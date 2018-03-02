Георгий Черданцев: «В «После футбола» будет больше видеоотчетов о матчах, не попавших в федеральный эфир»

Ведущий программы «После футбола» - о новой концепции главной итоговой передачи тура. Первый выпуск после возобновления чемпионата – 4 марта в 21:05 на «Матч ТВ». Главным событием тура станет московское дерби «Локомотив» - «Спартак», которое покажет канал «Наш Футбол», приложение «Матч!Клуб», а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru.

- Стартует продолжение российской футбольной премьер-лиги и новый сезон вашей передачи «После футбол». Чего ждать зрителям? Будут какие-нибудь новшества?

- Главное новшество в том, что будет еще больше футбола и фрагментов матчей, потому что канал немного пересмотрел подход к трансляциям. Мы постараемся значительно увеличить хронометраж видеоотчетов о матчах, чтобы зрители федерального канала имели более полное представление о том, что происходило в игре. Более полное, чем может дать новостной сюжет. Например, матч «Локомотив» – «Спартак», который будет показан на канале «Наш футбол», пройдет в день эфира нашей программы. Я думаю, если такой формат получится удачным, то мы будем и впредь использовать его для матчей, которые не будут попадать на федеральный канал.

- Без чего на данный момент вы не можете представить программу «После футбола»?

- Программа «После футбола» невозможна без футбола и без самих участников чемпионата России. Мое главное стремление заключается в том, чтобы как можно больше появлялось людей (игроков, тренеров, руководителей) в студии, либо на прямых включениях после матча.

Это самое главное. Именно они должны доносить до болельщиков свою точку зрения, видение и понимание, объяснение того, почему сложилось так, а не иначе. Выглядит несколько странным, когда картину мира (например, футбольного) описывают в электронном формате люди, которые знакомы с футбольным миром не иначе как посредством телевизионной картинки.

- Уже есть идеи, кого из гостей позвать в первые выпуски программы?

- Я никогда не говорю об этом вслух, потому что работа по гостям – это самое сложное, она ведется в ежедневном режиме. У нас люди спортивные, они все суеверные, и очень мало кто соглашается на эфир заранее. В английских программах, которые мы берем за эталон, кроме ведущего и двух экспертов из числа бывших футболистов никого больше нет. Потому что все общение со СМИ в ведущих европейских чемпионатах для тренеров и игроков жестко регламентировано контрактами и пресс-службами клубов. В этом смысле телевизионное освещение российского чемпионата гораздо более продвинуто.

В программе «После футбола» за 2 с половиной года, что она существует в эфире, побывали хотя бы по одному разу все главные лица чемпионата России по футболу. Это основное, что нас отличает в гораздо лучшую сторону от наших коллег, которые освещают национальные чемпионаты в Европе. У нас все очень любят заниматься критикой, но, мне кажется, просто люди мало себе представляют, на сколько сложно получить действующего тренера топ-клуба или действующего футболиста к себе в эфир. В этом смысле наша программа сто очков даст вперед любому своему аналогу в развитых футбольных странах. Это знак уважения этих людей и благодарность каналу, если они находят время прийти в эфир. По большому счету им это не нужно. Просто это некий их знак уважения, большой шаг к болельщикам и, можно сказать, добрая воля, так как такие обязательства - приходить на прямой эфир - нигде не прописаны, и никто не может их заставить.

- А как же в Европе обходятся без этого?

- Классическая обзорная программа требует большого количества видео, видеонарезок с комментаторами матча и обсуждение в студии с экспертами. А все персонажи появляются на прямых включениях, либо на флэш-интервью, которые положены по регламенту. У нас же игроки приходят и через 40 минут, и через час после окончания матча. Стоят, ждут прямого включения, хотя многие их одноклубники уже разъехались по домам. Могу лишь сказать большое спасибо за такое хорошее отношение к нашей программе. Вот Саша Кокорин, например, согласился на интервью в прямом эфире в тот самый момент, когда диванные эксперты запустили очередную волну всяких подколок в его адрес, когда, казалось бы, не до интервью, но Саша пришел на прямое включение. Или Дмитрий Аленичев, еще когда тренировал «Спартак», пришел к нам на эфир после поражения, потому что обещал. Это вообще неслыханно: чтобы тренер топ-клуба приходил после поражения в прямой эфир. Каррера то же самое – пришел в прошлом году после неудачного матча, хотя в Италии, скорее всего, не пришел бы, потому что у них не принято ходить на эфиры: выступил на пресс-конференции, и на этом общение с журналистами завершено.

- Через три месяца у нас в стране пройдет чемпионат мира по футболу, повлияет ли он как-то на вашу передачу? Будете ли акцентировать на нем особое внимание?

- Чемпионат мира - сквозная тема, которая так или иначе у нас проходит. Например, в ближайших эфирах мы будем сосредоточены на проблеме центральных защитников, поскольку Джикия и Васин выбыли (два игрока из основной тройки Черчесова). Поэтому мы будем пристально обращать внимание на игру кандидатов в сборную на позицию защитников и акцентировать внимание зрителей. До окончания чемпионата России осталось всего 10 туров. Это возможность некоторым игрокам убедить нас и тренерский штаб сборной в том, что они готовы быть участниками ЧМ и готовы попасть в заявку.

- Недавно стало известно, что вы написали книгу «Истории чемпионатов мира» и планируете выпустить ее уже в марте. Как Вам пришла идея?

- Идея написания книги пришла довольно неожиданно. Я собирал материал к телевизионному проекту и наткнулся в интернете на историю о том, как команды ехали на первый чемпионат мира 1930 года в Уругвай через океан и с ними на корабле был Федор Шаляпин. Футболисты просили его спеть, на что Шаляпин ответил: «Вы же не будете просить сапожника бесплатно почистить вам обувь». Мне показалось, что такие, на уровне анекдота, истории - это очень круто. Чемпионаты мира - в принципе и есть история 20-го века, ведь все события, переплетения судеб футболистов и тренеров проходили на фоне реальных исторических событий не самого, прямом скажем, простого и спокойного для человечества столетия. Моя книга называется «Истории чемпионатов мира». Я не собирался делать справочник или антологию – таких изданий достаточно. Мне хотелось, чтобы о чемпионатах мира прочитали, это, можно сказать, мой вклад в популяризацию футбола и самой идеи проведения ЧМ в России. Я вложил в издание свои деньги, которые и не планирую вернуть, потому что писательством в нашей стране зарабатывают лишь несколько человек, и у меня не было цели заработать. Я, например, купил на свои деньги потрясающие архивные фотографии, которые иллюстрируют события, о которых я рассказываю. Ну как можно было на этом экономить?

Автор: Дарья Роткевич