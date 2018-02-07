Константин Зырянов: «Кому что-то непонятно - прошу ко мне в номер»

Недалеко от главной команды в Турции проходит сбор «Зенит-2». Причем уже под руководством Константина Зырянова, для которого это первый подобный опыт. Корреспондент «Матч ТВ» отправился понаблюдать, как знаменитый в прошлом футболист осваивается в новой роли.

Знакомые все лица

– О, да у нас гости! – Константин Зырянов заметил корреспондента «Матч ТВ» издалека. – Очень кстати. Давайте-ка на поле – у нас в центре сегодня человека не хватает. Вы не в форме? Ничего – всего на одно упражнение. Минут пять выдержите? Этого хватит. Чтобы вас потом в «Окжетпес» пристроить!

Шутку тренера команда оценила моментально: ведь мы попали на предыгровое занятие. На следующий день «Зениту-2» предстояло встретиться с казахстанским «Окжетпесом», на чем первый сбор, собственно, и заканчивался.

Но вернемся на поле, где вслед за Константином Зыряновым стали появляться и другие знакомые лица. Например, его помощник Константин Лобов, также закончивший карьеру игрока и ставший тренером.

– Здравствуйте! Хотите новость? – это уже вратарь Михаил Кержаков, который с абсолютно серьезным видом заявил: – В «Валенсию» скоро уезжаю. Зовут, надо переходить, видимо.

И после гроссмейстерской паузы рассмеялся, дав понять, что это, конечно же, шутка.

Здесь же тщательнейшим образом к тренировке уже готовились и Александр Анюков с Олегом Шатовым. Затейпировались, как следует сами размялись.

Ну, а затем точно по расписанию команда в полном составе выстроилась полукругом на бровке, чтобы Константин Георгиевич дал установку на занятие.

«Проигравший несет тренера в раздевалку»

Установка была четкой краткой и доходчивой. «Сначала тактика, потом упражнения на „физику“, потом поиграем».

Впрочем, практически все элементы тренировки проходили в игровой форме. За исключением разве что той же тактики, когда главный тренер лично водил за руку молодых зенитовцев по полю.

– Если кто-то что-то все же не понял, прошу вечером ко мне в номер – будем вместе фишки по учебной доске двигать, – подытожил эту часть занятия Зырянов.

Затем были удары по воротам после серии передач. Но не просто так, а «малиновые» против «зеленых». На отжимания.

И наконец – двусторонка.

– Проигравшие уносят ворота. И тренера в раздевалку, – последовал новый стимул от Константина Георгиевича.

Надо было видеть, с каким азартом пошла игра. Которая, к слову, закончилась ничьей, после чего решено было играть до гола.

Зырянов наблюдал за схваткой со стороны, не забывая как подсказывать, так и хвалить подопечных.

При этом было видно, что, несмотря на молодость, главный тренер пользуется у игроков непререкаемым авторитетом. Во всем помогали ему и играющий помощник Александр Анюков с Олегом Шатовым, для которого эта тренировка стала заключительной перед отъездом в «Краснодар».

«Анюков нападающий? Нет, атакующий полузащитник!»

– Как себя чувствуете в «Зените-2» на ваших первых сборах в новом качестве, – вопрос Константину Зырянову уже после тренировки.

– Когда после нового года в Петербурге работали, еще испытывал некий дискомфорт. Стою в центре поля, а все вокруг чего-то бегают. Я при этом со свистком. Мысленно посмотрел на это со стороны – нелепость какая-то. А сейчас все в порядке – адаптировался.

– На вашем занятии можно было наблюдать массу разнообразных и интересных упражнений. Сами их придумываете?

– Много тренеров прошел как игрок, так что какой-никакой опыт есть. Кое-что сохранил для себя.

– Но ведь все в памяти удержать невозможно?

– Итальянский, испанский футбол – все книги сейчас имеются в открытом доступе. Плюс у меня великолепные помощники. Мы отлично справляемся.

– Такое впечатление, что подопечные постепенно становятся для вас, как родные дети?

– Конечно! Когда смотрю на них, бедных, как им приходится работать, так и хочется сказать: «Идите уже, отдыхайте». Но понимаю: это надо им самим. Без этого хороший футбол не покажешь.

– Правда ли, что Анюков наигрывается у вас как нападающий?

– Нет. Фланговый игрок атаки – я бы так сказал.

– Почему решили его переквалифицировать из защитника?

– Саша сам изъявил такое желание (улыбается).

– Как вам работается с ним, имеющим статус играющего тренера?

– У Саши, как в свое время и у меня в первый год в «Зените-2», акцент делается на слове «играющий». Но если он будет что-то спрашивать – всегда пожалуйста. Однако, мне кажется, Александр сейчас смотрит, наблюдает, как главный тренер ведет занятия, как построен процесс, какая атмосфера в команде. То есть черпает информацию, как и я делал в свое время у Владислава Радимова. И это хорошо. Саше было сложно прямо сейчас закончить с футболом и сразу стать тренером. А так будет плавный переход. За что надо сказать «спасибо» руководству «Зенита».

– Как у вас работал Олег Шатов?

– Это был неоценимый опыт для молодых ребят. На некоторых вещах даже акцентировал внимание: смотрите, как надо передачи делать, например. И потом, сам Олег мог проявить здесь свой авторитет, так скажем (улыбается).

– Во вратарской линии свой «дядька» – Михаил Кержаков?

– Точно! Правда, у нас пока временно только два голкипера, вот Михаил и передает второму свой опыт.

– Насчет того, что игрок после тренировки может зайти к вам в номер – это была шутка?

– Конечно, нет!

– Кто-нибудь уже приходил?

– Нет, пока все делают вид, что все понимают (смеется).

– Какая перед вами стоит задача?

– Избежать вылета из ФНЛ. Уже озвучил ее команде. Будем выполнять.

Фото: Сергей Циммерман