«8 с половиной очков отрыва «Локо» может раздать только сам». Генич, Журавель и Черданцев – об интригах РФПЛ

В пятницу матчем «Анжи» - «Рубин» возобновился чемпионат России.

Кто будет чемпионом?

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Константин Генич: - Чемпионат уже никто не может выиграть, его может проиграть только сам «Локомотив». У команды хороший гандикап в восемь очков, еще пол-очка можем добавить «Локо» за преимущество над конкурентами в личных встречах. Как мы все помним, с этого сезона поменяли регламент, и при равенстве очков именно по результатам личных матчей определяется, кто будет выше, а не по количеству побед, как было раньше. Теперь, допустим, «Спартаку» помимо того, чтобы догнать лидера, надо побеждать в воскресенье с разницей в два мяча, так как ждать такой же результативности, как в летнем матче, сейчас не приходится. «Зенит» уступил «Локомотиву» - 0:3, и сложно представить, что в Москве питерцы выиграют крупнее. С ЦСКА Семин уже набрал четыре очка и «Краснодар» победил достаточно комфортно - 2:0. Так что вот эти восемь очков и половинка – весомая заявка на победу, и если «Локо» не возьмет золото, игроки и руководители клуба должны будут винить исключительно себя.

Тимур Журавель: - Похоже, что чемпионской гонки в чемпионате России уже нет: «Локомотиву» просто не стоит делать ошибок и самому не уронить трофей, который он практически держит в руках. Согласен с тезисом, что это чемпионство не может кто-то выиграть, его может упустить лишь сам «Локо». Если же железнодорожники продолжат играть так, как на протяжении предыдущих 20 туров, то проблем у команды не возникнет.

Георгий Черданцев: - Не люблю такую постановку вопроса. Если бы знал, пошел бы в букмекерскую контору и поставил все деньги. На данный момент фаворит, конечно, «Локо», и я не вижу причин, по которым команда может свое преимущество упустить. Состав стабильный, очень понравилось, как «Локомотив» играл с «Ниццей», видно, что из зимы команда вышла в хорошей форме. И сам восьмиочковый отрыв очень велик. Грубо говоря, красно-зеленые должны проиграть три матча из оставшихся десяти, а один из преследователей пройти дистанцию без потерь. Кто в это поверит? Считаю, объективных предпосылок к провалу «Локомотива» в завершающей части сезона просто нет.

Кто займет второе и третье «лигочемпионские» места?

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К.Г.: - Абсолютно непрогнозируемо. У всех четырех команд равный шанс, пусть на данный момент у «Спартака» и «Зенита» очков чуть больше. В этом противостоянии каждый тур может стать решающим. Недаром Каррера говорил, что его команду ждут 13 финалов с учетом Лиги Европы и Кубка России, хотя в еврокубке два финала для «Спартака» прошли не лучшим образом. Причем совершенно необязательно, что ключевое значение будут иметь лобовые матчи между претендентами, ведь в нижней части таблицы ситуация настолько запутана, что борющиеся за выживание клубы просто так очки раздавать топовым не будут.

Т.Ж.: - Думается, что текущий расклад с «Зенитом» на втором месте и «Спартаком» на третьем останется неизменным. Спартаковцы выбыли из Лиги Европы, тем самым получив дополнительный ресурс для сохранения места в призах, а «Зенит», который, как мне кажется, по-прежнему раздираем внутренними противоречиями, также фаворит в борьбе за Лигу чемпионов. «Краснодара» и ЦСКА просто не хватит, чтобы вытеснить конкурентов из тройки.

Г.Ч.: - Очень интересно, какие два претендента окажутся лишними. А так, дал бы «Спартаку», «Краснодару», «Зениту» и ЦСКА по 25 процентов. У всех есть свои плюсы и минусы, но решающее значение приобретает календарь, а также развитие событий в Лиге Европы и Кубке России, где у «Спартака» уже образовался лишний матч с Самарой. «Краснодар» же, соответственно, может сосредоточиться только на чемпионате.

Кто станет лучшим бомбардиром?

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К.Г.: - Была бы красивая история, если бы третий год подряд Федор Смолов стал лучшим бомбардиром, но с той результативностью, которую показывал на старте сезона Кокорин и которая к нему вернулась в заключительных турах, спор будет между ними. Квинси со своими амбициями также вряд ли захочет отпускать российскую парочку. Тем, кто чуть подотстал, тому же Маркову после перехода в новую команду, забивать будет сложнее. Так что за, как называют в Испании, трофей Пичичи борьба развернется между этой тройкой. Но я бы отдал предпочтение Смолову. Он наконечник, на него играет команда, поэтому ему чуть проще. Кокорин и Промес все-таки больше задействованы в подыгрыше.

Т.Ж.: - Опыт предыдущих сезонов говорит, что Смолов так и продолжит забивать. «Краснодару» нужны очки, команда станет играть в атаку, значит, у ведущего нападающего будет много моментов. К тому же в преддверии чемпионата мира у всех кандидатов в сборную появляется дополнительная мотивация, чтобы стать основным форвардом, но у Смолова есть преимущество перед другими, в том числе и за счет бомбардирского опыта.

Г.Ч.: - У нас мало забивных футболистов в чемпионате. К сожалению, очень много оборонительного футбола, и с забиванием голов дела обстоят тяжело даже при достаточно приличной средней результативности. Для меня наименее интересно, кто выиграет гонку бомбардиров. Как таковых бомбардиров в нашем футболе нет.

Скрытая интрига

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К.Г.: - Мне хочется, чтобы Артем Дзюба в связке с Божовичем расстреляли те патроны, которые, как сказал нападающий в одном из интервью, у него в обойме еще имеются. Хочется, чтобы все сложилось у Валерия Карпина в «Ростове». Это одна из главных интриг заключительных туров: как у него получится после достаточно продолжительной паузы и работы на телевидении в качестве главного тренера команды премьер-лиги. Особенно с учетом не самом хорошего бэкграунда в Армавире. Условия в Ростове неплохие, хотя календарь, конечно, сложный, но тем интереснее понаблюдать. И, конечно, «Рубин» Бердыева. Много говорилось, что летом ему просто не хватило времени, чтобы выстроить игру, сделать ее более синхронной. Сейчас у «Рубина» был месяц на подготовку, состав «подсушился», плюс взамен ушедшим куплены игроки под главного тренера (мотивированный Попов, Подберезкин, Нобоа). Думаю, у казанцев неплохие шансы показать хороший, качественный футбол и пополнить очковую копилку.

Т.Ж.: - По информации, поступающей из Казани, то, как Бердыев причесал «Рубин», освободившись от балласта, может способствовать спурту команды. Наконец-то Бердыев поработал полноценное межсезонье, поэтому не удивлюсь, если казанцы ворвутся даже в еврокубковую зону. Вполне возможно, в их выступлении и таится главный сюрприз оставшейся части чемпионата.

Г.Ч.: - Давайте не будем ждать сенсаций в десяти турах, когда у всех мысли уже связаны с подготовкой к чемпионату мира. Чем меньше времени будет оставаться до завершения сезона в премьер-лиге, тем больше внимания станет уделяться главному турниру года, а не мелким деталям в жизни наших команд.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов, РИА Новости/Антон Денисов, Матч ТВ