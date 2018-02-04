Егор Бабурин: «Кришито говорит, что в следующей жизни хочет быть вратарем»

К своим 24 годам этот вратарь поиграл и за основной состав «Зенита», и за дублирующий, и за «Зенит-2». Сейчас он готовится к сезону с главной командой.

У нас заведено отбивать друг другу «пять»

– Для вас это далеко не первые сборы с основой «Зенита». Как работается на этот раз?

– Очень хорошо. Тем более что первый тренировочный лагерь уже позади. Считаю, он прошел весьма плодотворно. И для игроков, и для тренеров. Понятно, что фраза избитая, но физический фундамент действительно заложили. А потом играми закрепили. И хорошим результатом в них. Три дня отдыха между Дубаем и Турцией тоже прошли замечательно. Теперь вот осваиваемся на новом месте. Правда, пока по первым дням делаем то же, что и в ОАЭ.

– Но это только пока. Ведь если в Дубае первую игру пришлось ждать неделю, то в Турции со «Слованом» она уже в воскресенье.

– Ждем ее! Любой матч – это показатель работы на тренировках. И, конечно, большое удовольствие.

– Полевые игроки на сборах завидуют вратарям, которые бегают меньше?

– Знаете, как Кришито любит говорить по этому поводу? «В следующей жизни я хочу быть вратарем». Но это только со стороны кажется, что нам легче. Может, кстати, как-нибудь стоит пригласить Миммо на свою тренировку? Уверен, тренеры что-нибудь для него обязательно придумают, после чего он вряд ли так будет говорить. А если серьезно, у голкиперов своя работа и свои нагрузки. В тренажерном же зале мы вкалываем абсолютно на равных. В целом тренировочный процесс строится таким образом, чтобы, с одной стороны, набрать кондиции, а с другой, не было травм и усталости.

– Говорят, у вратарей на первом сборе бока побаливают после падений?

– Лично у меня такого ни с боками, ни с локтями никогда не было. И потом, почему они должны болеть на хороших полях? К слову, в Дубае нам давали упражнение, когда приходилось делать суперпрыжки. Но отбить что-либо было невозможно – приземлялись-то мы на мат. В последний раз нечто подобное делал в академии лет 10 назад, когда для нас маты стелили еще на деревянные полы.

– Вам нравятся такие упражнения?

– Да. К приземлению на газон в игре они, может, прямого отношения и не имеют, но зато дают возможность максимально вытолкнуть себя вверх и заодно ноги нагрузить. Тоже, между прочим, элемент функциональной подготовки.

– При Роберто Манчини работа вратарей изменилась?

– Естественно – пришел новый тренер Массимо Баттара. С Михаилом Юрьевичем Бирюковым они работают в паре, понимают друг друга, но это все равно новый опыт. Мы тоже, по возможности, пытаемся вносить что-то от себя.

– В Турцию вновь поехали четыре голкипера: Лунев, Лодыгин, вы и Гойло. Как обстановка во вратарской бригаде «Зенита»?

– В команде за последние годы много стражей ворот сменилось, но работать в бригаде всегда было здорово. Настолько, что мы и вне поля отношения поддерживали. Сейчас происходит то же самое. Буквально на каждую тренировку выходить приятно. Надеюсь, что Никита Гойло наблюдает за нами и будет прибавлять. Тем более часто шутим, что-то по-вратарски подсказываем друг другу.

– Как показывают сборы, и «отбить пять» коллеге во время тренировки не зазорно?

– Не знаю, как в других командах, а у нас так заведено. Тренеры много делают, чтобы мы смотрели друг на друга с профессиональным интересом и улыбкой. Это очень важно: получать удовольствие от работы, даже если что-то лично у тебя в какой-то момент не выходит.

– Юрий Лодыгин часто шутит?

– Мне кажется, он это дело оставляет на то время, когда они сразу после тренировки начинают затевать всякие игры с Анатолием Тимощуком (смеется).

– Видел, в Турции вы одного старого знакомого встретили?

– Рамиля Шейдаева! Мы с его «Карабахом» в одном отеле живем. Причем они на два этажа выше и через пару дней уже уезжают. Договорились еще пообщаться перед этим. А то встретились в день нашего заезда и первой тренировки буквально перед отбоем, Так что времени особо не было.

– Не жалеет он о том, что в свое время уехал из «Зенита» в Турцию?

– Не спросил. Но это был его выбор. И потом, Рамиль совсем молодой – 1996 года рождения. Сейчас в хорошей команде. Считаю, с его данными и талантом у него все получится.

Зырянову и Радимову весь ФНЛ аплодировал

– В последнее время в «Зените» воспитано столько вратарей – кажется, на несколько команд хватит. Что, собственно, и можно наблюдать: Васютин и Рудаков – в Финляндии, Обухов – в тульском «Арсенале». В чем тут секрет?

– Во-первых, свои плоды приносит конкуренция. Во-вторых, считаю российскую вратарскую школу в целом очень сильной. Посмотрите, сколько наших голкиперов играет в премьер-лиге и сколько кандидатов в сборную. А Габулов недавно за границу уехал. Значит, есть спрос. Что касается именно зенитовских вратарей, то тут двоякая ситуация. То, что нас приглашают в другие клубы, – это знак качества школы. Но найти всем равноправное место в «Зените», по понятным причинам, невозможно. Все понимают – это футбол.

– Как оцените свой статус на сегодняшний день?

– Когда ты не «номер один», тяжело его оценивать. В такой ситуации твоя задача – бороться за место в составе. Это и есть твой статус. Если же говорить о состоянии, считаю, оно хорошее. Провел уже под сотню игр за «Зенит-2» в ФНЛ. Получилась очень и очень хорошая школа для меня. Плюс удалось сохранять игровой тонус. Сейчас, когда тренируешься с основой, само собой, продолжаешь находится в полной концентрации. Как физической, так и эмоционально-психологической. Очень надеюсь, что предоставится какое-то игровое время в матчах со «Слованом», «Црвеной Звездой» и «Марибором», где можно будет показать, в какой ты форме.

– Раз вы упомянули о ФНЛ, оцените этот турнир.

– С какими-то ужасами я в нем за 2,5 года не встречался. Ни в плане полей, ни с точки зрения судейства. Зрителей мало в некоторых городах – вот это грустно. Что касается уровня, он достаточно хороший. Но ряд моментов, конечно, удивляет. Например, когда команды вроде бы стоят на вылет, а уже на следующий сезон претендуют на выход в премьер-лигу.

– «Зенит-2» в свою очередь стабильно борется за сохранение прописки в ФНЛ.

– И тем не менее считаю большим благом, что в нашем клубе есть такая команда, которая играет именно в этом турнире. Это большая школа и для игроков, и для начинающих тренеров. Недавно Владислав Радимов команду возглавлял, сегодня – Константин Зырянов. Надеюсь, у него и его штаба все получится. Платформа для этого очень хорошая. Ну, а если про футболистов, то ребят, кто после «Зенита-2» в премьер-лиге выступает, тоже немало. Не хочется никого забыть, но навскидку сразу вспоминаются Женя Чернов или Женя Марков из «Тосно». Последний, правда, этой зимой в «Динамо» перешел. И даже Вукашин Йованович от нас ушел в «Бордо» и выходил против «ПСЖ», а теперь в Испании будет играть. Про себя уже сказал – появилась возможность провести много матчей.

– Что самое тяжелое в ФНЛ?

– Наверное, перелеты. Но они не мешают накалу борьбы, который в лиге и сверху, и снизу. Очень полезный турнир.

– Когда приезжали на гостевые матчи, чувствовали, что вы, хоть и вторая команда, но все равно «Зенит»?

– Конечно. Что «Зенит-2», что «Спартак-2» – это вывеска. И народу достаточно много бывает на матчах. Тем более когда Зырянов еще сам на поле выходил! Его появление на замену или, наоборот, уход с поля всегда особо приветствовали. То же самое происходило, когда узнавали на тренерской скамейке Владислава Николаевича Радимова. Кстати, и наши болельщики команду здорово поддерживают. Причем на выезде – в том числе.

Хочется напомнить о себе

– Вам 24 года. Как оцените свой футбольный возраст?

– С одной стороны, говорят, для вратарей это еще не возраст. С другой, к совсем молодым меня уже не отнесешь. Конечно, чувствую себя взрослее и увереннее, чем несколько лет назад.

– Какую на данный момент цель перед собой ставите?

– Хочется напомнить о себе, провести как можно больше игр на высшем уровне. А если о ближайших целях – максимально приблизиться к основному составу, закрепиться в первой команде. И, конечно, добиться вместе с ней самых высоких результатов уже в этом году.

Фото: ФК «Зенит»; 1fnl.ru

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