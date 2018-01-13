Как топ-клубы РФПЛ будут вести себя на трансферном рынке? Отвечает Нобель Арустамян

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказывает о планах топ-клубов РФПЛ на зимнее трансферное окно.

У лидера чемпионата пока нет какого-то определенного трансфера, который он стремится совершить. Изучается рынок, ищутся оптимальные варианты. Когда ты возглавляешь гонку, все очень хрупко, а лишние движения и трансферы могут нарушить микроклимат в команде.

Идет поиск новичков в группу атаки, в центр поля, на фланги. Но важно понимать, что у клуба нет конкретной проблемной позиции, которую нужно было бы немедленно закрыть. Да, «Локомотив» интересовался перуанским нападающим Эдисоном Флоресом из датского «Ольборга». Это реакция на его игру в квалификации на чемпионат мира, там он сыграл очень хорошо, став наряду с Фарфаном одним из лучших. Но это отнюдь не готовый трансфер. И не факт, что он вообще произойдет. Также «Локомотив» мониторит ситуацию вокруг Дзюбы. Однако это пока очень спокойная история, без переговоров. «Локо» просто следить за развитием событий, у него самого достаточно нападающих, и поиск нового форварда не является первоочередной задачей.

Что касается сообщений о том, что «Интеру» интересен Фернандеш, то это может быть так. «Интер» ищет хавбека в центр поля, и если судить по европейской прессе, то клуб хотел взять игрока уровня Мхитаряна. Но это очень дорогой трансфер для миланцев. Таких больших денег у них сейчас нет, поэтому рассматривается альтернатива. Ждать феноменального предложения из Италии не стоит, так что вряд ли «Локомотив» захочет продавать своего лидера. Возможно, «Интер» надеется своим именем заманить португальца. Решать футболисту. Но не думаю, что итальянцы уже остановили свой выбор на Фернандеше, есть разные варианты.

Петербуржцы ищут усиления в каждую линию. Но вопреки досужим разговорам, они сейчас не имеют возможности разбрасываться деньгами. Клуб ведет очень правильную трансферную кампанию, пытается торговаться. Были переговоры со Швецом, «Зенит» предлагал 4 млн евро, но «Ахмат» хочет в два раза больше. Есть интерес к Беляеву из тульского «Арсенала».

Очевидно, что Дзюба вынужден искать новую команду. После трансфера Заболотного в «Зените» не только перебор нападающих, но и дублируются позиции. Если учесть, что в этом сезоне Дзюба мало играл и мало забивал, то вероятность его ухода велика.

Куда он может трудоустроиться? В России вариантов не очень много. Мне кажется, сам Артем не захочет выступать за команду среднего звена. Из топ-клубов на данный момент возможен переход в «Локомотив» и «Краснодар». И это все. «Локомотив» пока следит за ситуацией, а с «Краснодаром» загвоздка в сложной схеме трансфера: «Зенит» хочет включить в сделку еще и Смолова.

Об этом уже все писали. Главное условие «быков»: чтобы два трансфера между клубами были параллельными. Они не желают включать все в одну сделку, потому что это вызывает много вопросов. «Краснодар» готов продать Смолова, а потом рассматривать другие варианты – с Дзюбой, Шатовым и так далее. В этом весь вопрос. Стороны пока не могут договориться. Переговоры велись на текущей неделе, но они не стали успешными.

Еще есть Европа. Да, конкретного предложения пока нет, но Дзюба игрок сборной России, который отлично себя проявлял в прошлые сезоны в «Зените». Думаю, если Артем поставит перед своими агентами задачу найти ему на полгода вариант в Европе, - подчеркну, не топ-команду из топ-чемпионата, а просто средний европейский клуб, где можно будет получить игровую практику, например, в аренде, - то все возможно. И интерес к Дзюбе сущестует.

Вероятен и уход Шатова из «Зенита». В переговорах с «Краснодаром» он идет в связке с Дзюбой, но, повторюсь, между клубами есть идеологические разногласия, и они очень далеки от завершения сделки. В целом у Шатова иная ситуация, чем у Дзюбы. Он имел больше игровой практики, и вариантов в России у него больше.

Также «Зенит» пытается трудоустроить Новосельцева, что очевидно, Нобоа, у которого слишком большой контракт для запасного. Что касается аргентинцев, то, полагаю, никто из них зимой не уйдет. Проект Манчини основан на легионерах из-за океана. Да, клуб упустил лидерство осенью, но сезон еще не завершен. Было бы очень глупо со стороны Манчини отпускать футболистов, которых он брал, чтобы выиграть чемпионат.

А выиграть РФПЛ по-прежнему реально, пусть теперь это сверхзадача – догнать «Локомотив», лидирующий с таким отрывом, но есть примеры, когда ликвидировали и большее отставание. Поэтому смысла продавать южноамериканцев сейчас не вижу. Хотя интерес есть – и к Дриусси, и к Паредесу, про которых я точно знаю, и, наверное, к Ригони с Мамманой. Это все вопрос летнего трансферного окна. И чемпионата мира, на который часть аргентинцев из «Зенита» поедет, Паредес с Мамманой - точно.

Летом решится и судьба Манчини в «Зените». Это нормально, что тренера, поработавшего в «Интере» и «Манчестер Сити», обсуждают, сватают в другие клубы. Но его потенциальный уход возможен только после окончания сезона. Причем не факт, что он сам уйдет. Если команда провалит весну, в ней наверняка захотят что-то поменять. Впереди у Манчини 10 матчей в РФПЛ и Лига Европы. И возможность стать либо кумиром Санкт-Петербурга, либо человеком, который не оправдал надежд.

Команда Карреры в конце первой части сезона была в потрясающей форме. Не беру в расчет матч с «Ливерпулем», который вызывает не более, чем шок. Если сосредоточиться на РФПЛ, то последние игры «Спартак» провел просто великолепно: выздоровление Зе Луиша, хорошая форма Адриано, Промеса и Глушакова, оборона, опять же, за вычетом матча с «Ливерпулем», выглядела неплохо. Не думаю, что действующий чемпион попытается купить всех подряд. Он изучает рынок.

Ключевой момент в ситуации с Промесом и Зе Луишем, что они оба очень важны для «Спартака», оба счастливы в команде. То, что к ним есть интерес из Европы, это нормально. Но не думаю, что и тот, и другой по первому же предложению уедут. Если бы они хотели этого, то уже уехали бы. Думается, предложение должно взбудоражить их в спортивном плане или финансовом. Раз оба сейчас в «Спартаке», значит, таковых не поступало.

Главный вопрос для «Краснодара» в это окно: что будет со Смоловым? Клуб готов отпустить игрока на выгодных для себя условиях. Вариантов у форварда – масса. Но если мы говорим о зимнем трансфере, то тут надо понимать, что впереди чемпионат мира.

Смолов должен проанализировать, надо ли уезжать сейчас или можно дождаться лета. Забить голы в РФПЛ, на ЧМ – и интерес к нему будет выше. И еще момент: у Федора сейчас возраст такой – 27 лет, что, по сути, следующий переход станет главным в его карьере. Важно сделать правильный выбор.

Если Смолов все же уйдет зимой, то у «Краснодара» появится законная возможность, учитывая финансовый фейр-плей, усилить команду. Крайне принципиально будет найти центрального защитника, поскольку Гранквист, скорее всего, летом покинет клуб. В случае ухода Смолова, естественно, возникнут разговоры о новом нападающем. Хотя есть молодой Игнатьев, на которого, наверное, можно сделать ставку.

Это трансферное окно ЦСКА должно быть не таким скучным, как раньше. Армейцы уже подписали хорватского полузащитника Бистровича, на просмотре находится 21-летний французский защитник Пепе. Но надо понимать, что по щелчку пальцев ЦСКА не будет тратить гигантские суммы. Возможен один громкий трансфер.

Его красно-синие могли сделать еще летом, клуб был готов потратить 8-10 млн евро на игроков из Бразилии. На Вендела, Арану или Дугласа Луиса, но все они дико талантливые – и большие европейские клубы быстро перебивали предложения ЦСКА. Но главное, что армейцы настроены выделить определенную сумму на усиление.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, Елена Разина, ФК «Краснодар», ПФК ЦСКА

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