Кристиан Рамирес: «Зарабатывал футболом еще в детстве»

Корреспондент «Матч ТВ» пообщался с эквадорским защитником «быков» о его раннем взрослении, ситуации в сборной и целях в «Краснодаре».

— Кристан, где вы росли? Что это за место?

— Город Санто Доминго. Сейчас он уже хорошо развит, но еще недавно жизнь там была суровой.

— В стране было неспокойно?

— Да. И в нашем доме были трудные времена. В Эквадоре существует общая для всей Южной Америки проблема: женщины рожают достаточно рано, у них нет опыта в построении семьи. В моем воспитании большее участие принимал отец.

— Ваша цитата из интервью годичной давности: «приходилось работать на стройке, помогать дяде, приносить деньги». Сколько вам было, когда начали трудиться?

— Где-то 10-11 лет. В то время всем зарабатывать было тяжело. Старался хоть как-то помочь близким.

— Не рано?

— Конечно, как и все дети, стремился больше учиться. Но когда ситуация поджимала, приходилось работать. В любом случае благодарен родителям, они помогали мне с вещами, тетрадями, учебниками. В школе обрел хороших друзей. У многих ребят было с деньгами получше. Покупали еду и себе, и мне.

— Ну дела…

— Уже тогда хорошо играл в футбол, меня брали в местную команду. Ездили в другие районы, делали ставки на победы. Получалось зарабатывать: покупали еду и вещи.

— Мечтали стать футболистом?

— Скажу так: футбол всегда был со мной, и в стране этот вид спорта очень любили. В каждом районе и городе ребята гоняли мяч прямо на улицах. Без обуви, босиком бегали до двух-трех часов ночи, а в семь утра уже собирались на учебу.

— Как попали в профессионалы?

— Местный селекционер отбирал игроков в сборную города. Искал вратаря, но, увидев меня, сразу отправился к моим родителям. Договорились, что я поеду тренироваться в команду второго дивизиона. Оттуда попал в сборную Эквадора до 14 лет. Позже подписал контракт с «Индепендьенте».

— О чемпионате Колумбии нам мало что известно.

— Сейчас этот турнир развивается. Большие клубы обращают внимание на молодых игроков, и те уезжают в Мексику или Европу.

— Вы тоже в начале карьеры должны были ехать в большой клуб.

— Прошел все тесты в Дортмунде, тренировался с первой командой. Помню Лукаса Барриоса, Филипе Сантану. Но «Индепендьенте» запросил слишком большую сумму, «Боруссия» не стала столько платить за 16-летнего парня.

Еще был на просмотре «Тоттенхэме». Познакомился с Джовани Дос Сантосом, видел Гаррета Бэйла, Луку Модрича. Присутствие рядом звезд мотивировало, но клубы вновь не договорились по деньгам.

— В 2013 году вы дебютировали за взрослую сборную Эквадора. Был шанс поехать на ЧМ в Бразилии?

— Числился среди 23 игроков, попавших в заявку, но, к сожалению, повредил голеностоп за неделю до старта мирового первенства.

— Обидно. С Нобоа познакомились уже в сборной?

— Да, и с того момента крепко дружим.

— В связи с ситуацией Нобоа в «Зените» приглашали его в «Краснодар»?

— Кристиан лучше знает понимает ситуацию в своем клубе. Думаю, он самостоятельно определится с будущим.

— Выступая за «быков», вы стали игроком основы в национальной команде. Связываете между собой эти факты?

— Не думаю, что здесь имеется прямая связь. Длительный период на позиции левого защитника в сборной существовала очень высокая конкуренция. Сейчас, наверное, просто пришло мое время.

— По информации СМИ, пять футболистов сборной Эквадора посетили ночной клуб перед отборочным матчем ЧМ-2018 с Аргентиной. Внутри команды никто не догадался, что коллеги нарушили режим?

— Это необъяснимая вещь. Мы были у себя на базе, готовились к судьбоносному матчу. С моей стороны будет неправильно давать оценки ситуации. Скажу одно: все мы взрослые люди и понимаем, что такое сборная.

— В России вы уже год. Сможете выделить трех футболистов РФПЛ, которые удивили вас больше всего.

— Очень нравится Промес. Смолов — отличный игрок. Но выделять лучшую тройку считаю неправильным. В российском чемпионате гораздо больше высококлассных футболистов. Например, мои партнеры по команде Гранквист, Маурисио Перейра, Жоаузинью. Также не могу не отметить Кристиана Нобоа.

— Какие ставите перед собой цели в «Краснодаре»?

— Мечтаю победить в РФПЛ и сыграть в Лиге чемпионов.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

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