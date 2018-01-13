«Я – узбек, но горжусь российским спортом!» О чем говорят в Дубае и при чем тут «Спартак»

Корреспондент «Матч ТВ» встретил в Эмиратах фанатов России и узнал, что думают в Дубае о Промесе.

Удалось раздобыть редкие кадры. Вид отеля в Дубае до приезда спартаковцев. Дивно, не правда ли? Сюда бы пару бассейнов, разогнать мошкару и змей – железные «пять звезд»! Но красно-белые не растерялись. Зачекинились в «песчаный резорт», и тот воссиял. К чести принимающей стороны разница между датами постройки здания и заездом футболистов – 40 лет.

Утро – суровая пора для любителей «хорошо отдохнуть». Но и «режимщики» иногда плачут.

– Вот бы еще пару часиков поспать, – затянул Зе Луиш на самой ранней тренировке «Спартака» в текущем году.

Вспомнился недавний «сторис» в инстарграме Зе. Пост вышел накануне вечером, не то чтобы поздно. Но с такими эффектами можно экспериментировать до самого утра – к гадалке не ходи.

Разминку красно-белых начал Массимо Каррера. Тренер толкнул речь – поздравил Артема Тимофеева с 24-летием. Насколько проникновенным вышел спич, установить трудно (рыдающих в толпе я не заметил), но физическое воздействие слова возымели. Футболисты стали хлопать и кувыркаться. Не бывает Дня рождения без чудес.

К слову, о Тимофееве. Артем вместе с Джано Ананидзе поучаствовал в разминке на утренней тренировке.

Оба футболиста восстанавливаются после операций. Поэтому когда спартаковцы приступили к основной части работы, Ананидзе и Тимофеев отошли в сторонку – вернулись к занятиям по индивидуальной программе.

***

Тем временем на соседнем поле стартовала тренировка «Локомотива». Правда из Ташкента. С одним из железнодорожников у нас завязалась беседа.

– Вы чего здесь? – с подозрением спросил мужчина.

Я без дела слонялся в окрестностях спортцентра. Открытая десятиминутка красно-белых давно закрылась.

– Да так, – отвечаю.

– Подойди-ка сюда.

Подхожу.

– За «Спартаком» приехал? – прищурился незнакомец.

– Допустим, – говорю.

– Я сразу понял. Горжусь российским спортом!

– Серьезно? – опешил я.

– Конечно! Несправедливость вокруг, а вы удар держите! Истории Родченкова, допинг… короче, бредовые байки какие-то.

Собеседник продолжил:

– Царапины на пробах… Я знаю, как эти пробы сдаются! 24 года в спорте! Стоишь в туалете, а за спиной офицер по допингу. Ведет тебя к писсуару и говорит: «можно». Делаешь дело, сдаешь пробирку. А он на нее бумажку наклеивает. Вот скажи, если бумажку поцарапать, что случится?

– Понятно что, – поддерживаю беседу.

– Вот и я говорю, – продолжил мужчина. – А теперь на ваших футболистов тянут! А они – нормальные ребята. Когда история на Евро случилась, я за Мамаева с Кокориным порадовался. Заграничные спонсоры туда-сюда, а они могут приехать в Монако и утопить Европу в ее же деньгах!

Внезапно день стал слишком ярким. Пришлось спрятать глаза за солнечными очками.

– Я – узбек, – подытожил спикер, – но в России в плане спорта – все правильно. Точно говорю!

***

Спартаковцы завершали тренировку, собирались в отель. Разговор прервался.

По приезду в гостиницу Джикия взобрался в гольф-кар и скрылся в неизвестном направлении. Промес о чем-то болтал с консьержем. Тот похлопывал Квинси по плечу.

Через пару минут мы пообщались с новым товарищем Промеса.

– Хороший парень? – спросил я.

– Улыбчивый, – ответил посыльный и тоже улыбнулся.

– Как познакомились?

– Очень просто. Он – позитивный, легко найти общий язык.

– Гордитесь знакомством?

Консьерж удивился вопросу.

– Он – знаменитый футболист, – продолжил я.

– Какой он футболист, не знаю, но знакомству по-человечески рад.

Я вгляделся швейцару в глаза. Они блестели. И ботинки его блистели тоже.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

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