«Отдаем 70% зарплаты, чтобы ездить за командой». Что не попало в трансляцию матча «Спартака»

Корреспондент «Матч ТВ» побывал в 200 метрах от Гибралтара, поговорил с болельщиками, которые знают, как добраться до Барселоны за 10 евро, а также заразился позитивом травмированного Глушакова.

Гибралтар

Первое, что удивляет в Испании: в двух из трех-четырех обычных маршрутных автобусов по радио можно услышать футбольный комментарий. Уверенный голос будет тараторить так, что спустя полминуты вы перестанете пытаться что-то улавливать. Именно на одном из таких автобусов корреспондент «Матч ТВ» и отправился на первую товарищескую игру «Спартака» в Испании - против софийского ЦСКА (0:0).

Стадион «Мунисипаль», на котором чемпион России впервые не проиграл в 2018 году, расположен в волшебном месте. В 50 метрах – Средиземное море, которое пенится от мощного ветра. Держать телефон в одной руке, надеясь, что его не унесет порыв, было очень рискованно.

В 200 метрах – граница с Гибралтаром. И вот эта скала на фото – это уже другое государство.

При наличии шенгенской мультвизы попасть туда не составляет труда. Проходишь контроль на границе, получаешь печать в паспорт – и вуаля, вы в стране, где основная денежная единица не евро, а гибралтарский фунт.

На «Мунисипале» играет команда «Линенсе», наивысшее достижение которой – девятое место в сегунде в 1951 году. Но есть неплохой стадиончик на 12 тысяч зрителей, где даже места для прессы и комментаторов имеются. Солидно.

«Георгий, здоровья!»

Уже не стадионе заметил двух ребят, которые приделывали баннер с очень понятным и точным посланием: «Георгий, здоровья!» Оказалось, это парни из Калуги, тезки – обоих зовут Илья. Пришли поддержать «Спартак» против софийского ЦСКА. И не только.

- Специально приехали сюда на матч «Спартака». Билеты еще в декабре купили, поэтому недорого получилось. До Вильнюса – 1200 рублей, а оттуда до Барселоны на самолете за 10 евро (примерно 700 рублей). Знали, что из Барселоны до Малаги добраться не проблема – тут километров 500-600, но по российским меркам это немного. В РФПЛ выезды бывают куда дальше.

Еще посетим игру «Спартака» с китайским клубом 3-го числа, - продолжают ребята. - А потом поедем в Милан, где наша молодежка сыграет в Юношеской лиге УЕФА против «Интера» на «Сан-Сиро». Потом – в Россию, а там уже «Локомотив», Бильбао.

- Кем вы работаете, что все это успеваете?

- Летом будем работать, сейчас не сезон. Конечно, у нас всех свои дела. Мы обычные работяги, получаем 500 евро в месяц, и 70 процентов от этого тратим на выезда. Илюха вот «Золотой сезон» пробивал. Стараемся гонять на матчи постоянно.

Как ни странно, но кроме двух фанатов из Калуги других спартаковских поклонников на матче не было. В прошлом году, говорят, приезжало в разы больше. Возможно, отсутствие болельщиков связано с тем, что осенью было три евровыезда, впереди – Бильбао. Экономят люди.

А вот болгарский десант ощутимо превосходил российский.

Улыбка Глушакова

Когда капитан после подката вынужден уходить на замену, становится тревожно. До «Атлетика» осталось две недели – и терять лидера сейчас никак нельзя. Сразу после игры врач «Спартака» Михаил Вартапетов попробовал успокоить: «У Глушакова сильный ушиб поясничной области. Надеюсь, в ближайшие день-два ситуация наладится, и он сможет сыграть в других спаррингах на сборе».

Но больше согревает то, что после матча сам игрок был позитивно настроен. Как всегда улыбался.

- Пока не знаю, насколько все серьезно. Защемил нерв грушевидной мышцы, – говорит Глушаков. – Через 15 минут отпустило, но еще будет болеть. Надеюсь, пройдет.

- Матч вообще довольно жестким получился. Это из-за того, что с ЦСКА играли?

- Нет, это просто товарищеская игра. Матчи на сборах всегда непростые, потому что только набираем форму.

- Играть против красно-белого ЦСКА непривычно?

- Не задумывался, какой там ЦСКА – красно-белый или красно-синий. Мы играли против клуба из Болгарии.

- Как вам Максимович? Видно, что человек из «Наполи»?

- Нормально сыграл. Вообще это лучше у тренера спрашивать.

- Не морозьте человека, - просит один из администраторов «Спартака». В Испании действительно прохладно - градусов 14-15.

Отпускаем. Глушаков вежливо улыбается - и уходит в автобус.

Нас ждал свой - с футбольным радио.

Фото: Матч ТВ

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