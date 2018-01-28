«Муса будет играть и забивать, как до отъезда». Тимур Журавель - о возвращении нигерийца в ЦСКА

Комментатор «Матч ТВ» уверен, что с возвращением на правах аренды в ЦСКА нападающий Ахмед Муса перезапустит свою карьеру.

– Муса уезжал звездой РФПЛ за большие деньги, сразу забил за «Лестер» два гола «Барселоне», а в итоге скатился в дубль «лис». Что пошло не так?

– Надо понимать, что Мусу в Англию позвал Раньери, а уже через несколько месяцев его уволили. Похожая история, кстати, произошла с Романом Павлюченко. Его звал Рамос, а тренировал уже Реднапп. Правда, Харри все-таки давал нападающему шансы. В случае же с Мусой сначала у Шекспира, потом у Пюэля не было понимания, как использовать этого игрока. Более того, «Лестер» все время искал и покупал других нападающих. По мне, нет хуже «месседжа» от руководства, когда на твою позицию постоянно идут покупки. Ему давали понять, что он не нужен.

– А как же рост в конкурентной среде?

– Есть два типа игроков. Одним нужно именно пробиваться в состав, их это мотивирует, а есть те, кому надо гарантированное место, за которое ни с кем не приходится сражаться. По всей видимости, Муса принадлежит ко второму типу. Сейчас, кстати, Клод Пюэль делает ставку на контратаки, на скоростной выход из обороны. И сегодняшнему «Лестеру» Муса мог бы дать многое, если бы в него поверили. Но уже пошла вторая волна закупок нападающих, поэтому никто в него уже не поверит. Так что итог логичен.

– Сам Муса мог, что называется, потухнуть от недоверия, ведь вряд ли тренер себе враг, чтобы не выпускать игрока за 18 миллионов фунтов?

– Наверное, характера не хватает. Вспомним первое интервью Мусы в «Лестере», в котором он заявил, что таких тяжелых тренировок у него никогда не было. Процесс адаптации к новой лиге у него явно шел негладко. Могло также сказаться время в ЦСКА, где он всегда был востребован. Не то чтобы его разбаловали, но за место в составе он не боролся. Ситуация в «Лестере» требовала иных усилий. Интересный поворот был бы, если бы форварда отдали в «Халл», когда там работал Слуцкий. Точно известно, Слуцкий очень хотел видеть в составе Мусу, но его трансфер «Халл» потянуть не мог из-за дороговизны, а вариант с арендой не сложился. Попасть уже в Англии к тренеру, который его открыл, точно пошло бы Мусе на пользу. А сейчас ему придется, по сути, заново возвращаться в большой футбол, ведь он длительное время толком не играл. В ЦСКА нигериец получит новый импульс и обязан ситуацией воспользоваться.

– Когда армейцы возвращали Вагнера и Думбия, вряд ли кто-то сомневался, что они вновь будут зажигать в России. Если такая уверенность в случае с Мусой?

– Раз мы называем Мусу взрослым ребенком или инфантильным персонажем, то как раз для него это очень сильная эмоциональная ситуация. Мне кажется, что возвращение в команду, в которой он стал звездой европейского уровня, даст ему невероятный всплеск, и все сведется к вопросу набора формы. Для ЦСКА он будет очень полезен. Жду от Мусы голов и такого же выступления, какое было до ухода. Уверен, и Гончаренко известны возможности форварда, он много обсуждал Мусу со Слуцким и прекрасно знает, что делал Леонид Викторович для раскрытия игрока. Лучше варианта для Мусы не найти. Его в ЦСКА ждут - в команде остро нуждаются в атакующих футболистах. Игровое время будет гарантированным, а как это важно для Мусы, мы уже говорили. В таких условиях он точно будет хорош.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков; Getty Images

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