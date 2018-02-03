Дебют Анни и класс Маскерано. Главное из второго матча «Спартака» в Испании

»Спартак» снова проиграл в 2018 году – на этот раз китайскому «Хэбэй Форчун» (1:2), но хватало и позитива.

Контрольные матчи. 2017-18. Февраль

«Спартак» (Москва) – «Хэбэй Чайна Форчун» (Шицзячжуан) – 1:2 (0:1)

Голы: Зе Луиш, 79 (ВИДЕО) – Эрнанес, 31 (ВИДЕО). Жервинью, 86 (ВИДЕО).

Анни понравился

Каррера выпустил смешанный состав: были и игроки старта вроде Зе Луиша, Зобнина, Таски, и молодые ребята – Игнатов, Рассказов. Также с первых минут вышли новичок Анни и Петкович.

Алжирец уже первым касанием мог забить за «Спартак». Защитник ошибся с выносом, и Анни вышел один на один. Дальний угол был полностью открыт, но игрок попал в штангу.

Затем он вырвался на ворота «Хэбэй» с другого края, но вместо того чтобы сильно и акцентировано пробить, исполнил какой-то непонятный парашют в руки вратарю. Однако в целом Анни смотрелся интересно. Хорошо взаимодействовал с Зе Луишем, находил неплохие продолжения атаки.

Петкович не так плох

Против серба играл Жервинью. Учитывая, как сложно идет адаптация игрока в «Спартаке», такое противостояние выглядело приговором.

Но Петкович был не так плох. Да, ивуариец прорвался пару раз по правому краю, но опять же – футболиста с такими характеристиками в одиночку не сдержать. Нужна подстраховка. А она работала не всегда.

Очевидно, что против Петковича сейчас играет любой эпизод. Когда мы видим, как Жервинью оставляет его за спиной, то первая наша мысль: опять Петкович ошибся. Но точно так же ивуариец регулярно «раздевал» любого, кто попадался ему на фланге в серии А. А теперь – в Китае. В 2014 году досталось и ЦСКА в Лиге чемпионов, когда Жервинью сделал дубль, а «Рома» победила 5:1.

«Спартак» не остался один

– «Мо-о-о-сковский «Спартак», мо-о-о-сковский «Спартак», – раздавалось над футбольным центром в Марбелье. Это ребята из Калуги, о которых мы уже писали: они тратят 70 процентов своих зарплат, чтобы регулярно посещать матчи красно-белых. Далее болельщики отправятся в Милан – на игру молодежки «Спартака» в Юношеской Лиге УЕФА против «Интера».

Народу на обычный товарищеский матч пришло немало – охрана даже закрыла проход к полю. Что понятно: иначе бы самых известных игроков китайского «Хэбэй Форчун» – Маскерано, Жервинью, Лавесси – замучили просьбами о селфи.

В старте главный тренер «Хэбэй» Мануэль Пеллегрини из звезд выпустил всех, кроме Лавесси. Тот, кстати, в перерыве о чем-то долго разговаривал с Ари и Фарфаном.

«Локомотив» полным составом приехал на матч «Спартака». И принес хорошую новость: с Алексеем Миранчуком и Фернандешем все в порядке. Оба не смогли доиграть спарринг в пятницу. Алексей пропустит несколько дней, но совсем немного, а Ману уже тренировался в субботу.

Маскерано – космос

Количество сложных и точных передач, выдаваемых аргентинцем, зашкаливало – мог и «шведкой» вырезать низом на прорыв по флангу, и мгновенно перевести атаку с одного края на другой верхом. В каждом эпизоде он делал все четко и быстро – накрыть прессингом не было возможности.

Снова без побед, но есть позитив

«Спартак» пока не побеждал в 2018 году: на первом сборе были два поражения – от «Шанхая» и «Астаны», в Испании – ничья с софийским ЦСКА и вот теперь – поражение от «Хэбэя».

Пропустил «Спартак» не очень логичный мяч. Максименко решил гадать при штрафном, дернувшись в дальний угол, и удар Эрнанеса поймал вратаря на противоходе.

«Спартак» в итоге проиграл 1:2, но были и позитивные моменты:

– Зе Луиш в отличной форме. Когда он прыгал, борясь за верховые мячи, казалось, спартаковский форвард на метр выше соперника. Рывки тоже выдавал приличные. И, что важно, забил мяч.

– «Спартак» набирает форму. Такого проседания по «физике», как в играх на первом сборе, уже нет.

– У Карреры появляется приличная обойма. Против китайцев «Спартак» играл, по сути, резервным составом – за исключением двух-трех человек, но выглядел он вполне достойно.

– Есть проблемы в защите, однако Максимович, который вместо игры с китайцами тягал штангу около поля, в предыдущем матче с софийским ЦСКА произвел приятное впечатление. Поэтому и тут возможен позитив.

От этого уже можно отталкиваться.

Фото: spartak.com

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