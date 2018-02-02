«В Швеции наш тренер был смертельно болен, но работал до конца». Интервью Виктора Классона

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон в интервью «Матч ТВ» рассказал о подвиге тренера «Эльфсборга», карьере в «Краснодаре», а также объяснил, какие мифы о его стране правдивы.

20 тысяч населения, 4 тысячи на трибунах

– Вы родились в шведском городе Вернаму. Что в первую очередь о нем надо знать?

– Это такой маленький городок в южной части Швеции. Находится он не на побережье, а в глубине страны. Там родилось и жило много очень известных шведских футболистов, – говорит Классон «Матч ТВ».

– Как вы попали в футбол?

– У меня старшие сестра и брат занимались футболом, играли за местный клуб. Я просто пошел по их стопам.

– В Вернаму проживает всего 20 тысяч человек. Какие там условия для тренировок?

– Достаточно хорошие. И для детей, и вообще для всех. В принципе любой человек может легко прийти на поле, начать тренироваться. Местный клуб играет во втором дивизионе, это способствует тому, что люди приходят на стадион, а потом приводят детей заниматься.

– До 20 лет вы играли за «Вернаму» во втором и третьем дивизионах Швеции. Много болельщиков ходило?

– В один из сезонов, когда мы как раз вышли во второй дивизион, посещаемость значительно увеличилась: приходило три-четыре тысячи человек. В том сезоне мы далеко прошли в Кубке, попав на «Эльфсборг», который играл в первой лиге. Позже я оказался именно в этом клубе.

– Самые экстремальные условия, в которых приходилось играть?

– Вы не поверите, но самые экстремальные погодные условия, в которых я когда-либо играл, были в конце прошлого года в Перми, где мы встречались с «Амкаром», – было очень холодно. Что касается Швеции, то ничего подобного там не припомню. По нескольким причинам. Большинство шведских клубов находится на юге страны, а там достаточно тепло: зимой - ноль градусов, может, чуть ниже. Вторая причина: в Швеции зимой не играется чемпионат.

– Вы рассказывали, что Ибрагимович никогда не являлся вашим кумиром. Почему? Это же самый известный шведский игрок.

– Так получилось, что у меня вообще никогда не было кумира в мире футбола, за которым бы я следил, кому старался подражать. Но это не отменяет того факта, что Ибрагимович – великолепный футболист.

Подвиг Класа Ингессона

В 20 лет Классон перешел в «Эльфсборг».

– Первый же сезон стал для меня суперуспешным. Я часто играл, мы выиграли шведскую лигу. Все было достаточно легко и даже весело. И я подумал: «Ну, если настолько легко выиграть шведский чемпионат, то что ж там дальше-то будет?» Но следующие два года были трудноватыми, не так все получилось гладко. Меньше играл, а выпускать меня стали чаще на замену. Это длилось до тех пор, пока не перешел в «Краснодар».

– Кто на вас особенно повлиял?

– В «Эльфсборге» играл Андерс Свенссон – это большая звезда шведского футбола, на его счету наибольшее количество матчей за сборную. Он мне здорово помог. Вот вы мне задавали вопрос, на кого я бы мог равняться. Конкретно в «Эльфсборге» это был тот человек, за которым я тянулся. Мы подружились, до сих пор общаемся, – говорит футболист.

Классон и его партнеры по «Эльфсборгу» попали в очень сильную в человеческом плане историю. Дело в том, что в 2013-м главным тренером команды стал Клас Ингессон, у которого за три года до этого обнаружили рак. Он боролся с болезнью, временами она даже отступала – и тогда он возвращался тренировать. Но после последнего возвращения – спустя некоторое время – оказалось, что ситуация уже необратима. Клуб не отказался от тренера, к слову, легенды шведского футбола – бронзового призера ЧМ-1994 и Евро-1992, - а поддержал его.

Ингессон работал почти до самой смерти. Тело переставало слушаться, разваливалось, в последние полгода пришлось пересесть на инвалидную коляску, но сам Клас все превозмогал. Например, после одного из матчей он неудачно упал и сломал руку, но на следующий день все равно вышел на тренировку.

– Это было очень непростое время для всех нас. Вроде нужно играть, но ваш тренер умирает… Ты пытаешься сконцентрироваться на футболе, но мысли все время возвращаются к нему. Этот человек очень многое значил для меня. Я равнялся на него. Несмотря на всю боль, все трудности, он продолжал работать. И проводил каждую тренировку сам. Клуб предоставил ему машину, сделал специальный вход для него, подобрал коляску. Делалось все, чтобы он до последнего был с нами, – рассказывает Классон.

Ингессона не стало 29 октября 2014 года. За две недели до этого он ушел из клуба, потому что его состояние сильно ухудшилось. Но «Эльфсборг» концовку того сезона доиграл так, что пробился в еврокубки.

– Это было посвящено и ему. В течение некоторого времени после его смерти перед выходом на поле мы говорили: «Сделаем это ради него. Будем биться за него». Он незримо был с нами еще долго.

«Горд работать с Шалимовым»

– Переходя в «Краснодар», вы советовались с Гранквистом. Что главное он вам рассказал?

– Что сильная лига, высокий уровень футбола. В целом он положительно высказывался о качестве жизни в России.

– Но до приезда в Краснодар на медосмотр вы сомневались. Что смущало?

– На тот момент я ни разу не играл в клубе за пределами Швеции. Посмотрев инфраструктуру «Краснодара», понял, что надо ехать.

– Вы в России год. Главное впечатление?

– Какого-то одного нет. В плане футбола, да, я сделал шаг вперед. Топ-клубы РФПЛ очень сильные, здесь есть все для прогресса. Если говорить о нефутбольных впечатлениях, то есть как плюсы, так и минусы.

– Пример минусов?

– Когда нужно что-то организовать, достать, это требует гораздо более серьезных усилий, чем в Швеции. Покупка сим-карты для телефона отнимет много времени, покупка машины – еще больше. В Швеции это все было бы сделано намного быстрее.

– Русский язык учите?

– Понимаю почти все футбольные термины. Плюс несколько легких слов. Говорить на русском пока не могу, но продолжаю учить его. Основная сложность – сильное отличие от шведского.

– «Краснодар» в этом сезоне проиграл пять матчей главным конкурентам из пяти. Что не так?

– Хороший вопрос, но на него тяжело ответить. На мой взгляд, нужно разнообразить игру против топ-команд. Мы действуем не то чтобы шаблонно, но в очень похожем стиле – и против СКА-Хабаровск, и против «Локомотива» со «Спартаком». Может, нам где-то надо разнообразить игру, действовать тоньше тактически. Плюс в некоторых матчах нам откровенно не везло. Во встрече с ЦСКА мы играли хорошо, а гости забили просто из ничего.

– Как вам работается с Шалимовым? Знаете, что он был большим игроком?

– Знаю. И, кстати, мой бывший тренер из Вернаму играл против него в Италии. Так что Шалимова знают и в Швеции тоже. Я рад тренироваться и играть под его началом. Мне импонирует его стиль. Горд, что мне доверяют.

– Болельщики дважды признавали вас лучшим игроком месяца в этом сезоне. Чувствуете, что становитесь сильнее?

– Конечно, приятно. Как игрок я действительно стал лучше, чем в тот момент, когда только приехал. Но все-таки нельзя забывать, что футбол - командная игра. Важно то, как мы играем полным составом.

Переход в «Краснодар» ощутимо помог Классону в сборной Швеции. К стыковым матчам против Италии он подошел уже как основной игрок.

– Для нас это был очень успешный год, – считает полузащитник. – Мы победили Португалию, Францию, а потом в стыках – Италию. Серия побед позволила нам поверить в себя. Пусть у нас, возможно, нет звезд, но мы сильны командой.

– Итальянские болельщики освистали шведский гимн перед второй игрой. Это разозлило?

– Про себя мы это отметили, но большого внимания не обращать не стали. Просто вышли – и боролись.

– Что ждут от Швеции на чемпионате мира?

– Группа нам попалась достаточно сложная – Германия, Мексика, Южная Корея. Наверное, многие хотят, чтобы мы заняли второе место. И прошли в плей-офф. Что ж, будем стараться.

Мифы о Швеции

– Первый: алкоголь в Швеции очень дорогой и его непросто достать.

– Все верно. В Швеции есть закон, что в супермаркетах продается только пиво, а все, что крепче, – в определенных магазинах. В Вернаму, например, был всего один такой магазин. И в воскресенье он не работал. Но можно было еще достать алкоголь в ресторанах и ночных клубах.

– Второй: Швеция переживает, что перестала быть сверхдержавой в военном плане.

– Тяжело сказать, правда это или нет. Но я согласен, что Швеция раньше была сверхдержавой, хотя бы если брать Балтийский регион. Тогда мы были империей, потом времена изменились. Но у нас по-прежнему достаточно большая и хорошая страна!

– Группа ABBA до сих пор самая популярная в Швеции? И какую музыку слушаете вы?

– На радио эту группу сейчас редко крутят, и среди моих сверстников ее почти никто не слушает. Но мы очень гордимся ими, потому что когда приезжаешь в другие страны, там-то ABBA до сих пор очень популярна. Сам я не особый фанат музыки. Слушают в основном то, что крутят на радио – Coldplay, Imagine Dragons, Робби Уильямс.

– Четвертый миф: шведы нелюдимы.

– Есть такое. Мы не очень склонны к общению, можно сказать, нация интровертов. Обычно швед не будет с вами просто так болтать. Для примера: если кто-то меня узнает в Швеции, то не бежит ко мне сломя голову просить селфи или автограф. В России же, когда узнают, - бегут, просят сфотографироваться.

– В России есть такое понятие – шведская семья. Когда в браке живут больше двух людей. В Швеции это бывает?

– Пока в Россию не приехал, вообще ни разу о таком не слышал. Даже не знаю, почему это так называется.

– В Швеции очень много эмигрантов. По статистике – почти каждый пятый. Нет ли конфликтов на этой почве?

– Сложный вопрос. Большое количество эмигрантов – это и плюс, и минус. Статистикой я не обладаю, но считаю, что для страны лучше, когда государство не только разрешает заселяться, но и следит за тем, чтобы люди адаптировались в новых условиях, нашли работу.

– Шведы пьют тонны кофе?

– Да, правда. К примеру, мои родители по 4-5 чашек в день выпивают.

– Хоккей - спорт номер один?

– Думаю, все-таки, что футбол. Но хоккей с шайбой ненамного отстает.

Фото: Официальный сайт ФК «Краснодар»; LAPRESSE; РИА Новости/Виталий Тимкив; Steve Wood / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images

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