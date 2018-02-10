«Маскерано шутил: «А в Китае-то бегать нужно». Интервью, после которого вы сами позовете Ари в сборную России

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал «Матч ТВ» о встрече с Маскерано на сборах в Испании, помощи детям из бразильских фавел и о том, почему он будет биться за сборную России как за родную страну.

Финт Семина, жесткий Головин

- Как здоровье? В начале зимних сборов вы говорили, что дискомфорт в колене еще был.

– Сейчас его нет. Уже в первой игре на втором сборе – против «Осиека» – чувствовал себя очень хорошо, – говорит Ари «Матч ТВ».

– Вы пропустили почти шесть месяцев. Это самый большой срок в карьере?

– Да. Было сложно, потому что я хотел доказать «Локомотиву», что нужен. По первому контракту я получал меньше, чем в «Краснодаре». Когда подписали новое арендное соглашение с «Локомотивом» – получше предыдущего, – хотел показать себя. Но случилась травма, а потом – операция. Очень расстроился. И эти шесть месяцев много работал, чтобы вернуться. Думаю, все будет хорошо.

– Первое время не злились на Головина, который ударил вам по ногам в том моменте?

– Нет. Все нормально.

– Это самый жесткий игрок в РФПЛ?

– Разные есть игроки, но Головин – самый жесткий.

– Он извинился после матча?

– Нет.

– А с кем сложнее всего было за карьеру?

– С Терри из «Челси», когда играл против него за «Спартак» в Лиге чемпионов. Очень сильный футболист. Вообще не дает тебе времени подумать – всегда рядом.

– Перед сезоном было много разговоров, что Семин постарел и уже не тот. Как к этому относились?

– Много про это слышал. Кто-то может сказать, что он старый, только он еще и умный! И сейчас команда при нем идет на первом месте. И если мы покажем ту же игру, что и в первой части сезона, то будем чемпионами.

– При этом внешне не сказать ведь, что Семину уже 70.

– Точно! На первом сборе он организовал товарищеский матч между тренерским штабом и персоналом команды. Видел, какой он финт сделал – молодец! Вообще не похоже, что ему 70.

– В перерыве игры «Спартака» с китайским «Хэбэй Форчун», когда игроки «Локо» пришли посмотреть за конкурентом, вам с Фарфаном удалось пообщаться с Лавесси. О чем говорили?

– Про сборные Перу и Аргентины, про чемпионат мира, про китайскую команду. Что интересного рассказал? Про деньги. Говорил, что чемпионат Китая – слабый, но платят очень хорошо.

– Про Маскерано спрашивали?

– После первого тайма поговорили с ним самим. Спросили, как ему в новой команде. Он ответил: «В «Барселоне» была тики-така, а здесь бегать нужно». Ну, мы посмеялись: «Конечно, нужно. Раз такие деньги платят, то нужно бегать, помогать своей команде».

– Вас когда-нибудь в Китай звали?

– Еще до «Локомотива». Предлагали зарплату в два раза больше, чем у меня была. Но «Краснодар» не отпустил.

– Осенью здорово выглядели братья Миранчуки. Это самый талантливые русские игроки, с кем вы играли?

– Думаю, да. Давно уже это понял, как только приехал в «Локо». Через год-два они могут стать лучшими в России.

– Фарфан был очень хорош осенью на позиции центрфорварда. Но, например, в матче против «Осиека» на втором сборе в Испании центрального играли уже вы, а перуанец расположился слева. Как будет в сезоне?

– Я в России успел поиграть на многих позициях – и слева, и справа, и по центру. Буду готов выходить там, где скажет тренер.

– Чемпионат «Локомотив» возобновляет матчем со «Спартаком». Для вас это будет особенная игра?

– Это всегда интересно. Очень уважаю «Спартак» – и фанатов, и президента, и команду. У меня было много хороших моментов в клубе – и в Лиге чемпионов, и когда, например, занимали второе место в РФПЛ. Поэтому, играя против него, чувствую дополнительную мотивацию.

– Валерий Карпин, с которым вы работали в «Спартаке», теперь в «Ростове». У него получится?

– Посмотрим. Мне нравилось работать с ним. Наверное, он стал лучше как тренер за последнее время. У него больше опыта, он два года был экспертом на телевидении, смотрел много матчей, анализировал. Это все поможет ему.

– В начале февраля была новость, что «Локомотив» выкупил ваш контракт у «Краснодара».

– Это не так. Пока аренда до лета.

– Хотели бы остаться в «Локо»?

– Конечно. Обратно в «Краснодар» не хочу. Но пока рано об этом всем говорить. Я только начал возвращаться после травмы, теперь надо игрой заслужить остаться в «Локомотиве».

Фавелы, первые бутсы в 15 лет, дети

– Вы выросли в фавелах. В России это считается опасным местом.

– Это так. Местные друг друг уважают, но тем, кто не оттуда, действительно опасно находиться в фавелах. Кстати, чтобы помочь месту, где родился, я создал один проект: купил любительскую команду, в которую стану собирать таланты из фавел. Видел много способных ребят, но у них нет возможности играть. Чтобы они думали о спорте, а не о чем-то плохом, буду развивать этот проект.

– Где играет эта команда?

– В первой лиге города Форталеза. Нам нужно выиграть три матча, тогда пробьемся в финальный раунд за выход в следующий дивизион. Планирую, чтобы за клуб играли только молодые ребята, а потом буду искать им профессиональные команды: в Европе, России, Бразилии.

– Кто-то уже ушел дальше?

– Есть один молодой парень, ему 17 лет. Очень сильный. В мае поедет на просмотр в мою первую команду в Европе – в шведский «Кальмар». Посоветовал посмотреть его.

– Много команда требует средств?

– Много. Уже приличную сумму потратил, но иначе никак – хочу сделать хороший проект. Думаю, все получится.

– Правда, что первые бутсы у вас появились в 15 лет?

– Да. В семье не было денег, мы жили в доме сестры моей мамы. Приходилось работать, чтобы помогать родителям. Когда я играл за команду района или на пляже, бутсы были не нужны. Но когда меня в 15 лет позвали на просмотр в профессиональную академию, понял, что потребуется правильная обувь.

– За сколько взяли?

– Вообще недорого – около трех евро. Но тогда для меня это были огромные деньги. Первое время чувствовал себя в них странно, некомфортно. Но привык. Дальше все стремительно развивалось: в 16 лет подписал свой первый контракт, в 18пригласили в «Форталезу» из второго бразильского дивизиона. А еще через два года я уехал играть в Швецию.

– На что потратили первую зарплату?

– Она была очень маленькой – 20 евро в месяц. В «Форталезе» получал где-то 100-150 евро. Плюс когда подписал первый контракт, моя подруга была беременна. Поэтому с 16 до 19-20 лет вообще не тратил на себя – только на ребенка.

– Теперь это ваша жена?

– Нет. С той девушкой мы жили вместе, она родила мне девочку и мальчика. Потом я уехал в Европу – очень далеко. И мы расстались. Сейчас у меня в России растет дочка от русской девушки. Но мы уже не вместе.

– С детьми часто видитесь?

– Старшие вообще живут со мной уже 10 лет. Когда играл в Голландии, я с обратился к адвокатам и забрал их себе. Сейчас они учатся в Бразилии. Потому что плохо говорят по-португальски, а английский, русский – да, знают. Вот и поехали учиться. Маленькая дочка живет в Москве, стараюсь с ней каждый день видеться.

– Сын пойдет в футбол?

– Нет, не любит футбол. Он очень умный – может, станет хорошим адвокатом.

Спасение в Туле, паспорт РФ

– В апреле 2017 года вы с Фарфаном и физиотерапевтом «Локомотива», когда возвращались с выездного матча, спасли женщину из дымящейся машины под Тулой. Раньше приходилось кого-то спасать?

– Нет, это первый раз. В таких ситуациях действуешь на автомате. Увидели, что случилось, сразу остановились, попробовали помочь. Было страшно. Девушка оказалась беременная, в другой машине был мужчина, пьяный. Поначалу подумал, что он умер. Когда он открыл глаза, бросились его вытаскивать тоже. Его машина была сильно повреждена. В этот момент не задумывался о последствиях. Полагаю, многие бы поступили так же.

– И не боялись, что машина может взорваться?

– Когда увидел дым, захотел все быстрее сделать, чтобы спасти людей. О взрыве не думал.

– Вы рассказывали, что люди в основном только снимали на телефон, но не помогали. Почему так происходит?

– Да, так и было. Об этом задумались только тогда, когда уже возвращались в Москву и говорили с Фарфаном и друзьями о случившемся. Не знаю, почему все так. Может, люди боялись.

– Как дела с получением российского паспорта?

– Все хорошо. У меня уже есть вид на жительство, теперь могу приезжать в Россию без визы. Жду паспорт. Надеюсь, через месяц-два все будет готово.

– Экзамен по-русскому как прошел?

– Спрашивали много вопросов, но в целом со всем справился.

– Если успеете получить паспорт до выборов президент РФ, пойдете голосовать?

– Думаю, да. О выборах, конечно, знаю. Мама моей дочки много рассказывает мне о последних новостях, о политике, о традициях в России. Это очень интересно. Поэтому я в курсе всего.

– Есть те, кто считают, что легионеры не нужны сборной России, потому что они не смогут играть за нее всем сердцем. Что скажете?

– Считаю, это неправильно. Например, я в России уже 8 лет. Есть планы жить на две страны. В Бразилии у меня бизнес, дела, а здесь – дочка. Я хочу быть рядом с ней. К России я уже адаптировался, понимаю, как тут все устроено. И думаю, вся моя карьера пример того, что я всегда максимально выкладываюсь и бьюсь до конца. Поэтому если буду играть за сборную России, то как за свою страну, за родную кровь!

– Смотрели матчи сборной России против Испании и Аргентины?

– Виден прогресс. Вообще с каждым годом в стране появляется все больше талантов, команда становятся сильнее. Полагаю, на чемпионате мира Россия выйдет из группы и попробует пройти далеко в турнире.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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