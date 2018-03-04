Рауш привез, Марков забил: «Динамо» сыграло вничью с «Уфой»

Рауш привез, Марков забил: «Динамо» сыграло вничью с «Уфой»

16:23

В матче 21-го тура РФПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Уфой» — 1:1.

Факты: 

  • В первом круге - в Москве - команды сыграли с тем же счетом – 1:1
  • Счет открыл Евгений Марков – с пенальти, который сам и заработал. Это первый гол для форварда в «Динамо». Этой зимой он перешел из «Тосно»
  • В начале второго тайма Пауревич после ошибки другого новичка «Динамо» Рауша забил ответный мяч
  • Уфимцы нанесли 10 ударов (1 – в створ), «Динамо» — 6(3)
  • После этой ничьей «Уфа» набирает 28 очков, оставаясь на шестом месте в РФПЛ, «Динамо» с 23-я баллами – теперь идет на 12-м месте

Чемпионат России. 2017-18. Тур 21

«Уфа» (Уфа)  – «Динамо» (Москва)  – 1:1 (0:1)

Голы: Пауревич, 51 (ВИДЕО). — Марков, 17 (с пенальти) (ВИДЕО).

Статистика и текстовая трансляция

Голы и лучшие моменты:

Уфа – Динамо. 0:1. Евгений Марков (пенальти)

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Пауревич пробил выше ворот

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Дриблинг Соу и смелая игра на выходе Шунина

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Момент Фатаи

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Уфа – Динамо. 1:1. Иван Пауревич

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Удар Стоцкого из-за пределов штрафной

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Обляков упускает шанс забить

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Фото: ФК «Уфа»

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