«Скучно было без вас!» В Дубай прилетели бразильцы

12 января, вечер. Каррера в лобби отеля. Тренер ждет. К гостиничной парковке подъезжают машины. Такси привозят арабов, англичан, норвежцев... Бразильцев нет. Массимо поглядывает на часы. Отходит в сторону. Неподалеку останавливается еще один автомобиль.https://twitter.com/fcsm_official/status/951909486884777986
— Где же Фернандо? — спрашиваем мы тренера.
— Ребята прилетают из разных городов, — отвечает Каррера. — Не переживайте, через полчаса и Фернандо приедет.
Так и случилось.
— Очень много тренировался в отпуске, — засиял улыбкой Фернандо. — Смотрите! — бразилец провел рукой по животу.https://twitter.com/fcsm_official/status/951922568608518144
— Мы в пути четырнадцать часов. Конечно, немного устали, — признался Луис Адриано клубной пресс-службе. — Но соскучились по футболу, по ребятам и в субботу с удовольствием выйдем на поле. Хотя и на отдыхе в Бразилии мы иной раз с друзьями, как в детстве, гоняли мяч.
Через несколько часов Луис Адриано гонял мяч уже на поле в Эмиратах.
***
— Скучно без вас! — поприветствовал южноамериканцев матч-агент Николай.
— Чего такой толстый? — подшутил над опорником красно-белых Ещенко.https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/952104670876569601
Самую важную часть тренировки попросил «по-братски» не снимать Джикия. Мы согласились.https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/952155045486841856
Фернандо, Луис Адриано и Педро Роша наворачивали круги.https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/952106809992601600
Артем Ребров работал на полную, не замечая «надувных ребят».https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/952106339928551425
Чуть позже на поле приполз очаровательный болельщик красно-белых. И пояснил всем за чемпионство.https://twitter.com/AlexeyKowalev/status/952105354598461440
Начиная с 12 января красно-белые работают в двухразовом режиме. 18-го числа «Спартак» проведет товарищеский матч против «Шанхая СИПГ», в котором выступает экс-футболист петербургского «Зенита» бразилец Халк.
Фото: ФК «Спартак»
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