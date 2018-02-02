«Зенит» в Турции: пять мячей в первый день

Корреспондент «Матч ТВ» - о том, как сине-бело-голубые приступили к работе на втором сборе.

«Бранислав, ты что, в линзах играть будешь?»

Расставание игроков «Зенита» друг с другом и тренерским штабом после первого сбора в Дубае было недолгим. Всего три дня, которые кто-то провел в тех же ОАЭ, а кто-то успел и немного отдохнуть, и вернуться в Петербург. Среди последних, например, вратарь Андрей Лунев и защитник Игорь Смольников.

Оба в Петербург из Дубая не летели, но оказались среди тех, кто в среду утром отправился на клубном чартере из Северной столицы в Турцию. Был тут и еще один игрок обороны – Бранислав Иванович.

– Так ты теперь, как Миха Мевля, в линзах играть будешь? – не без иронии поинтересовался на посадке у Ивановича Лунев.

– Нет, в шлеме, как Петер Чех, – отшутился защитник.

Напомним, что этой зимой у Ивановича обнаружились проблемы с глазом, из-за которых первый сбор для серба закончился досрочным отъездом в Петербург – на обследование. Однако, судя по тому, в каком настроении он пребывал перед вылетом в Турцию, неприятности уже позади.

Разница в 0 часов и 24 градуса

Когда «Зенит» вылетал из Петербурга около 10 утра, город изрядно завалило снегом, а термометры показывали минус 7. Турция встретила сине-бело-голубых плюс семнадцатью. Футболисты, само собой, моментально сменили зимние куртки на летние.

С другой стороны, время на их мобильных телефонах осталось прежним – в этом плане разницы между Петербургом и Антальей не оказалось. Так что «Зенит» после 4,5-часового перелета успел не только спокойно заселиться в отель в районе Белека, но и засветло приехать на первую на новом месте тренировку. Уже в полном составе, забрав в автобус тех, кто до турецкого тренировочного лагеря добирался самостоятельно.

Заболотный и Панюков – с ходу по дублю

– Два месяца назад здесь вообще ничего не было. Поле разве что, и то нефутбольное, – показывая петербуржцам их владения на ближайшие две недели, сотрудник отеля явно гордился новым спортивным комплексом.

Когда же игроки «Зенита» высыпали на газон, выяснилось, что Кришито, Паредес и Нобоа чувствуют себя гораздо лучше, чем в последние дни в Дубае. Эта троица немедленно принялась наматывать круги вокруг поля. А значит, дела у игроков пошли на поправку. Иванович, в свою очередь, отправился в тренажерный зал.

Что касается общей группы, то после веселой игры в квадратах и бега ее ждала небольшая двусторонка. Причем размеры поля по сравнению с аналогичными междусобойчиками в Дубае явно увеличились.

В итоге за несколько минут «красные» и «белые» успели забить 5 мячей. Причем дублем за первых отметился Панюков, а за вторых – Заболотный, который за выходные еще больше укоротил свою прическу.

И все же победила не дружба, а «красные», поскольку у них отличился еще и Кузяев.

На этом первый рабочий день «Зенита» на втором сборе, по сути, закончился. Если, конечно, не считать, что Лодыгин и Тимощук устроили новую битву: огромным набивным мячом на малюсенькие ворота.

А уже вечером в отеле у российской команды обнаружились довольно любопытные соседи – азербайджанский «Карабах». А в его составе – бывший зенитовец, выпускник клубной академии Рамиль Шейдаев. Неудивительно, что его встреча с Егором Бабуриным получилась очень теплой.

Фото: ФК «Зенит»