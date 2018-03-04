«Локомотив» - «Спартак» - главный матч весны в РФПЛ: онлайн и лучшие моменты

«Локомотив» - «Спартак» - главный матч весны в РФПЛ: онлайн и лучшие моменты

16:18

«Локомотив» в 21-м туре РФПЛ принимает действующего чемпиона – «Спартак».

Как бесплатно посмотреть главный матч весны в РФПЛ? Инструкция. Важно: нужно будет пройти регистрацию.

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Факты о дерби:

  • Матч первого круга завершился победой «Локомотива» (4:3). Причем, после первого тайма подопечные Семина проигрывали 0:2
  • Отрыв «Локомотива» от «Спартака» после 20-и туров составлял 8 очков
  • Перед матчем стало известно, что «Спартаку» из-за травм не помогут Зе Луиш, Таски и Боккетти
  • В последних 10 матчах между этими командами четыре раза победил «Локомотив», три раза – «Спартак»
  • «Спартак» не проигрывает 13 матчей (8 побед – пять подряд, и серия продолжается). Последний раз красно-белые проигрывали в этом чемпионате именно «Локомотиву»
  • «Локомотив» в последних 10 матчах одержал 8 побед, один раз сыграв вничью

Статистика и текстовая трансляция

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Первым от морозной погоды пострадал Селихов. Болезненный удар в стыке при игре на выходе.

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Фото анонса: РИА Новости/Виталий Белоусов

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