Погребняк и Аршавин: почему вокруг них так шумно?

Начинается год, а карьеры двух игроков-символов прошлого счастливого поколения - завершаются.

Вот сейчас, забыв про имена, разберем две ситуации так, как если бы в них попали мы сами или люди нашего круга. Первая: вечер декабря. Здесь уже высыпают на дороге соль с песком, там – в разгаре рождественские распродажи. И вы решаете с братьями, куда вам двинуть на футбол. В Химки на «Динамо» - «Анжи»? Вас трое, и двое, скорее всего, не болеют ни за одну из этих команд. Или сначала самолетом в Милан-Мальпенза, а потом – в Турин на «Ювентус» - «Интер»? Вас трое, и каждый охотно купит и наденет на себя молодежную шапочку с вензелем «Старой синьоры».

Ответ, похоже, очевиден: девять с половиной из десяти, если нет проблемы со средствами и временем, сделают выбор в пользу более яркой афиши.

Вторая ситуация. Ее начало удивительно похоже на начало первой: вечер декабря. Вы – старший брат, состоявшийся и обеспеченный. У вас – двое младших-близнецов. Для вас троих футбол – не просто любовь, это дело всей жизни. Ваши младшие – в отпуске, они приехали домой, в Москву. Вы едете втроем по Ленинградскому шоссе в область. И решаете вы, старший: свернуть направо немедленно, чтобы по улице, - что забавно, - Спартаковской выехать к «Арене Химки», где сыграют «Динамо» с «Анжи», или продвинуться еще на несколько километров, упереться в международный аэропорт Шереметьево и вывезти своих младших в небольшое сказочное путешествие? Вы сейчас – немного Дедушка Мороз, в ваших силах организовать чудо для своих близких. Как вы поступите?

Проблема в том, что вы – Павел Погребняк, и во второй ситуации понимание этого проявляется в вас с особенной силой. Вы и организатор жизни для тех, за кого вы по старшинству в ответе, и профессиональный, связанный контрактом футболист. Вам прямо сейчас надо на «Арену Химки». Но и на «Ювентус Стэдиум» - тоже надо. То есть это серьезнее, чем классический драматургический конфликт между долгом и чувством: в вашем случае это конфликт между долгом и – долгом.

Павел вернулся после своих заграничных сезонов с плохо скрываемой грустью. Ему нравился футбол в Англии, он считал, что только там игра настоящая. Он, возможно, перестал вписываться в нее как действующая фигура, но не разлюбил ее как зритель. Вскоре после возвращения Погребняк попал в историю, которая плохо вяжется с нашими представлениями о футболисте: а) современном российском и б) из общества «Динамо», - его остановили дорожные полицейские и подвергли санкциям за лишние промилле. Он что, вымпела с литерой «Д» в машине не возит?

В «Динамо» затеяно внутреннее расследование. Очевидно, что в истории с прогулом матча против «Анжи» не все ясно сразу. Действительно: а если Дмитрий Хохлов был в курсе и разрешил? Если травма? Если игрок заранее знал, что не включен в заявку? Заранее здесь – решающее слово, потому что на организацию такой поездки все-таки требуется время. Невозможно просто взять и сразу поверить, что футболист с зарплатой 150 тысяч евро в месяц просто махнул в самоволку, прочь из золотой клетки.

Или эта скандальная версия и окажется в итоге настоящей? Фото в Инстаграме, подпись к нему - не похожи на дерзкий вызов. Так оформляются теплые, семейные селфи. А пример дерзости мы помним по Инстаграму, например, Павла Мамаева – из кожаного кресла частного джета. Но в любом случае социальная сеть выступает в качестве средства провокации. Сначала самовыражаешься, потом понимаешь, что выдал себя с головой. Даже если не имел в виду ничего плохого. На позера, выдающего пощечину общественному вкусу, динамовец не похож. А тихие прогульщики избегают соцсетей. Но Погребняк как-то попался.

Первый обладатель по-настоящему острой социальной странички в истории нашего футбола, по совпадению, тоже работает в «Динамо». Правда, просто советником – на общественных началах. Это Роман Широков. Который приходится Погребняку старшим современником по одному поколению футболистов. По одной славной эпохе. Свою собственную карьеру в соцсетях Роман, надо сказать, проживал громче, чем завершил.

Еще более странное совпадение – параллельный скандал вокруг бывшего напарника Погребняка по атаке, другого героя того же общего и Широкову поколения, Андрея Аршавина. Здесь снова в деле самолет. Символика пути как места и времени повышенной опасности вопиюще ярка. И тоже скандал раздувается вокруг тихого семейного очага, который теплится чистой любовью: у Погребняков – братской, у Аршавиных – материнской.

Год начинается, но что-то в то же самое время подходит к концу. Карьеры двух нападающих, героев эпохи, катятся к закату, даже если один из них напоследок подался к Востоку. Они были слишком яркими и крупными фигурами, чтобы уйти незаметно.

Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Алексей Филиппов