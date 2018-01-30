«В детстве был слабым, хотели отчислить из академии». Игрок, в которого теперь верит Каррера

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о тренировках с отцом, трудностях в академии и о том, почему решил остаться в команде, несмотря на несколько интересных предложений.

«Каррера сказал, что я ему нужен»

– Многие спартаковцы отмечают, что нагрузки при Каррере – одни из самых больших в карьере. Это так?

– Да. Думал, что прошлым летом были самые трудные сборы, но сейчас нагрузки еще усилились. Очень тяжело. Но для этого и нужны сборы, чтобы в чемпионате было легче играть, – говорит Бакаев «Матч ТВ».

– «Спартак» пока проиграл два товарищеских матча из двух – «Шанхаю» и «Астане». Что говорит Каррера?

– Ничего. Команда под большими нагрузками, это сказывается – нет легкости, которая, надеюсь, будет в чемпионате. А наши соперники уже не первую неделю тренировались, были лучше готовы. Несмотря на это, мы неплохо выглядели.

– На матче с «Шанхаем» работал любопытный судья, который нарушения обозначал двумя свистками. Чем-то еще удивил?

– Судья как судья. Все ошибаются. Он, кстати, в прошлом году судил. Когда ребята его увидели перед игрой с «Шанхаем», зааплодировали. Он тоже был рад нас видеть.

– Оскар и Халк – космос?

– Космос – в «Реале», «Барселоне». Но это классные игроки.

– В феврале 2017 года в «Спартак» приехали итальянские специалисты по питанию. Самочувствие принципиально изменилось?

– Это, наверное, не должно так сильно ощущаться. Но то, что мы стали по-другому питаться, правильно. Потому что это помогает лучше чувствовать себя, быстрее восстанавливаться, держать хороший вес. Все это очень важно для работы над «физикой».

– На сборах чем питаетесь в основном?

– Сладкого практически нет. А так все обычно: макароны, рис, мясо, рыба, курица. Даже борщ иногда бывает. Мне всего хватает.

– Пара человек из первой команды по работе на сборах отметили именно вас. Готовы к конкуренции?

– Это приятно, конечно. Что касается, готов или нет, – если бы не мог конкурировать, я бы не остался в команде. Но раз тренер считает, что я могу принести пользу, значит – это не просто так. Буду работать.

– В январе было много слухов: «Динамо», «Анжи». Что в итоге?

– Я остаюсь в «Спартаке». Это окончательное решение, Каррера его поддержал.

– Говорили с ним?

– Лично – нет. Люди, которые помогают мне, передали его слова, что я нужен здесь. Поэтому и остался.

– В чем вам надо прибавлять?

– Во всем. Но главное – в хладнокровии, чтобы правильно принимать решения, использовать моменты.

«Мечта – создать свою академию»

– До 10 лет вы жили в Ингушетии. Не опасно было?

– Нет, все спокойно. Случались некоторые моменты, но не сказать, что нельзя было выйти из дома. Теперь совсем все наладилось.

– На кого равнялись в детстве?

– На Роналду. Из-за него и полюбил футбол. Ни одной игры его в «МЮ» не пропускал. Смотрел, а потом пробовал что-то повторить. Вдохновлялся так. Реально был моим кумиром. Помню, смотрел матчи против «Барселоны» в Лиге чемпионов – весь дрожал от волнения. Сейчас спокойнее, конечно, но все равно стараюсь все его игры смотреть.

– Роналду лучше Месси?

– Болею я за португальца, но надо быть объективным – Месси очень сильный футболист. Скажу так: если Роналду в этом сезоне взял «Золотой мяч», это о чем-то говорит. Эту награду просто так не дадут.

– До академии «Спартака» вы в местной секции занимались?

– Нет, я начал в 8 лет тренироваться вместе с отцом, в секцию не ходил. Снег, дождь – неважно, работали каждый день. Поле сами сделали, ворота поставили – отец фишки расставлял, мы с братом бегали, их обводили. Брата потом тоже в «Спартак» взяли, причем если меня месяц просматривали, его за один день приняли. (Солтмурад Бакаев сейчас занимается в академии «Спартака» в команде 99-го года рождения. – «Матч ТВ».)

– Почему вас не сразу взяли?

– В «Спартаке» мальчишки с шести лет занимаются. Поэтому отец и решил, что нельзя тянуть – надо ехать в большую академию. Когда должно было исполниться 11, попал в Москву на просмотр. Поначалу тяжело пришлось, ребята были мастеровитее, думали быстрее. А у меня только дриблинг получался, потому что мы с отцом в основном над ним и работали. Но в итоге взяли.

– В Ингушетии с секциями сложно?

– Сейчас есть очень хорошая школа, которую открыл Магомед Оздоев. Видел, как играют дети в этой школе, был очень удивлен, насколько они многое умеют. Условия, конечно, шикарные: летняя, зимняя экипировка, мячи, поле. Я так понял, лагерь построят скоро. Хочу большое спасибо сказать Магомеду от всей Республики. У меня самого с детства есть мечта: тоже сделать секцию. Помню, как отец мне, когда я был маленьким, говорил: «Тебе повезло, что ты в «Спартак» попал. У нас дома нет таких условий. Поэтому у детей нет возможности играть на таком уровне». С тех пор мечтаю о своей академии. Чтобы создать условия для ребят. Мага меня опередил, постараюсь его догнать.

«Отца приглашал Романцев»

– Ваш отец тоже ведь играл в футбол?

– Да, до 16-17 лет очень серьезно занимался, был сильным футболистом. Общие знакомые, которые видели его в деле, говорят: «Если будешь вполовину как он играть, станешь хорошим футболистом». У отца особых условий не было, но он все старался преодолевать: например, установил прожектор, чтобы ночью тоже тренироваться. По шесть-семь часов занимался. Но потом другие интересы появились – и забросил футбол. Рассказывал, что в итоге сильно жалел, ночами не спал.

– Его ведь Романцев звал в первую союзную лигу, в «Спартак» Орджоникидзе.

– Как-то появилась возможность попасть на просмотр. Он к тому времени уже два года не играл в футбол. Была зима, снег – его на фланг поставили. Рассказывал нам: «Ничего не получалось, ноги к середине тренировки забились. Но на последних минутах подхватил мяч, обыграл несколько человек – и в «девятку» забил». Ему сказали: «Приходи, будем работать». Он почему-то не поехал. Потом жалел, спустя некоторое время захотел вернуться – пробовал заиграть в «Ангуште», это наша местная команда, много работал, но уже оказалось поздно. Не получилось.

– Про Романцева рассказывал?

– Только то, что он на той тренировке не у поля стоял, а в здании – холодно очень было. С чаем или кофе следил за происходящим.

– Чем отец сейчас занимается?

– Отдыхает. Он это заслужил. Одно время был генеральным директором в «Ангуште», потом в «Спартаке» работал воспитателем в академии. Но недолго – понял, что это не его. В основном нас тренировал.

– До «Спартака» вас не взяли в «Локомотив». Почему?

– Первую тренировку провел хорошо, вторая – не пошла. Отцу сказали, что не подхожу. Приехали домой, но бабушка настояла, чтобы меня попробовали отправить в «Спартак». Сама со мной поехала, месяц, что я был на просмотре, находилась рядом. Непростое время, но все получилось. Следующие полтора года по всей Москве один ездил – на учебу, потом на тренировку. Когда родители приехали, ужаснулись. Играть стал хуже, чем в тот момент, когда только пришел в «Спартак». Выглядел измотанным, изголодавшимся. Меня даже планировали отчислить из академии. Отцу сказали, что не стану игроком главной команды. Но он начал со мной заниматься: следил за правильным питанием, чтобы много кушал, стали ходить на площадку, на легкую атлетику. Чтобы тело сформировать, сделать меня выносливее. Мы с братом тогда были физически слабыми, бегали плохо. В итоге работа дала плоды, по-моему, я единственный из своего возраста, кто сейчас в первой команде.

– Много талантливых ребят вместе с вами играли?

– Год очень сильный был, но не про всех знаю, кто и где сейчас. Аяз Гулиев в «Ростове», Александр Лихачев в «Спартаке-2», еще Антон Митрюшкин был. Он, к сожалению, в Швейцарии травму получил – здоровья ему!

«Аленичев – хороший тренер»

– Первым вас к тренировкам главной команды «Спартака» приобщил Дмитрий Аленичев. Как это было?

– Тогда многие в сборную уехали, и на недельный цикл привлекли молодых ребят. Неплохо себя показал, в итоге четыре месяца тренировался с основой. Дебютировал в Кубке - с «Волгой» и «Кубанью». А зимой 2016 года меня отправили в «Спартак-2», чтобы получил игровую практику. Считаю, мне повезло. Все-таки в первой команде еще рано играть было, и первая лига – это идеальный вариант. Тем более что конкуренция в «Спартаке-2» была что надо.

– На молодых в ФНЛ опытные команды особенно настраивались, не хотели проигрывать?

– Хоть академию «Спартака» выстави против клуба РФПЛ, у соперников будет сумасшедший настрой. Все-таки «Спартак» – это имя! Нужно ему соответствовать.

– Каким вам запомнился Аленичев?

– Профессионал. Все спокойно объяснял, солидно. Считаю, хороший тренер. Не просто так ведь он выводил «Арсенал» в РФПЛ.

– Сильно изменились тренировки при Каррере?

– Да. Стало очень много работы над тактикой, над перемещениями на поле – как правильно обороняться, атаковать. На сборах при Аленичеве не был, не могу сказать, какая там работа велась. А именно в недельном цикле при Каррере активно занимаемся тактикой, у Аленичева было больше спартаковской старой школы – квадраты, футбол.

– Интенсивность тренировок при Каррере повысилась?

– В принципе одно и то же.

– В чемпионате вы провели пять игр: три в стартовом составе – с «Уфой», «Анжи» и «Ростовом». Какой довольны больше всего?

– Против «Анжи» и «Уфы» – более-менее. Не могу сказать, что доволен – все-таки команда отдала эти игры. Но я не провалился и мог с высоко поднятой головой выйти из раздевалки.

– Как в глазах молодого игрока выглядела та ситуация с глупыми ничьими, накаляющейся атмосферой вокруг?

– Внутри команды все было достаточно спокойно. Ребята все опытные, не первый год в футболе. Естественно, все делали для победы, но на неудачи реагировали без нервов. А я просто не думал об этом, наслаждался возможность работать в первой команде.

– Кто из соперников в РФПЛ впечатлил больше других?

– ЦСКА. У него проблемы с составом, но он играют в хороший футбол. Это удивило.

– «Локомотив» обсуждаете в коллективе? Следите за матчами железнодорожников на сборах?

– Нет. А зачем? Следить надо за собой, все от нас зависит. Если бы мы не упустили те несколько побед, были бы на первом месте. Можно сказать, дали фору «Локомотиву». Надеюсь, отыграем ее после сборов.

Фото: ФК «Спартак», РИА Новости/Владимир Родионов, Василий Пономарев / Sportbox.ru

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