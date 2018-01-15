«Будет надо, Палыч не промахнется». Борис Игнатьев – о Шатове и Дзюбе в «Локо»

Многолетний соратник главного тренера «Локомотива», экс-наставник сборной России – о возможном переходе к лидерам чемпионата Олега Шатова и Артема Дзюбы, которых «Зенит» сегодня не взял на сборы.

– Сегодня, по сути, официально освободились Дзюба и Шатов. Может быть, расскажете, насколько Юрий Палыч в них заинтересован?

– Зная Семина и то, как он предпочитает строить коллектив, предположу, что при интересе к этим игрокам переговоры с «Зенитом» уже шли бы. Но сказать вам однозначно, что Юрий Палыч обоих хочет видеть в составе, у меня нет ни права, ни возможности. Не волнуйтесь, он в курсе всей конъюнктуры, знает, что можно взять, и не промахнется, если будет надо. Но даже безотносительно «Локомотива» очень хотелось бы, чтобы эти футболисты не оказались потеряны. Очень обидно мне за Шатова. Думаю, «Зенит» допустил большую стратегическую ошибку, задвинув еще молодого человека, игрока сборной, который показывал хороший футбол. Понятно, каждый тренер ищет под себя что-то новое, но это новое должно еще и быть сильнее. На практике оказалось, что приобретенные игроки ничем не сильнее.

– Вам бы в «Локомотиве» было интереснее увидеть Шатова или Дзюбу?

– Я бы – подчеркиваю, я бы – взял Шатова на позицию левого хавбека.

– Раз так, вас, наверное, не удивляет, что «Зенит» нашел замену Дзюбе в Заболотном, хотя еще до начала чемпионата вряд ли кто-то поверил бы в такое развитие событий?

– Скорее всего, Дзюба в чем-то не сошелся с Манчини, но при этом очевидно, что он потерял подвижность. Объем скоростной работы у Заболотного выше, хотя Дзюба все-таки лучше ориентируется в штрафной площади и роль баскетбольного центрового выполняет качественнее. Однако в остальном это игрок не для нынешнего «Зенита», в котором от форварда требуется много перемещаться не только в атаке, но и не выпадать из командной игры в середине поля и на подходах к штрафной.

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– Вот Смолов как раз под такую модель подходит. Тренер сборной был бы рад, если бы дуэт Смолов – Кокорин несколько месяцев перед чемпионатом мира взаимодействовал на клубном уровне?

– Даже не сомневайтесь – Черчесов был бы рад. Когда из одной команды можешь привлекать целый костяк, проще выстраивать игру сборной и удобнее наблюдать, контактировать, находить общий язык не только с футболистами, но и с главным тренером такого «базового» клуба. Но это нам было бы лучше, если Смолов перейдет в «Зенит», а для Манчини, да и вообще любого клубного наставника интересы сборной вторичны. Наверняка тот же Шалимов хочет оставить Смолова в «Краснодаре», несмотря на все наши желания наиграть связку для сборной. Но в целом, конечно, хотелось бы видеть наших парней за рубежом, чтобы они поддерживали значимость российского футбола выступлениями за сильные клубы, как было еще пять-десять лет назад.

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– Если «Зенит» так демонстративно обозначил ненужность Дзюбы, то для сборной он уже отрезанный ломоть, или за полгода можно вернуть уверенность, если угадать с клубом?

– В футболе было много примеров, когда потерянный человек воскресал. Самый яркий – Эдуард Анатольевич Стрельцов, который даже после шести лет в тюрьме доказал всем, что он величина.

– Думаете, можно сравнивать по масштабу таланта?

– Я скорее пример личности приводил, но даже с точки зрения таланта – будь Дзюба бесталанным, разве бы мы его сейчас обсуждали? Он играл в сборной. Неужели кто-то думает, что для этого не надо обладать дарованием, а достаточно просто уметь бить по мячу? Конечно, ему обидно оказаться ненужным, однако это часть футбольного бытия. Да и не всегда все зависит от тебя, но все равно надо искать пути выхода, не раскисать.

– У Дзюбы тем более есть опыт выступлений за «Томь», «Ростов». Знает, почем фунт лиха.

– Если «Зенит» будет оплачивать часть контракта, почему не попробовать такие варианты. Но мы сейчас говорим о нем, так как боимся потерять талантливого игрока, сохранить его в футболе, хотя он нам не сват и не брат. Мы можем лишь пожелать ему найти команду, побороть себя, снова засверкать. А как этого всего добьется, может подумать только он сам.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов