Манчини объяснил, чем Заболотный отличается от Дзюбы

Несмотря на плотную работу на сборе в Турции, главный тренер «Зенита» нашел время, чтобы провести семинар со слушателями российской Академии тренерского мастерства.

«Матч ТВ» уже рассказывал, что там, где в Турции «Зенит», там и слушатели Академии тренерского мастерства. Будь то матчи или тренировки. Дело в том, что сразу по прибытии в тренировочный лагерь Роберто Манчини дал добро на то, чтобы обучающиеся российские специалисты могли во время выездной сессии опираться на работу сине-бело-голубых. То есть, по сути, проходить практику в «Зените».

Ну а в пятницу Манчини и вовсе провел с тренерами «Кубани», «Ростова», «Анжи» и многих других российских клубов семинар. В зале собралось более 40 человек. Итальянский специалист совершенно откровенно делился с российскими коллегами своим опытом, разбирал эпизоды на учебой доске, отвечал на любые вопросы.

Приводим самое интересное из услышанного.

– Мы с коллегами смотрели ваши тренировки и увидели, что довольно много времени на них вы посвящаете моделированию игры в атаке. Какие основные задачи при этом ставите перед подопечными?

– При отработке как атакующих, так и оборонительных действий главное – это время. А также четкое запоминание своих позиций игроками и направление движения. Достигается это многократным повторением. Чем их больше, тем лучше игроки усваивают, кто куда должен двигаться. Очень многое кроется в деталях. Малейшая из них может разделить голевую и неголевую ситуации. Именно поэтому вопрос времени – основополагающий. Пренебрегать этим нельзя ни в коем случае – на тактических занятиях как при отработке атаки, так и обороны нужно быть очень педантичным. И уделять внимание мельчайшим нюансам.

– В «Зените» при отработке комбинаций вы строите тренировочный процесс точно так же, как в любом другом вашем клубе, или исходите из конкретных исполнителей?

– В первую очередь всегда надо исходить из того, что имеешь, из тех характеристик, которыми обладают твои футболисты. Взять, например, то, что мы отрабатывали сегодня. У нас не так давно появился Заболотный. И только теперь можем отрабатывать определенную схему игры с дальним пасом на него. Раньше, в отсутствие форварда с такими данными, делать этого не могли.

– То есть Дзюба под такую схему не подходил?

– Разница между ними заключается в первую очередь в следующем. Антон борется за абсолютно каждый мяч. Он, может быть, не всегда его достает или отбирает. Но Заболотный все равно создает проблемы для соперника. Кроме того, он хорош в борьбе за верхние мячи. Здорово подпрыгивает. И реально ведет борьбу за каждый. Раньше у нас не было возможности играть так, поэтому мы использовали Кокорина и Дриусси, которые более быстрые и маневренные.

– Со стороны мы увидели, что во время тактических упражнений в поле работаете только вы. А помощники, по сути, лишь наблюдают. Заранее обговариваете такие вещи на собрании штаба?

– С людьми в штабе мы вместе не первый год и не в первой команде. Поэтому у нас есть четкое распределение полномочий. Но тактической работой во всех клубах занимался исключительно я, и никто другой. Она целиком на мне. Поэтому все абсолютно нормально. Дело не в том, что помощники чего-то не понимают или понимают не так.

– Сколько атакующих комбинаций-моделей в состоянии запомнить игроки?

– Мы стараемся использовать несколько моделей. В атаке случается очень много различных ситуаций. Пока мяч у одного, другие могут сделать невероятное количество маневров. В итоге возникает сразу несколько решений (переходит к доске с фишками).

Но есть ситуации, когда разнообразия решений нет. И есть только один четкий путь, куда должен идти игрок.

Добавим, что на этом семинаре обучение не закончилось. Благо, сроки зенитовского сбора и пребывание слушателей в Турции практически полностью совпадают.

Фото: ФК «Зенит»