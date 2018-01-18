«Баттл бомбардиров состоится между Промесом и Смоловым». Андреас Гранквист — о «Краснодаре», Златане и чемпионате мира

С капитаном «Краснодара» и лучшим футболистом Швеции корреспондент «Матч ТВ» встретился в Абу-Даби, куда «быки» прибыли в понедельник на первый сбор в зимней паузе.

– Как провели день до и после получения награды футболиста года в Швеции?

– Вся неделя выдалась потрясающей. Обыграли Италию, через несколько дней позвонил менеджер, сказал, что я выиграл приз. После церемонии несильно праздновал – на следующий день нужно было вылетать в Краснодар, готовиться к матчу.

– Вы говорили, что Ибра вас не поздравил. Но ведь как-то он отреагировал?

– Мы друзья, много играли вместе, но не списываемся каждый день. Слышал от других ребят, что Златан рад за меня. Наверное, тоже хотел выиграть, но ему эта награда доставалась 10 лет подряд (смеется).

– Все видели, как сборная Швеции радовалась выходу на ЧМ. А есть что-то такое, о чем публика не знает?

– После игры с Италией эмоции переполняли как на поле, так и в раздевалке. Когда вернулись в отель, славно поужинали вместе – команда и все сотрудники. Долго сидели, болтали, взяли немного шампанского (смеется). Были просто очень счастливы.

– В РФПЛ играют итальянцы – Боккетти и Кришито. Не думаете, что они попытаются вам отомстить?

– Не-е-ет! Они славные парни, не так много играли за свою национальную команду, чтобы злиться. Возможно, даже рады за меня, что сыграю на чемпионате мира.

Кажется, встречались со «Спартаком» сразу после матча Италией. Увиделись с Каррерой, и он в шутку сделал вид, будто негодует, что мы побили его сборную. Но все нормально, это футбол.

– Вы разрешили партнерам побрить вас после выхода на ЧМ. Что разрешите сделать, если выиграете мировой кубок?

– В таком случае пусть делают все что угодно!

– Увидев слезы Буффона, сами не прослезились?

– Эмоциональный момент, согласен. Но вы и меня поймите – последний шанс сыграть на ЧМ! До этого трижды участвовал в чемпионатах Европы, но на главном планетарном турнире – ни разу.

– Златан вернется в сборную?

– Все зависит от него самого. Не забывайте про травму, он до сих пор толком не играет за «МЮ» из-за проблем с коленом. Но вообще, если Златан сказал «нет» – значит, «нет». А если он поменяет мнение, тренеру придется поломать голову.

– Как подбодрили Ибру после той самой травмы?

– Сказал: «возвращайся как можно скорее». Он вернулся, но проблемы с коленом остались. Однако Златан – сильная личность, фаны «МЮ» ждут его прежнего.

– Представьте себе сюжет: выходите на сборную России в плей-офф ЧМ, и нужно действовать против Смолова. Что будете делать?

– Постараюсь держать его подальше от наших ворот! (Смеется.) Федор – один из сильнейших игроков в России, много забивает, работает классно. Было бы интересно сыграть против него на ЧМ, но сейчас важнее вместе хорошо провести ближайшие 10 матчей РФПЛ.

– Что реальнее: победа «Краснодара» в чемпионате России или Швеции на ЧМ?

– Реально все. Но хотелось бы так: сначала «Краснодар» выигрывает РФПЛ, а затем Швеция берет кубок мира.

– Ходит такая байка: вам быстро становится скучно на сборах, и на тренировках вы повторяете: «Это катастрофа, это катастрофа…» Правда или нет?

– Ну, не-е-ет! Я наслаждаюсь футболом. Конечно, и моложе я не становлюсь (смеется). На сборах по-прежнему нужно вкалывать. Паузы в чемпионатах везде разные – в России бывают по два месяца. Я уже как-то говорил, что, по моему мнению, много беговых упражнений – это олдскул, и хорошо бы работать с мячом побольше. Но все о’кей, не волнуйтесь, у нас с коучем отлажен диалог. Если я устал и нужно денек отдохнуть – не проблема.

– В первой части чемпионата России мы видели разный «Краснодар»: серия без поражений – серия без побед – снова победная серия. Что нужно команде, чтобы стать стабильной?

– Трудное было начало, согласен, вспомните травму Смолова. Но все-таки мы какое-то время держались на второй строчке. Если вы считаете, что у нас были взлеты и падения, отвечу так: невзирая на это, мы по-прежнему боремся за Лигу чемпионов. Представляете, если бы мы каждую игру показывали классный футбол? Тогда бы точно были лидерами! Сезон длинный: иногда забираешься на самый верх, иногда срываешься вниз.

Возможно, нам нужно 3-4 игрока, чтобы участвовать в нескольких турнирах и не разрываться. Остались за бортом Лиги Европы и Кубка России – обидно. Но есть и обратная сторона – продолжаем борьбу в РФПЛ.

– Игорь Шалимов как-то сказал: «Какой я тренер, знают игроки». Скажите, какой тренер Шалимов?

– Он мне нравится, я об этом всем говорю. Мы оба играли в Италии. Шалимов в моем понимании – типичный итальянский тренер. Акцент на тактику, требовательность – хочет, чтобы в команде все билась друг за друга. Однако результат в итоге дают футболисты. Порой мы выступаем неважно, и болельщикам это не нравится. Но игроки должны биться не только за клуб, но и за тренера в том числе. На счет Шалимова у меня исключительно позитивное мнение. Надеюсь, и наши поклонники по результатам сезона будут довольны.

– Кто станет лучшим бомбардиром РФПЛ в этом сезоне?

– Ух! А кто сейчас лучший? (Смеется.) Думаю, баттл состоится между Промесом и Смоловым.

– Кристер Азелиус, директор «Хельсинборга», говорил, что рассчитывает на вас уже следующим летом. Как к этому относитесь?

– У меня контракт с «Краснодаром» еще на полгода. Президент клуба, тренер, команда, болельщики – все очень добры ко мне и моей семье. Но, понимаете, мы не живем на родине уже 12 лет, а иногда нужно следовать зову сердца. Возможно, пришло время вернуться домой. Посмотрим, как сложится ситуация.

– Вы пять лет в России. Что возненавидели в нашей стране и что полюбили больше всего?

– Ненавижу краснодарские пробки, обожаю «Краснодар» и его болельщиков! А еще погода в городе – сказка.

Фото: SvFF, globallookpress.com, Василиий Пономарев / Sportbox.ru

Смотрите также

«Еще раз заговоришь с Галицким, выгоним». Талант, который мог стать круче Аленичева

В апреле выходит фильм «Тренер». Комментаторы «Матч ТВ» принимали участие в съемках и озвучке

«Краснодар» в Абу-Даби встретится с «Локомотивом» и «Астаной»

«Спартак» и «Краснодар» вошли в топ-5 европейских клубов по росту посещаемости матчей