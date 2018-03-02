Антон Заболотный: «Уже осознал, что буду бороться не за выживание, а за золото»

Накануне матча с «Амкаром» интервью «Матч ТВ» дал нападающий «Зенита» Антон Заболотный, который этой зимой перешел в стан сине-бело-голубых из «Тосно».

»Таких игровых сборов еще не было»

– Нынешние зимние сборы стали самыми трудными в вашей карьере?

– Не сказал бы. Сложнее пришлось, когда переходил из юношеского футбола во взрослый. А сейчас уже адаптировался. Так что все прошло более-менее нормально.

– Может быть, они были самыми волнительными, поскольку требовалось проявить себя в новой команде?

– Такого тоже за собой не заметил. Проявлять себя всегда и везде нужно. И работать по максимуму – вне зависимости от того, в каком клубе находишься. Но, понятное дело, эти сборы получились особенными. Ведь перейдя в «Зенит», я оказался на высшей в данный момент ступени карьеры. При этом необходимо и дальше улучшать свою игру и кондиции.

– Минувшая зима дала вам что-то новое?

– Известно, что у каждого тренера свой подход. Но таких игровых сборов, пожалуй, еще не было. Для моей копилки знаний они оказались очень полезными. Все-таки сейчас работаю под руководством одного из лучших специалистов в мире. Поэтому стараюсь впитывать каждый его совет.

– Роберто Манчини и сам участвует в тренировках, лично делает вам передачи во время занятий. Встречались раньше с подобным?

– Бывало. Но это же Манчини! (Улыбается.) Наш Мистер находится в очень хорошей форме – приятно, когда тренер может не только что-то сказать тебе на теории, но и показать, как надо действовать, вживую.

– На сборах вы практически сразу стали забивать в контрольных матчах. Это действительно важно для новичка?

– Пусть кто-то говорит, что на сборах можно и не забивать, главное – официальные игры, но для нападающего таких правил нет. Каждый всегда хочет показать себя. А форвард обязан забивать. Другое дело, что когда-то получается, когда-то нет. Но это еще и от физического состояния может зависеть.

– Считается, для форварда «быстрые» голы в новой команде – еще и важный психологический момент.

– Наверное, есть такое. Но в «Зените» я через это прошел, если можно сказать, мягко. Бывает, как мне кажется, тверже.

»В Глазго подумал: «Нельзя допустить, чтобы захлестнули эмоции»

– Вы вышли на поле в обоих матчах с «Селтиком». По ходу сборов было ощущение, что главный тренер наигрывает вас в основе?

– Не сомневаться в данном случае – это неправильно. Надо понимать, что в любой момент можешь оказаться игроком замены. У нашего штаба отнюдь не одна задумка, возможен свой подход к тому или иному сопернику. Так что сознаю, что я должен быть готов ко всему. Вот и перед «Селтиком» чувствовал уверенность в своих силах, но это не было самоуверенностью. Ее допускать нельзя. Поэтому, окажусь ли в стартовом составе или нет – конечно, не мог знать.

– Большинство игроков «Зенита» после дуэли с «Селтиком» говорили: перед встречей в Глазго команде не хватило хотя бы одного официального матча. Вы тоже так считаете?

– Соглашусь с ребятами. Но скажу немного по-другому. Когда у тебя долго нет официальных матчей, то в первом из них невольно опаздываешь на шаг от того, кто находится в игровом ритме. Это ведь уже не тренировочная игра. Может, поэтому такая разница между нами и «Селтиком» в Глазго и получилась. Хорошо, что быстро вошли в этот самый игровой тонус и во втором матче показали совсем другой футбол.

– Для вас поединки с шотландцами стали дебютом в Лиге Европы. Поделитесь ощущениями?

– Не буду скрывать: на первых минутах было волнение. Тем более при таких трибунах, как на «Селтик Парке». Хорошо, все это быстро прошло. Плюс понимал: нельзя эмоциям дать тебя захлестнуть. Надо действовать, работать на команду. Особенно если учесть, что адаптация в ней на сборах и правда прошла хорошо. Очень рад, что оказался здесь.

– Часто приходилось слышать, что когда футболисты стоят на поле и слышат гимн Лиги чемпионов, у них мурашки бегут по телу. В Лиге Европы такого, видимо, не испытали?

– Когда стоишь рядом с ребятами, на которых раньше по телевизору смотрел, – это все равно незабываемые эмоции.

– В ответном матче с «Селтиком» вас с Александром Кокориным поменяли позициями: он часто оказывался на острие атаки, вы – чуть ниже. Это потому что и схема стала несколько иной?

– Она варьировалась. Мы оба играли впереди, а перемещались, исходя из того или иного конкретного момента. Вообще играть с Сашей в паре очень комфортно. У него все действия – мастеровитые. В игровых ситуациях он здорово разбирается. Мне в свою очередь надо быть рядом и помогать.

– Уже чувствуете друг друга на поле, как не так давно с Марковым в «Тосно»?

– По-моему, на данном этапе мы хорошо сыгрались. Но я только месяц-полтора в команде. И какие-то глобальные выводы делать рано. С другой стороны, все идет своим чередом и многое еще впереди. Самое главное на данный момент состоит в том, что «Зенит» прошел «Селтик». И что мы находимся в хорошей форме.

– Ваш следующий соперник по Лиге Европы – «Лейпциг». Что о нем знаете?

– Молодая, амбициозная команда, в которой собраны очень интересные игроки, уже успевшие зарекомендовать себя в бундеслиге. Думаю, подготовка к «Лейпцигу» и его разбор будут очень серьезными. Но сейчас у всех нас мысли только об «Амкаре». И том, что надо догонять «Локомотив».

»Я не шутник, а футболист»

– Соскучились по чемпионату России?

– Уже, конечно, хочется, чтобы он поскорее возобновился и эта гонка продолжилась. Будет интересно.

– К матчу с «Амкаром» это тоже относится?

– «Зенит» такая команда, для которой нет разницы, кто находится на противоположной половине поля. Он всегда стремится отталкиваться от своей игры. Действительно, какая разница, кто твой соперник. Главное – показывать свой футбол. И побеждать.

– Когда «Зенит» работал на сборе в Турции, неподалеку занимался «Амкар». Пересеклись со знакомыми?

– Конечно! За «Амкар» играют два моих лучших друга, с которыми мы с 10 лет занимались в одной детско-юношеской школе. Это Кирилл Суслов и Артур Нигматуллин. Бок о бок не один год прошли. Все детство, считайте. И потом тоже поддерживали связь. Настоящие друзья!

– Воспитанник петербургского футбола Алексей Гасилин и находящийся в «Амкаре» в аренде Александр Рязанцев не раз говорили знакомым в «Зените» при встрече: «3 марта держитесь». От ваших старых друзей довелось услышать нечто подобное?

– Нет. Если честно, тот факт, что встречаемся в первом же туре после перерыва, даже не обсуждали.

– «Амкар» наверняка выставит на арене «Санкт-Петербург» сверхплотную оборону. Для нападающих это дополнительный вызов или сплошные проблемы?

– Понятно, что люблю играть, когда больше свободы, а против насыщенной обороны действовать, конечно же, сложнее. Но как профессионал ты должен справляться и с этой задачей. Тем более если твоя команда борется за чемпионство. В данном случае это тоже проверка, с который, уверен, мы справимся.

– На сборах Манчини задал новую планку: 30 голов на команду в 10 оставшихся турах. Как вам такие цифры?

– Хорошая планка. Вполне достижимая. Верю, что наша команда ее покорит. У нас очень хороший коллектив и самое главное – атакующая игра. Так что забить можно и больше.

– С аргентинцами сыгрались?

– Уже неплохо чувствуем друг друга на поле. Знаем, как каждый из нас будет поступать в той или иной ситуации. Но, как вы понимаете, нет предела совершенству.

– Вы познакомились с ними только этой зимой, а значит, у вас свежий взгляд на Ригони, Паредеса и Ко. С точки зрения футбола по сравнению с россиянами они другие?

– Нет. Такие же. У нас в принципе сбалансированный состав. Главное, чтобы все играли хорошо.

– В первой части сезона вы с «Тосно» боролись за выживание в премьер-лиге. Во второй предстоит битва в составе «Зенита» за золото. Этот момент уже осознали?

– Успел перестроиться. Но насколько это «работает», увидим во второй части чемпионата.

– За выход «Тосно» в ½ финала Кубка России порадовались?

– Конечно. Пару друзей, с которыми продолжаю общаться, поздравил. Молодцы ребята.

– Друзья поделились, каково это – играть при «-20»?

– Говорили, что не очень комфортно, но выбора не оставалось.

– Но «Спартак"-то в таком же кубковом матче в Самаре не сыграл?

– У них, видимо, свои задачи, а у «Тосно» – свои (улыбается).

– В «Зените», рассказывают, вы не так много шутите, как в свое время в «Тосно».

– Я не шутник все-таки, а футболист. Вот и занимаюсь своим непосредственным делом.

Фото: ФК «Зенит»