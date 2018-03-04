Снегопад пытался сорвать столичное дерби. Как это было

Москва встретила день дерби «Локомотив» - «Спартак» обильным снегопадом.
Как бесплатно посмотреть главный матч весны в РФПЛ? Инструкция. Важно: нужно будет пройти регистрацию.
16:00 Есть проблемы с видимостью мяча на поле.https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/970300526721163264
15:55 Команды на разминке. Игре быть!https://twitter.com/alexeykowalev/status/970281103654359041
15:40 Посмотрите эту гифку от красно-белых. Лицо Луиса Адриано - все, что нужно знать о московской стихииhttps://twitter.com/fcsm_official/status/970274443875573761
15:29 «Спартак» начнет так:https://twitter.com/fcsm_official/status/970272859997253632
15:28 «Локо» дал состав:https://twitter.com/fclokomotiv/status/970274577506033664
15:20 Зрители начали занимать места на трибунах. Вроде бы хороший знак, но сегодня в итальянской серии А решение о переносе приняли за 15 минут до начала игры.https://twitter.com/alexeykowalev/status/970272670603448321
15:10 По ситуации с возможной отменой игры, вроде как боятся, что разметку будет не видно. Проблема действительно существуетhttps://twitter.com/alexeykowalev/status/970269196335697920
14:56 Ого! Вечер перестает быть томнымhttps://twitter.com/genichk/status/970266080148099072
14:45 Болельщикам дали добро на проходhttps://twitter.com/AlexeyKowalev/status/970263790389428226
14:15 С проходом к арене пока не все гладкоhttps://twitter.com/alexeykowalev/status/970253583047446530
14:00 Кипят вокруг матча и фанатские страсти. «Локо» на правах хозяев запретил гостям перфоманс на трибунах. Вроде бы в отместку за аналогичный шаг в первом круге.
- Не готов дать официальную оценку сложившейся ситуации, но раз непосредственно руководством клуба ФК «Локомотив» принимаются подобные решения, значит, баннер болельщиков «Спартака» действительно важный вопрос для них, - сказал нам руководитель официального фан-клуба красно-белых Валентин Коршунов.
13:45. Перенесемся на поле. Подготовка трибун и газона в полном разгаре.
13:25 Борьба со стихией в полном разгаре. До матча остается три часаhttps://twitter.com/AlexeyKowalev/status/970244825407684608
13:00 Если сейчас в Москве властвует мороз, то в первом круге соперниками повелевала другая стихия - огонь. Помните 4:3 в пользу «Локо» на «Открытие Арене» с удалением Самедова, четырьмя голами гостей во втором тайме? Освежите память.Открыть видео
12:45 Как Массимо Каррера собирается догнать «Локомотив» в чемпионской гонке он рассказывал в экслюзивном интервью «Матч ТВ» в начале недели.
«Спасибо повару, нутриционисту и аналитику. Дальше без них»
12:30. Пока в Черкизове орудует снегоуборочная техника, тем, кто не собирается на стадион, полезно узнать, как игру можно посмотреть на «Матч ТВ». Внимательно послушайте инструкцию от Дениса Глушакова.Открыть видео
«8 с половиной очков отрыва «Локо» может раздать только сам». Генич, Журавель и Черданцев – об интригах РФПЛ
12:15. Как выглядит стадион в Черкизове в эти минуты. С уборкой снега придется повозиться, а до начала матча всего ничего. Поле же накрыто пленкой.
12:00. В день центрального матча 21-го тура - а с учетом результата игры «Зенит» - «Амкар», может быть, и всего чемпионата - природа решила максимально усложнить условия для «Локомотива», «Спартака», болельщиков и коммунальщиков. В Москве за ночь выпала пятая часть месячной нормы осадков, и, по прогнозам синоптиков, это пока только цветочки. К утру понедельника будет перекрыт показатель половины месячной нормы.
Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru