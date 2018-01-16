Слоны на поле, футболисты на машинах. Как «Зенит» тренируется в Дубае

Репортаж корреспондента «Матч ТВ» со сбора сине-бело-голубых в ОАЭ.

У шейха за пазухой

Вторник стал первым днем «Зенита» на сборе в Дубае, когда команде предстояло отработать две полновесные тренировки. На утреннюю команда выехала из своего отеля на берегу Персидского залива в 9:15. Выяснилось, что до спортивного комплекса «Nas Sport» полчаса езды. Но время, которое команда будет тратить ближайшие дни на дорогу туда и обратно, того стоит.

Дело в том, что «Nas Sport» – одно из элитных тренировочных мест даже по меркам не бедного на такого рода сооружения Дубая. О размерах его говорит хотя бы тот факт, что от «ближнего» зенитовского поля до «дальнего» игроки перемещались на специальных электромобилях. При этом за пять-семь минут езды их глазам представали теннисные корты, игровые залы, легоатлетические дорожки, бассейны, спа-центры, в том числе с криованнами. И все это по сути в одном большом зеленом парке.

Принадлежит комплекс сыну шейха этого эмирата Хам Дану. Здесь в свое время работали «Бавария», мадридский «Реал» и буквально неделю назад «Манчестер Юнайтед». И вообще, как говорят в самом комплексе, сюда приглашают исключительно элитные клубы. «Зенит» стал здесь первым российским гостем. Стоит ли говорить, что раздевалки команды тоже оборудованы по последнему слову спортивной моды: со своим бассейном, массажной комнатой и всем остальным? Причем из нее на поле можно подняться по лестнице, а можно и в специальном прозрачном лифте в виде колбы.

«Два круга до дембеля»

Ну, а теперь – добро пожаловать на тренировку «Зенита». Правда, поначалу показалось, что с утра почему-то будет работать только половина команды – на поле высыпало в лучшем случае человек 12. Впрочем, вскоре выяснилось, что Роберто Манчини разделил футболистов на две группы. При этом вторая начала делать то же самое, что и первая минут 30 спустя.

Программа же оказалась такой. Сначала зенитовцы потрудились над тактикой, затем оседлали кары и переместились на дальнее поле. Сдавать беговой тест – намотать определенное количество кругов в колонне. В приличном для первого тренировочного дня темпе. Так что фраза Юрия Жиркова «Два круга до дембеля», брошенная ближе к концу забега, для всей группы прозвучала звучала актуально и заставила улыбнуться.

Когда же настал черед молодых, с ними вместе «в бега» отправился и тренер Анатолий Тимощук.

«Мы только начали, а ты, брат, что уже помирать собрался?» – после таких слов «дядьки»-помощника главного тренера у ребят из «Зенита-2» моментально открывалось втрое дыхание.

Соседи с хоботом

В какой-то момент бегать значительно веселее стало буквально всем. Ведь на соседней поляне у игроков «Зенита» появились совершенно неожиданные соседи. А именно – небольшое стало самых настоящих огромных слонов! Более того, заняв свое поле они, как показалось, тоже начали тренироваться, пусть и по своему.

Как выяснилось, животные тоже принадлежат шейху. Держат их здесь же на специально отведенной территории. А на поляну выводят прогуляться и поработать под руководством специалиста из Танзании. Для услады глаз выскопоставленных персон этот «тренер» учит всяким трюкам, в том числе с мячом.

Стоит ли говорить, что после этой информации в команде моментально пошли шутки о возможном спарринге с хоботными? Остается добавить – хорошо, что не с тиграми, которые, как выяснилось, тоже проживают в местом частном зоопарке.

Пока без голов

Что касается вечерней тренировки, то ее тренеры полностью посвятили работе с мячом. Состоялась и первая двустронка на поле укороченных размеров. Причем новичок Антон Заболотный играл за «белых», а старожил Александр Кокорин – за «красных». Однако первый зенитовский гол на сборах и вообще в новом году забит так и не был.

Добавим, что на поле отсутствовал защитник Бранислав Иванович – у него микроповреждение, которое заставит работать его по индивидуальной программе дней 7-10. Зато без всяких ограничений бегал, выполнял упражнения и играл вратарь Андрей Лунев, которому во время паузы была сделана операция на мениске.

Фото: Сергей Циммерман