Сергей Фурсенко: «Манчини очень переживает за российский футбол»

По итогам двух контрольных матчей «Зенита» на сборе в Дубае свое мнение высказал президент петербургского клуба. Коснулся он и темы будущего Шатова, Дзюбы и Анюкова.

- В двух контрольных матчах «Зенит» забил 10 мячей. Как вам такая результативность?

- Нравится!

- Не многовато для начала года?

- Ну, много голов не бывает. Конечно, под нагрузкой играть тяжело. Но меня очень радует молодежь. Она очень хорошо играет. Есть кому заменить ветеранов.

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- Довольны ли вы тем, как команда работает на этом сборе?

- Она очень эффективно работает. Вы сами видели — тренировки на загляденье. Очень много тактики. Причем Роберто Манчини буквально за руку водит по полю молодых, показывает им, что и как надо делать. Трудно переоценить тот вклад, который Манчини вносит в российский футбол. Как мне кажется, это он пытается меня все время учить, как нужно уделять внимание российским игрокам. И что надо хорошо сыграть на чемпионате мира. Для него все это — приоритет.

- Как вы относитесь к тем слухам, которые сватают Манчини то в «ПСЖ», то в Австралию, то в сборную Италии?

- Абсолютно спокойно, потому что футбола без слухов не бывает. Слухи, всевозможные обсуждения, недовольство судьями — составные элементы игры. Чем больше всего этого, тем популярнее становится футбол.

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- Невозможно не спросить вас о будущем Шатова, Анюкова и Дзюбы.

- Решение о выведении ребят из основного состава было принято главным тренером. То есть согласовано тренерским штабом. Мы Манчини поддерживаем. Аимосфера в команде сейчас шикарная. Но так бывает. Надо завоевывать место в составе. Даже таким мастеровитым ребятам, как Шатов и Дзюба.

- Шанс вернуться в основу у них есть, или правильнее будет, если клуб в этой ситуации подыщет им вариант аренды либо трансфер?

- Шанс есть всегда. Мне кажется, двери «Зенита» никогда не закрыты для хороших футболистов.

- А на вход сейчас кого-то можно ждать?

- Они и в этом смысле не закрыты. Возможны еще дополнительные перемещения. До 24 февраля много времени.

- Как работает Вячеслав Малафеев на посту заместителя спортивного директора?

- Это очень сильный профессиональный человек. Так как он уже занимался бизнесом, то в нынешней роли абсолютно комфортно чуствует себя. Мы проводим политику возвращения в клуб наших ребят. Надеюсь, и Анюков согласится стать играющим тренером. Осталось уточнить некоторые детали. Я буду очень доволен, если Саша, легенда клуба, поможет «Зениту-2» по-настоящему освоится в ФНЛ.

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Фото: ФК «Зенит»