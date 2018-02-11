Шотландский журналист: «Зенит» выиграет у «Селтика», если выдержит первые 20 минут»

На заключительном контрольном матче сине-бело-голубых в Турции с «Марибором» (3:1) в минувшую субботу присутствовал не только наблюдатель «Селтика», но и коллеги-журналисты из Глазго. Один из них, Скотт МакДермот, представляющий издание «Daily record», ответил на вопросы «Матч ТВ».

– Какой была реакция в Глазго и вообще в Шотландии, когда в соперники «Селтику» по 1/16 финала Лиги Европы достался «Зенит»?

– Никто не обрадовался, потому что петербуржцы – одна из лучших команд, выступающих в ЛЕ. Думаю, «Селтик» надеялся на соперника попроще, чтобы иметь шансы на выход в следующий круг. Уверяю вас, в Шотландии практически все знают, насколько «Зенит» силен. Кстати, полагаю, он-то доволен жеребьевкой.

– «Селтик Парк» 15 февраля заполнится до отказа?

– Да, конечно. Считайте, на трибунах будет 60 000 фанатов. Все знают, какая атмосфера на футболе в Глазго. Уверен, и на этот раз она окажется наэлектризованной. Болельщики устроят потрясающий перфоманс и тем самым подогреют ажиотаж.

– Так будет продолжаться все 90 минут?

– О, да, определенно! В первую очередь фанаты «Селтика» любят игры против «Рейнджерс» и еврокубковые встречи.

– Говорят, болельщики «Глазго Рейнджерс» в этот вечер станут союзниками поклонников «Зенита».

– Думаю, так и будет. Они хотят, чтобы «Селтик» вылетел из Лиги Европы. Правда, «рейнджеры» хорошо помнят и то, как «Зенит» в 2008 году их здорово разочаровал.

– О поражении в финале Кубка УЕФА они не забыли до сих пор?

– К сожалению, клубы из Шотландии не так часто играют в финалах еврокубков, как хотелось бы их болельщикам. Поэтому каждый «рейнджер», конечно, хранит в сердце 2008 год. Впрочем, дойти до решающего матча Кубка УЕФА – уже стало для «Глазго Рейнджерс» большим достижением. И хотя он тогда проиграл «Зениту», его поклонники все равно в ближайший четверг возьмут сторону петербуржцев в поединке против «Селтика».

– Что в этот день будет для россиян самым сложным?

– Начало матча. Поддержка «Селтика» с первых минут ожидается сумасшедшая. Поэтому и сама команда очень быстро проведет стартовый отрезок. Считаю, определяющими в матче станут первые 15-20 минут. Именно тогда хозяева постараются подловить «Зенит». В том числе при помощи давления стадиона.

– Вы наблюдали за матчем «Зенит» – «Марибор» здесь, в Турции. Впечатления?

– Первый тайм в исполнении вашей команды был очень хорош. Думаю, что главный на поле – это Паредес. Он все контролирует – темп, накал игры. Отмечу еще двоих: Кокорина и Ригони – на них «Селтику» нужно обратить особое внимание, они весьма опасны.

– Кого в свою очередь выделите в «Селтике»?

– Один из лучших – молодой Киран Тирни. Ему 20 лет, он сыграет против Ригони.

– Что для «Селтика» важнее – внутренний чемпионат или Лига Европы?

– Если клуб не выиграет чемпионат, это будет сродни катастрофе. Ну, а Лига Европы и Лига чемпионов важны для «кельтов» с другой точки зрения. Эти турниры показывают, насколько «Селтик» улучшил качество игры. То есть еврокубки – своеобразная проверка сил.

– В Глазго собираются приехать порядка пятисот болельщиков «Зенита». Что им надо посмотреть в первую очередь?

– Пабы, много пабов (смеется). Здесь они смогут насладиться местными напитками, которые не так дороги, как в Петербурге. Думаю, гости должны хорошо провести время в Глазго. У нас хорошая архитектура, есть красивые парки. Даже в 15 минутах ходьбы от стадиона.

– Рискнете дать прогноз на первую игру?

– «Селтику» будет очень трудно. Как я уже говорил, ему нужно постараться забить как можно раньше. И тем самым удивить, обескуражить «Зенит». Если хозяева не смогут этого сделать в первые 20-25 минут, по ходу игры гости, безусловно, добавят. Тем более у «Селтика» имеются проблемы с защитой – в ней отсутствует целый ряд исполнителей, включая вратаря Крейга Гордона. Есть проблемы с Дембеле. В общем, покажи «Зенит» все, на что способен, он может выиграть в Глазго. 1:0 или 2:1.

– Вы настроены пессимистично?

– Да, потому что от «Селтика» в этом европейском сезоне ожидали другого. Ну и, конечно, отсутствие ключевых фигур играет свою роль.

Фото: ФК «Зенит»