Сергей Шавло: «Дзюба? Болельщики «Спартака» могут все простить, но не предательство»

Корреспондент «Матч ТВ» пообщался с экс-гендиректором красно-белых о нынешней ситуации в «Спартаке» и клубной преданности.

– «Спартак» сейчас в Испании. Красно-белых на днях навестил Михаил Ефремов. У актера спросили о любимых игроках, тот ответил: «Кайфую от Луиса Адриано, от Фернандо, да от всех!» Сформулируете своих фаворитов?

– Для нас, ветеранов, этот вопрос не очень важен. Главное – чтобы ребята готовились к продолжению сезона, обходились без травм и помнили, за какую команду играют.

– Кстати, о травмированных. Джикия, судя по соцсетям, уже избавился от костылей.

– Есть примеры, когда после «крестов» футболисты выходили на поле через четыре месяца. Здесь многое зависит от самочувствия. Желаю Георгию скорейшего выздоровления и хочу, чтобы он сыграл на чемпионате мира. Но, как говорится, поспешая не спеши. Восстановление должно быть качественным.

– Ханни рассказывал, что перешел в «Спартак», отклонив выгодное предложение из Китая. Азиатские команды неплохо проявили себя в контрольных играх с красно-белыми. Если абстрагироваться от клубных пристрастий – алжирец сделал правильный выбор?

– Мое мнение: в Китае много денег, но футбол там нельзя сравнивать с Европой и Южной Америкой. Тем более, как мы видим из практики, звезды, которые туда уезжают в раннем возрасте, затем возвращаются. Наверное, опять же, из-за качества местного чемпионата.

– Трансферная история Ханни затмила другую важную сделку – переход защитника Максимовича.

– Давайте обо всех трансферах «Спартака» так скажу: надеюсь, новички усилят команду и создадут конкуренцию на своих позициях.

– О’кей, тогда поговорим о трансферах в целом. Что думает о Дзюбе в «Арсенале»?

– В «Зените» Артем почти не играл, а поучаствовать в чемпионате мира хочется. Дзюбе в этом году 30 – последняя возможность сыграть на ЧМ.

– В карьерном плане переезд в Тулу – шаг назад?

– Думаю, Артем перед собой поставил условие: «возможно, где-то потеряю в финансовом плане, но буду постоянно играть». В «Арсенале» шансы предпочтительнее, однако предстоит еще набрать форму. Желаю, чтобы это случилось к старту чемпионата мира.

– Многие болельщики «Спартака» считают происходящее с Дзюбой ответным ударом кармы.

– Не называл бы это кармой, но ошибки были. Все-таки «Спартак» воспитал Дзюбу и дал ему путевку в жизнь. Думаю, Артем хотел играть здесь, но повлияли какие-то ситуации. Жалко, конечно – своего воспитанника потеряли.

– Нельзя ли рассмотреть реакцию болельщиков на «приключения» Дзюбы в такой плоскости: случаются системные ошибки – там все очень сложно. А отдельного футболиста можно выслушать, понять, простить…

– Болельщики «Спартака» могут все простить, но не прощают предательство. Поэтому, думаю, у них такое отношение. В наше время случались ситуации, когда футболист не по своей воле переходил – забирали в армию. Здесь – другой вопрос, это решение игрока.

Раньше, в СССР, из «Динамо» не переходили в «Спартак». Была преданность, были преданные люди – все время играли за один клуб. Десятилетиями за «Спартак» выступали Нетто, Логофет, Хусаинов, Черенков...

Сейчас бывает так, что футболисты ищут, где больше заплатят. Их тоже нельзя винить – финансовый вопрос важен. Однако существует и жизнь после карьеры.

Недавно в Москву приезжал Тотти. У него были предложения от многих ведущих клубов. Но он остался, провел всю карьеру в «Роме». Это то, за что любят болельщики.

Фото: ФК «Арсенал» Тула

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