«Локо»: травмы двух лидеров за тайм и первая победа в 2018-м

«Локомотив» одержал первую победу в 2018 году, обыграв на втором сборе в Испании хорватский «Осиек» (1:0).

Контрольные матчи. 2017-18. Февраль

«Локомотив» (Москва) — «Осиек» (Осиек) — 1:0 (1:0)

Голы: Ари, 3 (ВИДЕО).

За полчаса до игры Алан Касаев неуверенно переминался у выхода из раздевалки. Проходить дальше полузащитнику не очень хотелось – ветер. В Марбелье он сейчас очень холодный. Потоптавшись минуту, Касаев ушел еще немного погреться. На поле в этот день некогда один из самых креативных игроков РФПЛ так и не появился.

Когда «Локомотив» начинал свой матч против хорватского «Осиека», «Спартак» на соседнем поле заканчивал вечернюю тренировку. Поэтому первые полчаса за лидером чемпионата наблюдал весь состав красно-белых. И, конечно, Каррера, который, кстати, тепло поприветствовал Семина.

Уже на первой минуте Квинси и другие увидели, как «Локо» уверенно разделался с защитой хорватов в контратаке. «Осиек» сам привез себе момент, Ари оставалось только не ошибиться.

Проблемы начались, когда замену попросил Фернандеш. Показалось, что, уходя с поля, игрок держался за заднюю мышцу бедра. Но потом португалец жестом показал, что замена вроде как перестраховочная.

Точно хуже обстоят дела с Алексеем Миранчуком. По тому, как он менялся, как подскочил Семин с трибуны, чтобы спросить, что с ногой, кажется, минимум неделю тренировок пропустить придется.

– Блин, – сказал Чорлука в метре от меня. – Не вовремя.

– У него на массаже говорили, что мышца напряжена. Может, ее и дернул, – заметил кто-то из штаба «Локо».

Но важное: Миранчук не выглядел убитым. Возможно, все и обойдется.

До ухода с поля Алексей особенно не выделялся. Активнее смотрелся брат – Антон. Действуя то справа, то под нападающим, он активно открывался под передачи Фернандеша, шел в дриблинг. Но и ошибался немало.

– Антон, нельзя терять столько мячей, – кричал игроку Семин. – Каждый второй пас – чужому.

Прилично доставалось Тарасову – Семина не устраивало, как располагался полузащитник.

После ухода двух лидеров, а это, кстати, случилось уже после того, как игроки «Спартака» отправились в отель, «Локомотив» смотрелся менее уверенно. Был момент, когда «Осиек» неплохо так давил.

Стоит отметить Гилерме: минимум в двух случаях он спас, когда, казалось, точно будет гол. В первом тайме после прорыва по левому флангу «Локо», где играл Виталий Денисов (именно слева чаще всего возникали проблемы в обороне), а во втором – после подачи углового.

На первом сборе «Локомотив» сыграл три матча – не выиграл ни одного: «Люцерн» (0:3), «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (1:1), «Эстерсунд» (3:3). Теперь есть первая победа, правда, ценой двух травм.

Фото: ФК «Локомотив»

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