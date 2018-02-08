Манчини-дирижер и новые соседи «Зенита»

Корреспондент «Матч ТВ» продолжает рассказывать о забавных случаях, происходящих на сборах сине-бело-голубых. Напомним, сейчас команда разбила свой тренировочный лагерь в Турции.

«3 марта – держитесь»

Стоило уехать из зенитовского отеля одним соседям – азербайджанскому «Карабаху», как тут же появились другие. А именно – пермский «Амкар».

В его составе, напомним, есть сразу три игрока, которые имеют отношение к Петербургу и «Зениту». Александр Рязанцев находится в «Амкаре» в аренде, а Брайан Идову и Алексей Гасилин – воспитанники академии сине-бело-голубых. Само собой, все трое были рады увидеть старых знакомых.

С Идову и Гасилиным пообщался и корреспондент «Матч ТВ». При этом Брайан признался, что надеется поехать на чемпионат мира в составе сборной Нигерии. А Алексей вспомнил, что в первом же весеннем туре чемпионата «Зенит» встречается как раз с «Амкаром».

– Так что 3 марта держись, «Зенит»! – улыбнулся по этому поводу Гасилин.

Итальянец во фраке и Маммана с собаками

У этого болельщика «Зенита» есть традиция. Не знаю, как насчет 31 декабря и бани, но совершенно точно, что каждый год он приезжает на один из зимних зенитовских сборов и разжает игрокам и тренерам подарки. И так уже 10 лет. Не стал исключением и 2018-й.

Зовут болельщика Михалыч, а в обычной жизни – Андрей Широков. На этот раз он привез в Турцию дружеские шаржы. Например, Маммане презентовал рисунок, где аргентинец изображен со своими ставшими знаменитыми собаками. А Манчини на необычном портрете предстает в виде дирижера во фраке. Кроме того, шаржы получили Анатолий Тимощук, Далер Кузяев и Дмитрий Полоз. Все, надо сказать, себе понравились.

«Отдайте флэшку с матчем!»

После матча «Зенит» – «Црвена Звезда» можно было наблюдать любопытную картину. К представителям петербургского клуба, словно ураган, подлетел человек в сине-желтом спортивном костюме и начал весьма эмоционально требовать, чтобы ему на флэшку записали только что закончившуюся игру. Возражения насчет того, что это может сделать только оператор, не принимались. Не говоря уже о том, что настырный гражданин не представился, кто он и кого представляет.

Ситуация разрешилась, когда появился известный в прошлом петербургский арбитр Николай Левников, ныне возглавляющий департамент судейства и инспектирования в Казахстане.

Оказалось, он уже договорился с тренерами «Зенита» о том, что запись ему пришлют по почте. Зачем же она понадобилась казахстанской стороне? Все очень просто: игру обслуживала бригада из этой страны.

Ирония судьбы, или Разбор полетов

Как уже рассказывал «Матч ТВ», на матчи и тренировки «Зенита» в Турции постоянно ходят слушатели Академии тренерского мастерства. Присутствовали они и на игре с «Црвеной Звездой». При этом логично было бы предположить, что будущий тренер, имеющий на одежде эмблему ЦСКА, заодно «присмотрит» и за соперником армейцев по 1/16 финала Лиги Европы. И хотя Олег Яровнинский (а это был он) уже не является спортивным директором красно-синих, однако по старой дружбе наверняка помог бы им информацией, если бы не одно «но».

По иронии судьбы преподаватели дали ему задание сделать подробный разбор… игры «Зенита».

Фото: Сергей Циммерман, ФК «Зенит»