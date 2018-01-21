«Саенко тоже был суперпрофессионалом до возвращения, но Рауш не повторит его судьбу». Кривохарченко – о новичке «Динамо»

Комментатор бундеслиги на «Матч ТВ» Сергей Кривохарченко представляет новичка «Динамо» Константина Рауша, переход которого из «Кельна» за 1,5 миллиона евро, по нашим данным, будет оформлен в начале следующей недели.

- Переход из клуба-участника Лиги Европы, у которого пусть и не все ладится в нынешнем чемпионате, в состав аутсайдера РФПЛ вас лично удивляет?

- Удивления нет. Из еврокубка «Кельн» вылетел, в бундеслиге идет на последнем месте, полностью провалив первый круг. Сам Константин Рауш тоже смотрелся не очень здорово: по средней оценке издания Kicker он один из худших игроков первой части сезона. Понятно, эти цифры не очень показательны, вся команда была не в порядке, и делать его главным виновником неудач – неверно.

- Тем не менее «Кельн» без проблем согласился защитника отпустить.

- В команде начались перемены. В первом круге было немало травмированных, сейчас постепенно футболисты возвращаются в строй, и обойма составляет примерно 25 человек. Становится очевидно, что у многих игроков возникнут сложности даже с попаданием в заявку, а Константин нуждается в игровой практике ради домашнего чемпионата мира, на который он, конечно, мечтает попасть. Кстати, не будет лишним добавить, что в предыдущем туре бундеслиги Рауш вышел на замену и отметился голевой передачей на последних секундах рейнского дерби с менхенгладбахской «Боруссией», и этот пас принес «Кельну» победу.

- Почему еще в прошлом сезоне он был игроком основы «Кельна», а в этом больше играл на подхвате?

- Причин несколько. В первом круге теперь уже бывший тренер «Кельна» Петр Штегер постоянно менял состав. Команда терпела поражение за поражением, и наставник начал дергаться. К тому же в этом сезоне на позицию Рауша на левом фланге (хотя Константин и универсал) до того, как получил травму, выходил капитан команды Йонас Хектор, отыгравший за два года почти все матчи сборной Германии от звонка до звонка. Раньше же Хектора чаще использовали в качестве опорника, а Рауш как раз закрывал бровку, но теперь с таким конкурентом очень сложно бороться.

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- Рауш ведь тоже играл за сборные Германии всех возрастов, кроме главной команды. Как высоко его котировали немецкая пресса, болельщики?

- Не очень помню отзывы по Раушу, когда он был совсем молодым, но сверхталантом Константин точно никогда не считался. Я говорю о тех, кого называют вундеркиндами в 17 или 18 лет, а их с учетом системы подготовки в Германии достаточно. При этом у него всегда была очень хорошая репутация, в том же «Ганновере» Рауш являлся лидером, его основными характеристиками считались и считаются работоспособность, игра на команду. Постоянно отмечалось, что он настоящий трудяга.

- То есть тот факт, что запасной аутсайдера бундеслиги удостаивался похвал от наших специалистов в играх за сборную, не так уж и показателен?

- Я и сам положительно оценивал его игру в сборной. Но надо понимать, что клуб и сборная – все-таки разные истории, и последнее место «Кельна» можно объяснить диким невезением, большим количеством травм – проявить себя в обстановке, когда первая домашняя победа одерживается в последнем туре первого круга, не так уж и просто. А в сборной хорошая атмосфера, Станислав Черчесов сразу дал понять, что Рауш ему нужен. И есть важная структурная особенность, которую надо иметь в виду: Константин в роли бровочника полезнее команде, использующей схему в три центральных защитника. Он по образованию все-таки полузащитник, поэтому может терять позицию или игрока, и в схеме, где он левый защитник, его не всегда успевают подстраховать. А с тремя центральными, как в сборной, зона легко страхуется, если Рауш не успевает вернуться или ошибается позиционно.

- Действиями в атаке Рауш произвел сильное впечатление.

- У него отличная подача, хорошие стандарты, которые он выполняет с фланга, и самое важное – Константин может перепахивать бровку все 90 минут. Конечно, Черчесов, приглашая Рауша, все эти моменты в уме держал.

- С учетом всего сказанного вами о профессионализме, работоспособности, трудолюбии новичка «Динамо» сложно представить, что он повторит в РФПЛ печальную судьбу возвращавшихся из бундеслиги Саенко и Погребняка?

- Хочется верить. Но я общался с тем же Саенко, когда он играл в Германии, и Иван производил впечатление суперпрофессионала, как раз за это его тренеры и любили. Что с ним произошло в России – для меня большая загадка. У нас хватало историй, когда вернувшиеся из-за рубежа футболисты деградировали за несколько лет, в том числе и по неспортивным причинам. Надеюсь, с Раушем такого не произойдет, потому что свой профессионализм он все-таки доказывал в бундеслиге много лет. Даже в неудачных сезонах в «Штутгарте» к нему не было претензий по отдаче на тренировках. Показателен также шаг, на который пошел Рауш, понимая, что в Штутгарте не идет. Он не побоялся уйти в «Дармштадт» и стал лидером беспросветного аутсайдера, а уже потом снова пошел на повышение. То есть, даже оказываясь в тяжелых условиях, рук Рауш не опускал и не бросал работать. И нет оснований считать, что в «Динамо» что-то изменится.

Погребняк уже оштрафован. Да еще и сыграл за «Спартак»

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru