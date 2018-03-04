Рауш привез, Марков забил: «Динамо» сыграло вничью с «Уфой»

В матче 21-го тура РФПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Уфой» — 1:1.
Факты:
- В первом круге - в Москве - команды сыграли с тем же счетом – 1:1
- Счет открыл Евгений Марков – с пенальти, который сам и заработал. Это первый гол для форварда в «Динамо». Этой зимой он перешел из «Тосно»
- В начале второго тайма Пауревич после ошибки другого новичка «Динамо» Рауша забил ответный мяч
- Уфимцы нанесли 10 ударов (1 – в створ), «Динамо» — 6(3)
- После этой ничьей «Уфа» набирает 28 очков, оставаясь на шестом месте в РФПЛ, «Динамо» с 23-я баллами – теперь идет на 12-м месте
Чемпионат России. 2017-18. Тур 21
«Уфа» (Уфа) – «Динамо» (Москва) – 1:1 (0:1)
Голы: Пауревич, 51 (ВИДЕО). — Марков, 17 (с пенальти) (ВИДЕО).
Статистика и текстовая трансляция
Голы и лучшие моменты:
Уфа – Динамо. 0:1. Евгений Марков (пенальти)Открыть видео
Пауревич пробил выше воротОткрыть видео
Дриблинг Соу и смелая игра на выходе ШунинаОткрыть видео
Момент ФатаиОткрыть видео
Уфа – Динамо. 1:1. Иван ПауревичОткрыть видео
Удар Стоцкого из-за пределов штрафнойОткрыть видео
Обляков упускает шанс забитьОткрыть видео
Фото: ФК «Уфа»