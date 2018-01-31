«В киевском «Динамо» тренеры дежурили у наших с Милевским квартир». История Андрея Ещенко

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о суровом Иркутске, профессионале Диарра и «Спартаке».

Иркутск

Ещенко ударно провел эту осень. Вновь заставил поверить в себя болельщиков, был признан УЕФА лучшим в матче с «Ливерпулем» в Москве, который перевернул провальный старт «Спартака», и в 33 года продолжал выдавать отменную «физику».

Все эти успехи берут начало в Иркутске, где маленький Андрей тренировался в минус 30, пытался свыкнуться со смертью родителей из-за пожара и мечтал пробиться в премьер-лигу.

– Лето в Иркутске теплое, но длится всего два месяца. Манежа не было, поэтому либо в зале занимались, либо на улице. И в минус 20, и в минус 30, – рассказывает Ещенко «Матч ТВ». – Мазью обтирали ноги, сверху пакет, носок – и все, шли бегать. С условиями в Иркутске и сейчас сложно: школы как таковой нет. Тренеры есть, но ни спонсоров, ничего.

– Часто бываете на родине?

– Каждое лето. Делаю турнир для Детской футбольной лиги. С течением времени все больше команд заявляется, мэр города Дмитрий Бердников обещал помочь с организацией – чтобы смогли всех принять. В первые годы восемь команд участвовало, потом – 12, сейчас уже 24 заявки пришло со всей области.

– Вы в детстве на турниры выезжали?

– Один раз в Казахстан поехали – четыре дня в плацкарте. Это почему-то запомнилось.

– После смерти родителей вас перевели в интернат. Пять дней в неделю там, два дома – у тети. Вы рассказывали, что в интернате в 14 лет уже водку попробовали. Суровое место?

– Конечно, первое время было тяжело. Но ничего – адаптировался, привык. Вообще этот интернат многое мне дал: нас учили этикету, ОБЖ, готовить, стирать, спорта было много – и футбола, и тенниса, и всего вообще. Сейчас такого уже нет, не знаю почему. Наверное, все упирается в финансы.

– В 19 лет вы попали в местную команду второй лиги – иркутскую «Звезду». Как это было?

– Один футболист не смог поехать на сбор, взяли меня. Причем играл правого атакующего полузащитника. На сборе начал забивать, закрепился в составе.

– Вторая лига какой была?

– Зарплаты скромные, но за счет премиальных жить можно было. Сейчас в ПФЛ больше молодежь обкатывают, а тогда там бегали такие матерые мужики. Могли и сыграть жестко, и «напихать». Это закаляло как психологически, так и физически.

– Мячи заставляли таскать?

– Мячи – ладно. Могли и за кое-чем еще попросить сгонять. И ведь не откажешь. Такая футбольная жизнь была.

– В «Звезде» вы зарабатывали четыре тысячи рублей. Хватало?

– Были еще премиальные. За победу в дерби с Улан-Удэ могли двойные дать – 50 тысяч. Ходил, просил оклад поднять, подняли – на 500 рублей. Спустя два года до 7 тысяч дошло. Поэтому когда пришло предложение из «Химок» на три тысячи долларов в месяц, подписал контракт на пять лет не задумываясь. Предложили бы на 10 лет, тоже подписал бы. У меня тогда агента не было. Поэтому не особенно в этих вещах разбирался.

– Что первым делом купили?

– Копить начал. Потом машину взял.

«Милевский мог бы до сих пор играть в «Динамо»

– В «Химках» тренером был Павел Яковенко. Нагрузки у него сумасшедшие?

– Здоровья, конечно, его тренировки немало съедают, но и многое дают. За год очень сильно прибавляешь. И физически, и тактически, и технически. Почти каждый день четыре-пять тренировок: с утра бег по пляжу, в 11 – тест Купера с мячом, вечером игровые занятия, в конце дня бассейн или тренажерка. Киевская школа. Но ничего – с нами и Андрей Тихонов бегал, ему тогда 34-35 было, но выдерживал нагрузки.

– С «Химками» вы стали четвертыми в первой лиге, дошли до финала Кубка России, где уступили ЦСКА. В одном из отчетов тех лет написали: «Ещенко наглухо закрыл Вагнера Лав». Так и было?

– Ну, меня признали лучшим в составе «Химок», Жиркова – в составе ЦСКА. Газеты писали об этом, хвалили. Я просто требование тренера выполнял.

– После удачного сезона вами интересовались московские клубы, но вы выбрали «Динамо» Киев. Почему?

– Конкретнее предложение было. Плюс Червиченко, тогдашний президент «Химок», успокоил: «Поезжай. Обратно, если что, в любой момент вернешься». Киев сумму хорошую за меня «Химкам» предложил и мне – достойные условия.

– За полгода вы взяли с «Динамо» серебро чемпионата Украины, Кубок и Суперкубок. Но оказались не нужны клубу. Как так?

– Там у них своя непонятная политика. Я пришел, начал проводить все игры, отдавал передачи, забил один мяч. Перед последней игрой – на Суперкубок – ко мне подходит Демьяненко: «Пусть ветераны сыграют. Им для коллекции». Я в итоге только на замену вышел, а потом, по их словам, оказался не нужен команде. Ничего не объяснили. Не знаю, почему так.

– С Алиевым и Милевским в киевском «Динамо» общались?

– У них та же ситуация была: их то брали в команду, то отодвигали. Если бы все было иначе, может, они бы до сих пор играли в «Динамо». Но, повторюсь, система там какая-то своеобразная. Ну да, где-то, может, нарушали режим, но оба выходили на поле и доказывали. Не просто так им капитанскую повязку доверяли.

Артем Милевский: «Самая дорогая вечеринка обошлась мне в 50 тысяч долларов. Оштрафовали в киевском «Динамо»

– Экс-игрок «Динамо» Милош Нинкович рассказывал, как они с Милевским и Алиевым ходили по клубам до семи утра, а то и до 10. Вы не попадали в их компанию?

– Бывало. Но только не до семи гуляли, а до двух-трех часов. Если это в свободное время и после позднего матча, почему не пойти? Перед игрой такого никогда не было. Нас ведь, молодых, проверяли вторые тренеры «Динамо», в 11 часов вечера пробегали по квартирам, смотрели, дома мы или нет. Плюс в различных заведениях клуб своих людей оставлял, чтобы доносили, кто чем занят. С одной стороны, ясно, зачем это делалось: игрокам платили большие деньги и хотели большей ответственности. Но и молодых можно понять: что плохого после матча посидеть с друзьями, послушать музыку, выпить бокал пива? Я нормально к этому отношусь. Однако если на тренировках и в играх не показываешь свой уровень, тогда, да, нужно принимать меры.

– Еще вы с молодым Ярмоленко пересеклись.

– Данные хорошие у него были – скорость, дриблинг. Опыта набрался – и поехал в Европу, правильно. Если бы в «Динамо» не раскидывались игроками, могли и Милевский с Алиевым так же уехать. Но, кстати, если бы нынешний чемпионат Украины не стал слабее, чем был раньше, может, и Ярмоленко не отдали бы. Потому что в те годы в украинском футболе серьезный уровень был. «Металлист», «Днепр», «Карпаты», Запорожье, одесский «Черноморец» – хороших команд хватало.

«Бессонов сказал: «Футбол будущего будет в полкасания»

– В итоге вы отправились в аренду в московское «Динамо» – к Семину.

– Мне все нравилось. Жаль, не совсем правильно себя повел. С годами это приходит. Я тогда сразу после тренировки садился в машину и уезжал, мало с кем разговаривал. Надо было чаще оставаться, общаться, дополнительно заниматься. Спустя полгода в «Динамо» поменяли вектор, решили сделать ставку на других. Вернулся в Киев, сыграл пару матчей за основу, а потом меня и Алиева сослали в «Динамо-2», которое в первой лиге выступало. Пришлось три месяца там поиграть. В России никто не хотел связываться с «Динамо» – даже моя аренда очень дорого обходилась.

– И вас отдали в «Днепр». Та команда могла конкурировать с «Динамо» и «Шахтером»?

– Мы первый круг закончили на первом месте. «Днепр» тренировал Протасов. Оставалось туров 10-12, но мы не смогли удержаться, третьими, по-моему, стали. Попали в Кубок УЕФА. Но команда у нас хорошая была: Виталий Денисов, Корниленко, Ротань, Коноплянка только начинал, Ролан Гусев, Самодин, Шершун, иностранцы уровневые.

– Почему все закончилось?

– Просто пришел Бессонов. Сказал: «Футбол будущего будет в полкасания». И все. Отправил нас пять человек в киевский «Арсенал».

– Там вы поработали вместе с Вячеславом Грозным.

– Да, эмоциональный такой. Много жестикулирует. Помню, если на тренировках кто-то совершал классное действие или получалась красивая комбинация, то он останавливал занятие и просил всех похлопать. Как мы реагировали? Ну а что? Если правда хороший момент, можно и похлопать, это же недолго длилось, пару секунд, и все.

– За два года в «Арсенале», середняке украинского чемпионата, не появлялось мыслей, что карьера идет вниз?

– Наоборот. Эта ситуация сделала меня сильнее. Мне пришлось ждать окончания контракта с киевским «Динамо», чтобы уйти бесплатно. Потому что по финансам с киевлянами было тяжело договориться, клуб хотел что-то заработать с моего трансфера. Но я это время провел не зря – была игровая практика, в деньгах ничего не потерял. И в итоге вернулся в Россию.

«Диарра удивлял профессионализмом»

За полтора года после возвращения в Россию Ещенко проделал маршрут Нижний Новгород – Москва – Махачкала. После двух месяцев в «Волге» защитника выкупил «Локомотив», а после удачного отрезка с железнодорожниками Ещенко уже переманил «Анжи». Тот самый – с Это’О и Роберто Карлосом.

– Какое впечатление произвела Махачкала?

– Дружелюбный народ, болельщики очень любили ту команду. Приглашали домой, в гости. На тренировку много народу собиралось. И звезды, и мы с радостью автографы раздавали.

– Кто особенно впечатлял из того состава?

– Каждый по-своему. Роберто Карлос – шутник, веселуха. Это’О – опытный, много подсказывал. Пробивал у Керимова нам лучшие отели, условия. Чтобы мы ощущали себя, как топовая команда. Диарра удивил профессионализмом. Был в полном порядке, но постоянно занимался индивидуально – и сам, и с тренером. Неудивительно, что сейчас – после полутора лет, по сути, простоя – в «ПСЖ» перешел.

– В чем крутость Хиддинка? Почему его так любят игроки?

– Умеет выстраивать общение. Может «напихать», но в то же время и донести правильные мысли. Он учил нас по-европейски думать на поле.

– С Керимовым часто виделись?

– Он постоянно на матчи, тренировки приезжал. Бывало, собирал команду у себя дома. Нередко подходил, спрашивал: «Как дела? Чем помочь?»

– Но для вас все оборвалось порванными «крестами» через три месяца после прихода в «Анжи».

– Психологически сложно было. Только вышел на пик формы, в сборную попал, а тут эта травма. Но потом пришел в себя, восстановился за пять месяцев, набрал кондиции. И спасибо Капелло, что поверил и взял на ЧМ. Где мы должны были выходить из группы, сто процентов.

– Не повезло?

– Может быть. Но вспомните последнюю игру – с Алжиром: Кокорин забил мяч, затем был выход один на один, не забили, а в итоге пропустили с какого-то стандарта. Но мелочей не бывает, конечно, – говорит Ещенко.

Хотя за полтора года до этого сборная России при 80 тысячах обгрывала Португалию во главе с Роналду. Ещенко вышел на 25 минут в концовке – и ничего не дал сделать звездному игроку. Тот даже психовать начал. Капелло тогда боготворили.

– Из европейских тренеров он был самым жестким, – продолжает Ещенко. – Никаких послаблений, железная дисциплина во всем: от обеда, на который надо было приходить и уходить всем вместе, до тренировок. Бывает, спросишь тренера на последнем круге: мол, может, все? Капелло всегда покачивал головой: «Нет, бегите еще».

– Не скучно было играть в оборонительный футбол?

– Для России строгая игра в обороне – приоритет. Мы не можем, как сборные Испании или Франции, много позиционно атаковать. Нет, больше от обороны, чтобы в контратаку убегать.

– Последняя ваша игра за сборную была против бельгийцев на ЧМ-2014. Верите, что вернетесь в национальную команду?

– Нет. Куда уж мне? У тренерского штаба есть состав. Смысл что-то менять? Костяк сформирован, добавляются, как я вижу, только игроки в атаку.

«Не мог говорить о вылете «Динамо»

Сезон-2015/16 многие запомнили по чемпионскому сэйву Акинфеева. Но в Химках, где «Динамо» окончательно упало в бездну, тогда было даже круче, кинематографичнее. Фанаты, рвущиеся на поле, чтобы расправиться с игроками, не знающий, что делать, тренер молодежки Чикишев в причудливом костюме. Но самое яркое: Андрей Ещенко, который ушел со стадиона пешком. Просто взял и пошел куда-то, опустив взгляд в грязный химкинский асфальт.

– Многие думают, что нам лишь бы денег заработать, а то, что игроки тоже переживают серьезно, как и настоящие болельщики, это мало кто понимает. Конечно, было какое-то опустошение, к тому же «Динамо» ведь никогда не вылетало.

– Долго отходили?

– Какое-то время вообще не мог общаться на эту тему. Со временем прошло.

– Болельщики тогда пытались добраться до игроков. Не было страшно?

– Их можно понять. Хотели спросить, что и как. Хотя мы общались уже. Говорили, что против нас играют тоже достойные футболисты. И мы не можем обыгрывать их со стопроцентной гарантией.

– Как Чикишев, переведенный в первую команду из молодежки за три тура до конца, общался с опытными игроками?

– Нормально. Мы его поддерживали.

– Был шанс избежать вылета?

– До последнего верил, что все будет нормально.

– Удивились, когда после такого сезона к вам обратился «Спартак»?

– «Спартак» выходил на меня еще за год до этого. Но что-то не срослось. Когда поступило второе предложение, очень быстро договорились. Если приглашает «Спартак» – клуб с такой историей, надо соглашаться.

– Чем запомнился Аленичев?

– Сборы были через тренировки с мячом. Видно, он хотел до нас донести то, что было у него в карьере. Стеночки, забегания, квадраты.

– Говорят, он был излишне мягок с игроками?

– Просто у него менталитет европейский. В России же все привыкли: если жесткий тренер, проситься к мягкому – и наоборот.

«Все поправимо»

В декабре 2017-го Ещенко подписал новый контракт со «Спартаком» – до мая 2019 года. Еще один факт о том, что осенью защитник выглядел хорошо.

– Как оцените первую часть сезона?

– Жаль, что упустили столько очков. Но не может весь сезон команда играть на одном уровне. Хотя в принципе в чемпионате все поправимо.

– Главное впечатление от Лиги чемпионов?

– Обидно, что не прошли дальше. Очень реально все было. Не упускай две победы с «Марибором» – и все. Тем более календарь нормальный был. Хотя «Ливерпуль» именно перед решающим матчем с нами набрал хороший ход – всех обыгрывал в Англии. Что говорить, если они спустя время «Сити» четыре забивают?

– Самый сложный момент сезона?

– Поражение от «Зенита». И упущенные победы над «Тосно», «Анжи». Неприятные моменты. Но концовку выдали хорошую, это важно.

– Два поражения на сборах в коллективе как восприняли?

– Понятно, что проигрывать неприятно. Но на сборах главное - работа над ошибками. Чтобы не допускать их в дальнейшем.

– Как себя чувствует травмированный Джикия? Команда на связи с ним?

– Сейчас получше. В первые два дня приходил в себя. Его все поддерживали – и мы, и болельщики в соцсетях, это правильно.

– Кого чаще обсуждаете на сборах – «Локомотив» или «Атлетик»?

– Особенно никого. Можем поднять тему, но чтобы постоянно говорить о соперниках - такого нет.

– Согласны, что «Локомотив» характером, настроем и везением похож на чемпионский «Спартак»?

– Везение надо заслужить. Создать микроклимат хороший, плюс в «Локомотиве» собрались качественные игроки. Тут все в совокупности сыграло. Но у них впереди непростой календарь. Поэтому еще ничего неясно.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко; fcdynamo.kiev.ua; РИА Новости/Владимир Песня; РИА Новости/Рамиль Ситдиков; РИА Новости/Павел Лисицын

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