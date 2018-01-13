«Скучно было без вас!» В Дубай прилетели бразильцы

Продолжаются сборы в «Спартака» в ОАЭ. Поздно вечером 12 января в расположение красно-белых прибыли полузащитник Фернандо, нападающие Луиз Адриану и Педро Роша. На следующий день бразильцы тренировались вместе с командой.

12 января, вечер. Каррера в лобби отеля. Тренер ждет. К гостиничной парковке подъезжают машины. Такси привозят арабов, англичан, норвежцев... Бразильцев нет. Массимо поглядывает на часы. Отходит в сторону. Неподалеку останавливается еще один автомобиль.

— Где же Фернандо? — спрашиваем мы тренера.

— Ребята прилетают из разных городов, — отвечает Каррера. — Не переживайте, через полчаса и Фернандо приедет.

Так и случилось.

— Очень много тренировался в отпуске, — засиял улыбкой Фернандо. — Смотрите! — бразилец провел рукой по животу.

— Мы в пути четырнадцать часов. Конечно, немного устали, — признался Луис Адриано клубной пресс-службе. — Но соскучились по футболу, по ребятам и в субботу с удовольствием выйдем на поле. Хотя и на отдыхе в Бразилии мы иной раз с друзьями, как в детстве, гоняли мяч.

Через несколько часов Луис Адриано гонял мяч уже на поле в Эмиратах.

***

— Скучно без вас! — поприветствовал южноамериканцев матч-агент Николай.

— Чего такой толстый? — подшутил над опорником красно-белых Ещенко.

Самую важную часть тренировки попросил «по-братски» не снимать Джикия. Мы согласились.

Фернандо, Луис Адриано и Педро Роша наворачивали круги.

Артем Ребров работал на полную, не замечая «надувных ребят».

Чуть позже на поле приполз очаровательный болельщик красно-белых. И пояснил всем за чемпионство.

Начиная с 12 января красно-белые работают в двухразовом режиме. 18-го числа «Спартак» проведет товарищеский матч против «Шанхая СИПГ», в котором выступает экс-футболист петербургского «Зенита» бразилец Халк.

Фото: ФК «Спартак»

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