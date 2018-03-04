Снегопад пытался сорвать столичное дерби. Как это было

Москва встретила день дерби «Локомотив» - «Спартак» обильным снегопадом.

Как бесплатно посмотреть главный матч весны в РФПЛ? Инструкция. Важно: нужно будет пройти регистрацию.

16:00 Есть проблемы с видимостью мяча на поле.

15:55 Команды на разминке. Игре быть!

15:40 Посмотрите эту гифку от красно-белых. Лицо Луиса Адриано - все, что нужно знать о московской стихии

15:29 «Спартак» начнет так:

15:28 «Локо» дал состав:

15:20 Зрители начали занимать места на трибунах. Вроде бы хороший знак, но сегодня в итальянской серии А решение о переносе приняли за 15 минут до начала игры.

15:10 По ситуации с возможной отменой игры, вроде как боятся, что разметку будет не видно. Проблема действительно существует

14:56 Ого! Вечер перестает быть томным

14:45 Болельщикам дали добро на проход

14:15 С проходом к арене пока не все гладко

14:00 Кипят вокруг матча и фанатские страсти. «Локо» на правах хозяев запретил гостям перфоманс на трибунах. Вроде бы в отместку за аналогичный шаг в первом круге.

- Не готов дать официальную оценку сложившейся ситуации, но раз непосредственно руководством клуба ФК «Локомотив» принимаются подобные решения, значит, баннер болельщиков «Спартака» действительно важный вопрос для них, - сказал нам руководитель официального фан-клуба красно-белых Валентин Коршунов.

13:45. Перенесемся на поле. Подготовка трибун и газона в полном разгаре.

13:25 Борьба со стихией в полном разгаре. До матча остается три часа

13:00 Если сейчас в Москве властвует мороз, то в первом круге соперниками повелевала другая стихия - огонь. Помните 4:3 в пользу «Локо» на «Открытие Арене» с удалением Самедова, четырьмя голами гостей во втором тайме? Освежите память.

12:45 Как Массимо Каррера собирается догнать «Локомотив» в чемпионской гонке он рассказывал в экслюзивном интервью «Матч ТВ» в начале недели.

«Спасибо повару, нутриционисту и аналитику. Дальше без них»

12:30. Пока в Черкизове орудует снегоуборочная техника, тем, кто не собирается на стадион, полезно узнать, как игру можно посмотреть на «Матч ТВ». Внимательно послушайте инструкцию от Дениса Глушакова.

«8 с половиной очков отрыва «Локо» может раздать только сам». Генич, Журавель и Черданцев – об интригах РФПЛ

12:15. Как выглядит стадион в Черкизове в эти минуты. С уборкой снега придется повозиться, а до начала матча всего ничего. Поле же накрыто пленкой.

12:00. В день центрального матча 21-го тура - а с учетом результата игры «Зенит» - «Амкар», может быть, и всего чемпионата - природа решила максимально усложнить условия для «Локомотива», «Спартака», болельщиков и коммунальщиков. В Москве за ночь выпала пятая часть месячной нормы осадков, и, по прогнозам синоптиков, это пока только цветочки. К утру понедельника будет перекрыт показатель половины месячной нормы.

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru