Эльмир Набиуллин: «Два года назад еще не был готов к переходу в «Зенит»

В интервью «Матч ТВ» новичок сине-бело-голубых рассказал о своем детстве в казанском районе Дербышки, о том, почему отказался переезжать в Петербург два года назад, и о планах на ближайшее будущее.

«8 марта родился не только я, но и отец»

– Как живется молодому человеку, который родился 8 марта?

– Абсолютно нормально (улыбается). Ничего такого тут не вижу – день рождения как день рождения. Ну, может, когда были совсем еще детьми, чуть-чуть было неудобно. А сейчас привык.

– Как делите праздник с мамой?

– Отец тоже родился 8 марта! И такое бывает (улыбается). Так что, получается, отмечаем один большой семейный праздник с подарками друг другу.

– Вы выросли в казанском районе Дербышки?

– Все верно. Это окраина города, где в принципе нет ничего необычного. Просто он немного в стороне от основной Казани.

– Рассказывают, что спорт № 1 в районе Дербышки – хоккей с мячом, а не футбол.

– Он действительно у нас очень развит. И вообще благодаря «Динамо» (Казань) русский хоккей в городе популярен.

– Как же для вас главным стал большой кожаный мяч, а не плетеный?

– С детства любил гонять в футбол. Так до сих пор и бегаю.

– В хоккей с мячом даже не звали никогда?

– Нет. Иногда для себя мог поиграть, но главным был футбол.

– Многие становятся футболистами благодаря тому, что играл отец. У вас тоже династия?

– Нет. Я первый. Разве что старший брат меня брал, когда они с друзьями собирались мяч погонять. Но он не профессиональный футболист.

– Тогда расскажите, чем занимаются родители?

– Мама работала учителем начальных классов. Папа – частный предприниматель, бизнес связан с мебелью.

– Вы у мамы учились?

– Нет. В этом смысле мне, наверное, повезло. Но коллеги маме все равно про меня рассказывали, как я себя веду, и так далее. Правда, с поведением было все нормально, учился тоже неплохо, так что больших претензий ко мне не возникало.

СДЮШОР-14

– Футболом вы занимались в СДЮШОР-14. Как в нее попали?

– Как-то у нас были соревнования между классами. Там меня и заметил мой первый тренер Ренат Рашидович Ибрагимов. И сразу пригласил в команду. Вернее, подошел к маме. Они дала согласие – так и начал заниматься. Мне лет 8 было.

– На тренировки приходилось ездить через весь город?

– Иногда даже с пересадками. Час в одну сторону, час обратно. Померзнуть зимой на остановке тоже доводилось. Но я с первого дня ездил сам. Уже был самостоятельным (улыбается). В 8 лет ощущал себя на 12, да и выглядел постарше ровесников.

– Когда поняли, что футбол может стать вашей профессией?

– Мне кажется, это в голове сидело, как только стал им заниматься. Но к цели, конечно, шел постепенно.

– СДЮШОР-14 в Казани – подразделение «Рубина»?

– Нет, отдельная школа. Но в чемпионате города и республики с «Рубином» встречались. Потом уже узнал, что в клубе довольно долго за мной следили. Года два, наверное. Однажды даже пригласили, но я отказался.

– Почему?

– Сказал, что пока переходить не буду. Чувствовал, не готов еще к «Рубину». Знал, что там очень сильные ребята. Мне же надо было «войти в силу». В итоге разговоры на эту тему с тренером из «Рубина» продолжались 2-3 года. Пока он не заявил: «Все, больше бегать за тобой не собираюсь». В этот момент мы согласились.

– Выходит, тянули до последнего, а потом почувствовали, что так можно и прогадать?

– Рассказал вам, как было. Подобные предложения действительно не могут поступать бесконечно. Вот я и решился.

– Ваше самое яркое воспоминание из детского футбола?

– Это когда мы обыграли «Рубин». Сделать это было очень сложно. Но у нас получилось, плюс благодаря этой победе выиграли турнир. В раздевалке после этого царил настоящий праздник.

Школа Бердыева

– Когда вы дебютировали за взрослый «Рубин», Бердыева в клубе уже не было?

– Да, но, будучи в дубле, его еще застал. Курбан Бекиевич приглашал на тренировки основы, вызвал как-то на товарищескую игру. А вот официальных тогда провести при нем не успел.

– Про Бердыева ни один игрок не говорит плохо. Почувствовали его «магию»?

– Думаю, Курбан Бекиевич не будет просто так приглашать тебя на тренировки. Если он это делает, значит, что-то видит в игроке. При этом у него на каждого футболиста свой взгляд. Сейчас тоже в этом убедился, когда мы пересеклись уже в основе. Очень многое взял у Бердыева. Это наверняка поможет в дальнейшем.

– Можно, наверное, сказать, что у каждого есть «свой» Бердыев. Для вас он какой?

– Это со стороны может показаться, что на поле или во время матчей он какой-то злой. В жизни Курбан Бекиевич очень хороший, открытый и добрый человек. Он все прекрасно понимает. Если у тебя что-то случилось, всегда поддержит. Кстати, практически все, кто с ним работает, уверены: будешь четко выполнять установку – это принесет плоды. Если уяснить, что он требует, обязательно прибавишь.

– В основу «Рубина», однако, вы попали при Билялетдинове.

– Да. Он пригласил меня на заключительный сбор перед весенней частью сезона, и вскоре я уже дебютировал за основной состав.

– Как складывались ваши отношения с Билялетдиновым?

– Он доверяет молодым и умеет находить к ним подход. Знает, что сказать, чтобы не было лишних переживаний перед играми и мандража.

– Помните, что произошло 12 апреля 2015 года?

– Я забил «Зениту»?

– Да, причем это был ваш первый гол в премьер-лиге.

– Конечно, помню. Самое начало матча на «Петровском», и тут мы забиваем быстрый гол. Не ожидал такого. Эмоции потрясающие.

– Сам мяч на память из Петербурга привезли?

– Нет. Тогда обо всем этом подумать не успел. А вот как в Петербурге поддерживают «Зенит», зафиксировал!

– С тех пор в каждом сезоне вы забиваете по голу. Это ваша норма?

– Пока по одному. Надо прибавлять.

– Но вы ведь защитник.

– Они тоже забивают!

– Вы левоногий футболист?

– Да. Но пишу правой рукой. Почему – объяснить не могу. Так повелось с детства.

– Правда, что вы играете в бутсах без стелек?

– Такое в детстве было. Сейчас подобрал свой размер бутс, все нормально.

Казань – Петербург

– Как возник вариант с «Зенитом»?

– Ой, даже не знаю, с чего начать…

– Может быть, с того, как вы могли оказаться в Петербурге пару лет назад?

– «Зенит» действительно проявлял ко мне интерес уже тогда. Получается, повторилась история моего перехода из СДЮШОР-14 в «Рубин».

– То есть?

– Два года назад мне было 20 лет. Родители сказали: ты еще слишком юн, в Петербург тебя не отпустим. Но я чувствовал, что постепенно набираю и по части игры, и в плане уверенности в себе. И, конечно, понимал, что такие предложения постоянно поступать не будут. Поэтому теперь решился на переход.

– Тогда расскажите, как шла заключительная фаза этой истории.

– О том, что все может свершиться этой зимой, сообщил агент за пару дней до отъезда на третий сбор. До этого конкретных деталей не знал.

– Долго, судя по всему, на сей раз не думали?

– Насколько я понял, клубы между собой уже обо всем договорились.

– Вы подписали контракт на 4,5 года. Другие варианты были?

– Такова инициатива «Зенита». Я с ней согласился. Для 22-летнего игрока хорошее предложение.

– В этом возрасте родители уже спокойно отпустили в город на Неве?

– На сей раз отнеслись с пониманием. Другое дело, что поначалу самому было немного боязно – я ведь впервые в жизни уехал из Казани. Но, уверен, привыкну, все будет нормально.

– Какой номер взяли в «Зените»?

– 15-й. Под ним играл в юношеской сборной.

– У вас с Магомедом Оздоевым один агент – Томас Цорн. Как нашли себе немецкого менеджера?

– Это он нас нашел (смеется). Предложил поработать вместе, я согласился – так до сих пор и сотрудничаем.

– Как вас проводила Казань? В нынешнем «Рубине» вы же были, по сути, единственным местным воспитанником.

– Это непростой момент. Но, мне кажется, мой переход в «Зенит» стал оптимальным решением для всех.

«Хочу попасть на ЧМ-2018!»

– Какие стороны футболиста Набиуллина вы бы назвали сильными?

– Скорость, которую надо использовать каждой игре. Если так будет, это поможет развиваться дальше и придаст еще больше уверенности.

– После вашего перехода в «Зенит» скептики выразили такое мнение: скорость была у Набиуллина и раньше, но особого прогресса за последние два года у него не наметилось. Что можете ответить?

– Считаю, я стал увереннее в себе, и это здорово помогает. Прибавил и в плане игрового мышления. Во всяком случае есть такое чувство.

– С первого же занятия в «Зените» вас определили в общую группу. Это значит, успели набрать хорошую форму с «Рубином»?

– Нагрузки были приличными. Плюс «Рубин», думаю, поделился с «Зенитом» результатами тестов на сборах.

– Рассматриваете ли переход в «Зенит» как шанс попасть в сборную и поехать на ЧМ-2018?

– Да! Это моя цель. Сделаю все, чтобы ее добиться. В свое время прошел все сборные по возрастам, теперь надо сделать главный шаг.

– Вы сказали, что в новой команде с первых дней больше общаетесь с Далером Кузяевым. Почему именно с ним?

– На сборе в Риме даже Колизей вместе смотреть ходили (улыбается). Вообще в сборной ближе познакомились. С другой стороны, со всеми общаюсь нормально.

– Кузяев в свое время заметил, что неплохо относится к лимиту на легионеров и что в какой-то степени он ему помог. А вам?

– Для молодых это шанс показать себя и попасть в большой футбол. Возможность доказать свою состоятельность.

– А как быть с обратной стороной медали? Ведь не зря многие утверждают, что лимит – это своеобразная фора для молодежи, и далеко не всей умеют ей пользоваться.

– Да, но если молодой игрок ничего из себя представлять не будет, он быстро сядет на скамейку.

– Чем интересуетесь помимо футбола?

– Мне кажется, я весь в нем (смеется).

– Даже гаджеты не отвлекают?

– По-моему, это от человека зависит. Конечно, тоже смотрю какие-то вещи в телефоне. Но потом спокойно кладу его обратно. Кино, театры, книги – все это тоже есть.

– Скоро вам исполнится 23 года…

– …но молодым игроком себя не считаю. Молодые – те, кому нет 20. Так что я уже к этой категории не отношусь.

– Наметили, куда можно сходить в Петербурге?

– Еще нет, но обязательно подумаю над этим. А вообще хочу сказать болельщикам «Зенита», что приехал побеждать вместе с командой.

Фото: ФК «Зенит», РИА Новости/Григорий Сысоев, РИА Новости/Алексей Филиппов

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