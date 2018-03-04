«Локомотив» - «Спартак» - главный матч весны в РФПЛ: онлайн и лучшие моменты

«Локомотив» в 21-м туре РФПЛ принимает действующего чемпиона – «Спартак».
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Факты о дерби:
- Матч первого круга завершился победой «Локомотива» (4:3). Причем, после первого тайма подопечные Семина проигрывали 0:2
- Отрыв «Локомотива» от «Спартака» после 20-и туров составлял 8 очков
- Перед матчем стало известно, что «Спартаку» из-за травм не помогут Зе Луиш, Таски и Боккетти
- В последних 10 матчах между этими командами четыре раза победил «Локомотив», три раза – «Спартак»
- «Спартак» не проигрывает 13 матчей (8 побед – пять подряд, и серия продолжается). Последний раз красно-белые проигрывали в этом чемпионате именно «Локомотиву»
- «Локомотив» в последних 10 матчах одержал 8 побед, один раз сыграв вничью
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Фото анонса: РИА Новости/Виталий Белоусов