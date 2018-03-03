Конфликт, защитники, Самара. О чем говорили Каррера и Ещенко перед игрой с «Локо»

На пресс-конференции перед игрой «Локомотив» – «Спартак» Массимо Каррера рассказал о «конфликте» в команде, а Андрей Ещенко вспомнил время, когда играл у Юрия Семина.

«Мы были готовы играть в Самаре»

Тренер красно-белых начал пресс-конференцию с обращения к журналистам:

«Мне жаль, кто-то пишет вещи, которые я не говорил. Во-первых. Что касается матча в Самаре – мы готовы были играть. Мы вышли на разминку. Кто говорит, что мы не были готовы играть, – неправы. Решение приняла комиссия. Это не наша задача принимать решение – играть или нет. Этим занимаются другие люди. Но я согласен с комиссией. При такой температуре не надо играть. Сожалею о наших болельщиках, которые приехали в Самару, но мы их порадуем в другой раз.

Во-вторых. По новости о конфликте с Фернандо и Глушаковым. В Марбелье у нас был командный ужин. Я заплатил за него счет. Проблем с игроками у нас нет. Об этом пишут те, кто хочет расшатать лодку».

О ситуации с Таски, Боккетти и Зе Луишем

«Зе Луиш, Боккетти, и Таски не готовы сыграть с «Локо». У Зе такая же проблема, что и некоторое время назад. Таски восстанавливается. Боккетти вчера почувствовал боль из-за холода, мы не будем им рисковать. Максимович дебютирует в игре с «Локомотивом». У нас осталось всего два центральных защитника».

О словах Ильи Геркуса

«Президент железнодорожников сказал, что «Локомотив» и «Спартак» находятся в разных весовых категориях? У нас разное количество очков, у них на 8 больше. «Локомотив» – фаворит в борьбе за чемпионство и в данный момент доказывает, что они, мы, «Зенит» и ЦСКА – в одной весовой категории. Для нас это очень важный матч. Мы должны попытаться сократить отставание от соперника в борьбе за первое место. Я стараюсь смотреть в свой огород, а не в чужой. Мы будем отталкиваться от себя в этой игре».

О матче первого круга

«Тот матч закончился после удаления Самедова. До этого мы игали 11 на 11 и вели 2:0. «Локомотив» оказался сильной командой, забил нам четыре мяча. Но стоит отметить: даже невзирая на удаление Самедова, железнодорожники заслужили победу. Думаю, к завтрашней игре наша команда достаточно мотивирована и понимает значимость матча».

«Не знаю, как можно играть в «-15»

Андрей Ещенко прокомментировал отмену выездного матча команды с «Крыльями Советов» в ¼ финала Кубка России из-за холодной погоды:

«Не знаю, как можно играть при «-15», хотя мы были готовы. Конечно, команде пошло на пользу, что мы не сыграли в Самаре. Ко всем высказываниям в прессе относительно того матча сейчас относимся спокойно. И спокойно готовимся к игре».

О Семине и «Локо»

«Локомотив» – хорошая команда, идет на первом месте.Здорово в ЛЕ выступает. У нас тоже есть свои плюсы, постараемся показать хороший футбол и заработать три очка. Мы пересекались с Семиным в московском «Динамо» и «Анжи». Он умеет мотивировать, общаться с футболистами. Тренировочный процесс выстраивает на функциональной основе, эмоционально рассказывает, что и как».

О предстоящем матче

«Будет ли проще после вылета из ЛЕ? Мы же не сами взяли и вылетели. Думаю, в оставшихся матчах мы должны отдать все силы. И в чемпионтае, и в Кубке. Для «Спартака» игра с «Локо» много значит. С турнирной точки зрения, плюс это московское дерби. Один из важнейших матчей. В первой игре мы играли 11 на 11, а после удаления получили четыре мяча. До этого показывали хороший футбол».

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, РИА Новости/Владимир Песня, Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

Прямая трансляция – 4 марта, в 16:00 мск на телеканале «Наш Футбол» и сайте «Матч ТВ»!

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