невозможно, но Игнатьев навязал ему борьбу – 7 выигранных единоборства против 6 – и заставил думать голландца не только об атаке (половина передач Игнатьева были вперед). Во втором тайме пришлось сложно, но тот факт, что Промес за матч нанес всего два удара (хотя в среднем в сезоне бьет за игру 4 раза) и сделал одну острую передачу, говорит о многом.

Семин выкрутился, Каррера не угадал с заменами

Учитывая, что у Ари с Фарфаном имелись повреждения, вариантов у Семина было немного. Пришлось выпускать Эдера. Неплохого форварда, но не совсем подходящего под быструю игру «Локо».

Однако погода внесла свои коррективы. По тому, как часто Кверквелия играл на вынос, очевидно, что Семин из-за снегопада попросил команду играть проще. Чтобы не привезти на скользком поле. В этом плане выход Эдера оправдал себя, хотя он и проиграл 75% единоборств паре Кутепов – Максимович. Но не факт, что Ари цеплялся бы за мячи успешнее.

Каррера наконец-то выпустил Зобнина в опорной зоне, а не на фланге. Это очень помогло «Спартаку», потому что Глушаков и Фернандо выдали слабый объем – и по количеству, и по качеству (см. таблицу выше). Если бы еще провалился и Зобнин, быть поражению. При этом надо отметить, что по классу атакующая линия «Спартака» — сильнейшая в России. Поэтому и с такими проблемами в единоборствах команде удавалось создавать напряжение у ворот «Локо».

Но с заменами, как показалось, Каррера не угадал. Даже с тем количеством ошибок, что совершал Фернандо, выход Ананидзе – не лучшее решение. Он давно не играл из-за травмы (с сентября), никогда не обладал отменной «физикой», а его выпустили там, где было больше борьбы, чем футбола. С уходом Самедова и появлением Мельгарехо просел правый фланг, плюс у всего «Спартака» перестал держаться мяч. Все-таки Самедов часто смещался в центр, создавая там количественное преимущество для красно-белых. В итоге «Локомотив» в последние десять минут вполне мог вырвать победу.

Фото: ФК «Локомотив», ФК «Спартак», Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

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