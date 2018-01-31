Максимович сыграл первый матч за «Спартак». Он в порядке?

Корреспондент «Матч ТВ» посмотрел первый товарищеский матч «Спартака» на втором сборе в Испании - против софийского ЦСКА (0:0), особенно последив за новичком команды – защитником Николой Максимовичем.

Для начала: что мы знали о Николе Максимовиче? Он статен, координирован, хорош в верховых единоборствах, обладает отличным пасом и неплохим дриблингом для выхода из-под прессинга. В схеме с тремя защитниками в «Торино» выглядел как будущая европейская звезда.

Минусы и плюсы прихода Максимовича в «Спартак»

Из минусов: иногда заигрывался, действуя для игрока обороны слишком авантюрно; в схеме с двумя центральными защитниками в «Наполи» откровенно потерялся. Второе особенно важно, потому что схема с двумя центральными – базовая в «Спартаке». И именно так команда Каррера и играла с софийским ЦСКА. Новичок вышел в паре с Кутеповым.

Этот матч особенных минусов у Максимовича не выявил. Хотя соперник – серьезный. Болгары всего одно очко уступают «Лудогорцу» в борьбе за первое место в чемпионате. А «Лудогорец» - это уже определенный знак качества. Команда играла и в групповом этапе Лиги чемпионов, и в Лиге Европы. В этом сезоне, например, не пустила в плей-офф немецкий «Хоффенхайм» с самым перспективным тренером Европы во главе.

Максимович особенно не рисковал, действовал наверняка. Позицию не терял. Серьезно ошибся только в самом начале, когда после его обреза болгары попали в перекладину. В целом неплохо подстраховывал в первом тайме, к примеру, в моменте, когда Кутепов попал под мощный прессинг и ошибся, прострел перекрыл именно серб. Или в другом эпизоде, когда форвард ЦСКА пошел на длинную передачу, Максимович без проблем оттер его корпусом.

По скорости весь «Спартак» смотрелся достойно. Такого, как с «Шанхаем», когда вся команда еле возила ноги, не было и близко. Максимович пару раз тоже показал рывок – впечатляет. Особенно из-за мощной фактуры защитника.

Главное, что порадовало в игре серба: качество передач. За всю игру он лишь один раз отдал неточный пас, может, два. Не больше. Зато минимум трижды запускал Луиса Адриано или Ещенко по флангу. Причем это был не дежурные переводы с одного края атаки на другой, а именно обостряющие передачи. В ногу, что важно, сильно и точно.

В середине первого тайма Максимович здорово вышел из-под прессинга, когда ЦСКА накрыл почти все возможные адресаты, но защитник левой ногой выдал передачу на Луиса Адриано.

Вверху у «Спартака» почти не было проблем: ЦСКА подал немало угловых, но за то время, что на поле находился Максимович (его заменил Боккетти на 68-й минуте), угроз воротам Реброва не возникало. Не знаю, символично или нет, но сразу после ухода Максимовича болгары опасно пробили со стандарта.

В общем, впечатление позитивное. Но! Во-первых, это лишь одна игра, а в защитнике главное стабильность. Во-вторых, за адаптацией Максимовича к схеме с четырьмя защитниками надо смотреть внимательнее. Что наверняка начал делать Юрий Семин, который специально приехал посмотреть на игру «Спартака». Сам «Локомотив» прибудет в Марбелью на следующий день.

Фото: ФК «Спартак»