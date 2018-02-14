«Муса – гениальный ход ЦСКА, Рауш удивил, Туле повезло». Роман Гутцайт – о возобновлении сезона

Вчера матчем «Црвена Звезда» – ЦСКА российский футбол официально вышел из зимней паузы. О главных событиях трехмесячного перерыва – комментатор и ведущий «Матч ТВ».

– Каким-то скучноватым получился рестарт сезона. Только ли Олимпиада и предолимпийские страсти тому виной?

– Думаю, повлияла не Олимпиада, а экономическая ситуация: в текущее трансферное окно наши команды совсем мало тратили, громких переходов вроде возвращения Ахмеда Мусы в ЦСКА было немного. Очевидно, что во время зимней паузы, которая у нас особенно длинная, кроме трансферов болельщикам обсуждать практически нечего, вот и создается впечатление, что все прошло слишком спокойно.

– Вы привели пример с арендой Мусы – думаете, это самое интересное событие зимнего перерыва?

– Не назвал бы прямо самым главным событием, но по крайней мере это сразу приходит на ум, как и переход в «Спартак» Максимовича. А разве аренда Дзюбы перед чемпионатом мира в команду, где он будет регулярно выходить на поле, – не событие? Шатов – в «Краснодаре». Тоже достаточно интересный трансфер. Понятно, что Манчини на него особо не рассчитывал, «Зениту» игрок был не нужен, и желание Шатова уйти перед ЧМ логично. Но он перешел не в Тулу или «Урал», а в стан конкурента того же «Зенита» в борьбе за самые высокие места. Любопытно последить, что из этого получится.

– Трансфер Максимовича в «Спартак» вынуждает вспомнить, наверное, о самом неприятном событии зимы – тяжелой травме Георгия Джикии.

– Насколько понимаю, «Спартак» собирался подписать в аренду Максимовича безотносительно травмы Джикии. А так, конечно, главное событие со знаком минус: ведущий защитник красно-белых, на которого очень рассчитывали в сборной, выбыл из строя. Это большой удар, но я верю, что к чемпионату мира Джикия восстановится.

– Шансы Дзюбы сыграть на ЧМ теперь тоже выросли?

– «Арсеналу» очень повезло. Клуб получил высококлассного игрока, более того, для возвращения в сборную Дзюба просто обязан провести на максимуме все десять оставшихся туров. Божовичу не надо будет его мотивировать и уговаривать. Великолепное приобретение для Тулы.

– А вот о Мусе после вчерашней игры ЦСКА уже пошли разговоры, что в английском запасе нигериец многое растерял. В успешности этой аренды есть сомнения?

– Уверен, что все получится. Вчера многие обращали внимание на количество потерь, но эта не та статистика, которая имеет значение для нападающего. Любому тренеру важно, чтобы форвард создавал моменты. В игре с «Црвеной Звездой» у Мусы была очевидная ошибка с передачей Витинью на выход один на один, что Гончаренко, наверное, расстроило. Но в остальном ясно же, насколько Муса нужен. В команде просто не оставалось нападающих: Чалов не получает шанса, значит, главный тренер не видит в нем пока футболиста основы, Витинью не игрок острия атаки, над Оланаре больше смеются, и его время в ЦСКА, видимо, прошло. Поэтому бесплатная аренда нигерийца – гениальный ход армейцев. Он молод, быстро наберет форму, знает большинство партнеров и по своим качествам просто сильнее большинства нападающих РФПЛ.

– Волнение болельщиков понятно. Однажды ЦСКА вернул из заграничного запаса другую экс-звезду РФПЛ Ласина Траоре, который, мягко говоря, не впечатлил.

– Совершенно разные ситуации. Муса очень похож на человека, который хочет. Траоре совершенно другой. Помню, на закате проекта керимовского «Анжи» уже многие звезды ушли, а Ласина оставался. И просто играл спустя рукава. Мусу таким не помню ни в одной из команд, где он выступал. Это разные люди по своей внутренней организации.

– Кроме перехода Заболотного нет повода вспомнить о «Зените», хотя Манчини осенью часто говорил о необходимости усиления.

– Помимо Заболотного у петербуржцев еще однозначно будут покупки. Подождем.

– Нельзя пройти и мимо «Динамо». Удивительно, почему кандидат в сборную Рауш перешел из бундеслиги именно к бело-голубым?

– У меня нет ответа на вопрос: почему так случилось? Сам был удивлен, что Евгений Марков из «Тосно» и Рауш оказались в «Динамо», которое не борется за еврокубки. Особенно, если учесть, что игроков левого фланга с такой левой ногой, как у Рауша, у нас мало. Даже в сборной только Жирков, Комбаров и Рауш. Хотя есть очень интересный молодой парень Дима Скопинцев. Он играл в «Балтике», а сейчас находится в «Ростове». Думаю, ему по силам стать открытием оставшейся части чемпионата и кандидатом в сборную. Весной нас ждет еще много интересных сюжетов.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов, ФК «Арсенал»

Смотрите также

ЦСКА выстоял в Белграде: лучшие моменты

«Здесь даже «Реалу» тяжело играть». ЦСКА не выиграл. Акинфеев не пропустил

«Билеты стоили 1200-3000 рублей, но уже все продано». Сербский журналист – о матче «Црвена Звезда» – ЦСКА